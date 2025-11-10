Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите Старый город, ратушу (одну из красивейших в Берлине), парки и сады, церкви, замок эпохи барокко, сохранившийся до наших дней в своём оригинальном виде, самую маленькую пивоварню Германии и многое другое.

Описание экскурсии Постараюсь в лёгкой и непринуждённо форме раскрыть для вас неизвестный доселе район Берлина Кёпеник. Расскажу во время нашей прогулки об истории и развитии этого небольшого “городка-государства” в составе столицы Германии. О некоторых его жителях, исторических личностях и современных реалиях. Мы узнаем что такое “Кёпеникада”, что пьют и за кого болеют настоящие жители Кёпеника. Проследим историю развития старейшего в Берлине трамвая и прогуляемся по местам съёмок одного из эпизодов сериала “17.

