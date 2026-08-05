Александра

Благодарю за прекрасную обзорную экскурсию по Берлину.

Мы были в городе впервые, совсем не имели никакого представления о городе, так что смогли много посмотреть, узнать и погулять.

Погода была переменчива, так что местами машина спасала от дождя.



Очень рекомендую \о/