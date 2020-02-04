3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и архитектура города европейской знати

Александр
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Александр – ваш гид
Вы прогуляетесь по старинной части Баден-Бадена, живописной Лихтентальской аллее, увидите изящный павильон минеральных вод и самое красивое в Европе казино.

Я расскажу, как связаны местная и русская история, почему этот маленький городок стал известен всему миру и чем он живет сегодня.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!

Что Вас ожидает

Зеленое сердце Баден-Бадена
Вы пройдете по ухоженной аллее Лихтенталер — одному из самых красивых мест Баден-Бадена, где растет несколько сотен видов деревьев, кустарников и цветов со всего мира. Отдохнете на удобных скамейках в тени старого дуба и рассмотрите памятник Тургеневу. Я расскажу интересные факты об истории и современной жизни города. А еще дам ценные практические рекомендации — где вкусно поесть, какие музеи и минеральные источники посетить в свободное время.

Тайны знаменитого казино
Я покажу вам легендарное казино Баден-Бадена — одно из старейших заведений игорного бизнеса во всей Европе. Раскрою детали его архитектуры и поясню, почему именно после открытия казино Баден-Баден стали называть «летней столицей Европы». Гостевая книга заведения пестрит знаменитыми именами — здесь прожигали состояние Рейган, Клинтон, Марлен Дитрих, чета Бэкхемов и арабские шейхи. Вы услышите, как связаны с Баден-Баденом Лев Толстой и Достоевский, а также почему этот живописный городок стал в XIX веке оплотом русской творческой интеллигенции.

Столица минеральных вод
Вы увидите павильон минеральных вод — одно из самых популярных мест курорта. Это аркадная колоннада с девятнадцатью коринфскими колоннами, которая построена в первой половине XIX века. Я посвящу вас в легенды необычного здания и покажу фрески Гетценбергера на стенах.

Организационные детали

Дети до 8 лет участвуют в экскурсии бесплатно.

Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!
Знакомьтесь, Баден-Баден!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я работаю гидом более 25 лет. Приглашаю познакомиться с «летней столицей Европы», насладиться ее чудесной природой, шармом, музеями и великолепной архитектурой.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Мы приехали в Баден-Баден одним днем из Гейдельберга.
Экскурсия была двухчасовая, мы успели все. Немножко истории, немножко легенд, немножко бытовых вопросов, обошли все знаковые места города - все остались очень довольны (а нас было 8 человек). Александр рассказчик легкий, приправлял все юмором, мы много смеялись).
Александр помог еще нам и с билетами помог обратными.
Вообщем, мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Александру всех благ!
7 января 2020
Два часа в атмосфере интереснейших фактов из жизни города и его обитателей. Юмор и хорошее настроение прилагаются! Большое спасибо Александру!
23 ноября 2019
Спасибо Александру за интересный рассказ и продуманный маршрут. Приятный городок с историей которую нам поведал Александр. Большое спасибо.

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