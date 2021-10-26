Отзыв на: Прочувствовать характер Берлина

Ж Жанна 5

Мария, наконец есть время поблагодарить Вас за прекрасную насыщенную экскурсию! Мы были в Белине не впервой и давно живём в Германии. Но и нам, и нашим родным было интересно и познавательно. Мария ведёт экскурсии на ПРЕКРАСНОМ русском языке! За это особое спасибо! Информация не грузит и даёт возможность переключаться на разные настроения и темы. Если честно, мне впервые захотелось ещё вернуться в этот город. Сам город, а не только ради музеев или театров. С бдагодарностью, Жанна и Со