Екатерина Б. проводит ещё 1 экскурсию

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О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Бамберга
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
Кто же не знает, что Германия славится своими пивными традициями?! Здесь «придумали» более 5000 сортов пива! Самой «пивной» землей Германии считается Бавария. Если хотят бесшабашно оторваться на пивной пирушке, то едут на Октобэрфест в Мюнхен. Если же есть желание стать знатоком и ценителем пива, то дорога приведет вас в Бамберг. Именно Бамберг считается столицей ⭐️ пива. Как некоторые немцы верят, что в жилах русских течет водка, так в жилах истинного бамбержца несомненно течет пиво)))
В ходе этой прогулки вы много узнаете об искусстве и традициях пивоварения. Мы пройдемся по Бамбергу и посетим место боевых действий «Пивной войны». Узнаем, что было в руках бамбергского мужичка-пьяницы, который сидит на коньке крыши церкви Божьей Матери. Вы узнаете секрет вкуса знаменитого «копченого» пива и почему культовая пивная «Schlekerla» называется «Шлекерла», что можно было бы вольно перевести как «Шалтай-Балтай». Помните детский стишок? Только не подумайте, что название связано с «состоянием нестояния» после употребления хмельного напитка!)))
Ну, и, конечно же, мы познакомимся с четырьмя самыми знаменитыми сортами бамбержского пива! Вы попробуете себя в роли пивного самелье — дигустатора пива. Вы научитесь различать сорта пива по цвету, аромату, консистенции и вкусу и сможете смело считать себя знатоком этого чудесного напитка!
Если вы любите пиво так, как люблю его я, тогда «Zum Wohl!», как говорят немцы)))
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Пробы пива. 100 мл стакан 4 сорта 4 евро
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Б.
Екатерина Б.
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