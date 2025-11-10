Вы увидите Старый город, ратушу (одну из красивейших в Берлине), парки и сады, церкви, замок эпохи барокко, сохранившийся до наших дней в своём оригинальном виде, самую маленькую пивоварню Германии и многое другое.
Описание экскурсииПостараюсь в лёгкой и непринуждённо форме раскрыть для вас неизвестный доселе район Берлина Кёпеник. Расскажу во время нашей прогулки об истории и развитии этого небольшого “городка-государства” в составе столицы Германии. О некоторых его жителях, исторических личностях и современных реалиях. Мы узнаем что такое “Кёпеникада”, что пьют и за кого болеют настоящие жители Кёпеника. Проследим историю развития старейшего в Берлине трамвая и прогуляемся по местам съёмок одного из эпизодов сериала “17.
Понедельник 10:00 и 13:00, вторник 10:00, среда 10:00, 13:00
- Пешеходная экскурсия длительностью около 2-х часов.
- Входные билеты в музеи на маршруте (по желанию клиента), оплата проезда до и от места экскурсии.
Начало: Bahnhofstr. 1 (Банхофштрассе 1)
Завершение: Schlossinsel 1 (Шлоссинзель 1)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
