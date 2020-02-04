3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Зеленое сердце Баден-Бадена

Вы пройдете по ухоженной аллее Лихтенталер — одному из самых красивых мест Баден-Бадена, где растет несколько сотен видов деревьев, кустарников и цветов со всего мира. Отдохнете на удобных скамейках в тени старого дуба и рассмотрите памятник Тургеневу. Я расскажу интересные факты об истории и современной жизни города. А еще дам ценные практические рекомендации — где вкусно поесть, какие музеи и минеральные источники посетить в свободное время.

Тайны знаменитого казино

Я покажу вам легендарное казино Баден-Бадена — одно из старейших заведений игорного бизнеса во всей Европе. Раскрою детали его архитектуры и поясню, почему именно после открытия казино Баден-Баден стали называть «летней столицей Европы». Гостевая книга заведения пестрит знаменитыми именами — здесь прожигали состояние Рейган, Клинтон, Марлен Дитрих, чета Бэкхемов и арабские шейхи. Вы услышите, как связаны с Баден-Баденом Лев Толстой и Достоевский, а также почему этот живописный городок стал в XIX веке оплотом русской творческой интеллигенции.

Столица минеральных вод

Вы увидите павильон минеральных вод — одно из самых популярных мест курорта. Это аркадная колоннада с девятнадцатью коринфскими колоннами, которая построена в первой половине XIX века. Я посвящу вас в легенды необычного здания и покажу фрески Гетценбергера на стенах.