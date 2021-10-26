Экскурсии Берлина

Все экскурсии в Берлине

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Берлине – доступно 142 экскурсии на 2021 год, 1628 ⭐ отзывов, цены от €9. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Берлине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Берлинская Стена - история и судьбы людей
Индивидуальная экскурсия
5
28
3ч 30м
110
за 1-5 чел.
Берлинская Стена - история и судьбы людей
Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что...
все дни, кроме понедельника
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
4.7
12
21
за 1 чел.
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Исследуйте достопримечательности Берлина на комфортабельных автобусах Hop-On, Hop-Off
Ежедневно с 9:15 до 16:00 каждые 15-30 минут
Прочувствовать характер Берлина
Индивидуальная экскурсия
5
159
129
за 1-4 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Трехчасовой обзорный тур по Берлину
4.6
15
3ч 30м
35
за 1 чел.
Трехчасовой обзорный тур по Берлину
В ходе экскурсии вы пройдете от легендарных Бранденбургских ворот до богемной центра Европы -...
Ежедневно в 11:00
Ежедневная прогулка по Берлину
4.8
222
2ч 30м
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Берлину
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
130
за 1-8 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Обзорная экскурсия по Берлину, которая охватывает все знаковые достопримечательности города: Бранденбургские...
В любое время
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
Индивидуальная экскурсия
5
14
110
за 1-20 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
Пивной тур по Берлину
5
9
44
за 1 чел.
Пивной тур по Берлину
Эта пешая экскурсия понравится всем, кто интересуется пивом, историей его создания и развития
по пятницам в 16:00
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Индивидуальная экскурсия
4.8
29
2ч 30м
103
за 1-4 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
25
за 1 чел.
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
На нашей экскурсии вас будет ждать осмотр Берлинской стены, рассказы о том, как она была построена и...
По четвергам в 10 утра
Первый день в Берлине
Индивидуальная экскурсия
4.9
62
129
за 1-4 чел.
Первый день в Берлине
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Входной билет без очереди в музей Тюссо
5
10
30
за 1 чел.
Входной билет без очереди в музей Тюссо
Музей Мадам Тюссо - самый известный и самый большой музей восковых фигур
Ежедневно с 10:00 - 19:00 (последний вход в 18:00)
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Индивидуальная экскурсия
5
30
72
65
за 1-8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Экскурсия по вечернему Берлину
Индивидуальный трансфер
100
за 1-10 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
Индивидуальный пеший или автомобильный маршрут (на выбор) охватывает основные исторические места Берлина...
Ежедневно с 18:00
Кройцберг — Берлин во всей своей колоритности
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
99
за 1-10 чел.
Кройцберг — Берлин во всей своей колоритности
Зарядиться настроением творчества и свободы на экскурсии по самому альтернативному району столицы
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия
5
14
75
за 1-5 чел.
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
Берлин - город готической архитектуры, бесконечных вечеринок и столица андеграудного искусства
Ежедневно
«Два Берлина» на велосипеде
Индивидуальная экскурсия
4.7
34
4ч 30м
125
75
за 1-6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Необычная обзорная прогулка по историческому центру: история и искусство
Вы побываете в районе Митте, увидите исторический город и его модные кварталы, осмотрите знаковые достопримечательности...
Каждый день в 11:00
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
4.9
13
18
за 1 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Ежедневное путешествие по истории и современности старого Берлина с профессиональным гидом
ежедневно в 10:00
Берлин: экспресс-тур по телебашне
5
10
25
за 1 чел.
Берлин: экспресс-тур по телебашне
На телебашне вы сможете увидеть Берлин с высоты и рассмотреть знаменитые символы города
Ежедневно, каждый час с 10:00 - 22:00
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
5
4
18
за 1 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
ежедневно в 13:00
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
107
за 1-5 чел.
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Мы отправимся по следам Третьего рейха в Берлине
Любой день и время
Понять Берлин за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
104
99
за 1-10 чел.
Понять Берлин за 2 часа
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Берлин при Гитлере
Индивидуальная экскурсия
4.6
6
75
за 1-5 чел.
Берлин при Гитлере
Одной из самых мрачных страниц в истории Берлина считается период Третьего Рейха
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Берлина»

  • Отзыв на: По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Ж
    Жанна
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия с Александром прошла легко, интересно, информативно. Очень понравилось, что человек любит своё дело, любит историю и умеет преподнести материал так, чтобы не было мучительно больно… Тема-то невесёлая. Рекомендую.
  • Отзыв на: Прочувствовать характер Берлина
    Ж
    Жанна
    26 октября 2021
    5
    Мария, наконец есть время поблагодарить Вас за прекрасную насыщенную экскурсию! Мы были в Белине не впервой и давно живём в Германии. Но и нам, и нашим родным было интересно и познавательно. Мария ведёт экскурсии на ПРЕКРАСНОМ русском языке! За это особое спасибо! Информация не грузит и даёт возможность переключаться на разные настроения и темы. Если честно, мне впервые захотелось ещё вернуться в этот город. Сам город, а не только ради музеев или театров. С бдагодарностью, Жанна и Со
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Берлину
    К
    Катя
    25 октября 2021
    5
    Мне очень понравилась экскурсия, и то как грамотно создан маршрут Было много новой интересной информации, некоторые истории прям до мурашек. ) А ещё приятный бонус что на экскурсии я была одна, это прекрасная возможность полностью погрузиться в путешествие и задать все интересующие вопросы) Спасибо Лёше. ) Очень довольна
  • Отзыв на: Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Г
    Галина
    24 октября 2021
    5
    Благодарим Дмитрия за прекрасную экскурсию. Интересный маршрут, отличное знание материала, прекрасное изложение, доброжелательность гида сделали экскурсию познавательной и незабываемой. Рекомендуем всем!
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Берлину
    L
    Larissa
    23 октября 2021
    5
    Экскурсия превзошла мои ожидания. Гид рассказал много интересных фактов не только в рамках запланированного маршрута, но и осветил много других моментов. Так как я была на экскурсии одна, я смогла получить ответы на все мои вопросы. По моей просьбе гид скорректировал маршрут, удалось проехать на городском автобусе и за 2 с небольшим часа полностью погрузиться в историю Берлина. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Альтернативный Берлин
    К
    Катя
    23 октября 2021
    5
    Классный формат, классный гид, отличный маршрут. Стоит каждого евро цента. С большой благодарностью к организаторам я порекомендую их всем, кто хочет увидеть трушный Берлин. Не пропустите.
  • Отзыв на: По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    А
    Анна
    20 октября 2021
    5
    Александр отличный экскурсовод, которого приятно слушать и вести разговор и задавать вопросы. Мы остались довольны на 100%, это был наш первый опыт с индивидуальной экскурсией, для нас это станет обязательным пунктом при посещение новых мест. Рекомендуем Александра на 100%
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Берлину
    К
    Катерина
    20 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, хороший маршрут, отличный гид, было весьма познавательно.
  • Отзыв на: Прочувствовать характер Берлина
    A
    Anastasiia
    19 октября 2021
    5
    Все было потрясающе и оочень интересно!
  • Отзыв на: Первый день в Берлине
    Ю
    Юлия
    16 октября 2021
    5
    Анна, замечательный экскурсовод, человек с большой любовью к своему городу. От самого начала и до конца экскурсии наша семья была вовлечена в увлекательное путешествие по всем знаковым местам города. Некоторые факты которые рассказала нам Анна мы не видели и не слышали ранее. А то как она это доносит можно оценить только пройдя маршрут. Интересно, живо, ярко!!! Советую провести первый день в Берлине с Анной и вы захотите вернуться ещё как минимум раз. Благодарим 🙏🤗☀️
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