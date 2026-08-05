Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€29 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€29 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
История и современные реалии Берлина
Узнайте о трансформациях Берлина: от древности до наших дней. Откройте для себя взгляды горожан и посетите знаковые места столицы
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от €154 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Берлином каждый день
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 авг в 15:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
от €174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €159 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
от €212 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
Побывать в сердце города и получить коллекцию атмосферных фотографий
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Первое свидание с Берлином
Исследовать прекрасное настоящее и загадочное прошлое столицы Германии
Начало: На Александерплац
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять Берлин за 2 часа
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Обзорная прогулка в непринуждённой манере по главным достопримечательностям
Начало: У Красной ратуши
10 авг в 12:30
11 авг в 12:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €120 за всё до 2 чел.
Квест
до 4 чел.
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Погрузитесь в атмосферу Берлина, разгадывая загадки и узнавая его историю через увлекательный квест
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €20 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин для детей
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
Уникальная экскурсия по Берлину, где история оживает. Откройте для себя архитектуру, анекдоты и скрытые уголки города в сопровождении опытного гида
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Берлин: микс старого и нового
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: На площади Жандарменмаркт
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки и легенды Нового музея
Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Начало: Во дворике Музейного острова
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Откройте для себя Берлин с новой стороны: велотур «Немецкий Оксфорд» предлагает уникальный маршрут через исторические и культурные уголки города
Начало: На площади Bundesplatz
Завтра в 13:30
10 авг в 11:00
от €188 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 авг в 10:30
от €186 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Берлин
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €159 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
Завтра в 09:30
10 авг в 13:00
от €154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Берлином
Прогулка по Берлину, которая покажет его характер и атмосферу. Выберите маршрут и узнайте город изнутри, его историю и современные тайны
Начало: У Hotel de Rome
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €230 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Альтернативный Берлин
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У метро Hackescher Markt
Сегодня в 11:30
29 авг в 11:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Пивная прогулка в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от €154 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Старую национальную галерею Берлина
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Берлинская стена - история и судьбы людей
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €135 за всё до 5 чел.
В Берлине непременно стоит исследовать остатки Берлинской стены, великолепный купол Рейхстага (здания парламента) или мирную зелень Тиргартена. Вы также можете совершить пешеходную или велосипедную экскурсию и полюбоваться огромными историческими, архитектурными и природными достопримечательностями. Если вам нравятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, не пропустите Музейный остров
Сегодня Берлин считается одним из самых захватывающих городов мира. Чтобы облегчить своё путешествие, вы можете заказать различные экскурсии по главным достопримечательностям столицы в составе группы или индивидуальные. Вам только останется выбраться подходящую именно вам
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо гиду Марине за увлекательные прогулки по Берлину, узнал для себя много нового, посетил локации, до которых бы навряд ли добрался самостоятельно. Отдельно хочу отметить щедрость гида на информацию и открытость к диалогу, это очень ценно. Еще раз благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Если хотите насладиться прекрасно поставленной речью и необычными интересными и внезапными фактами о городе, то вам точно к Марии. Очень приятный собеседник и человек. От души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прокатились по центру Берлина с 2 детьми. Экскурсия очень понравилась. Гид Лазарь увлекательно рассказывал на 2-х языках, детям на немецком.
Вам был полезен этот отзыв?
Лиза, благодарим Вас за экскурсию!
Все очень понравилось!
Удачи Вам!
Все очень понравилось!
Удачи Вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Получили огромное удовольствие от общения с Верой. Очень грамотный гид! Кладезь знаний! Помимо того, очень приятный и красивый человек!
С большим удовольствием рекомендуем вам этого гида! И обязательно сами снова воспользуемся её услугами.
Вера! Благодарим вас всей семьей! ❤️
С большим удовольствием рекомендуем вам этого гида! И обязательно сами снова воспользуемся её услугами.
Вера! Благодарим вас всей семьей! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья явно владеет фактами и историческим контекстом, но рассказ получился довольно сумбурным: информация подавалась без чёткой структуры, было сложно уследить
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия! Александр провёл нас по местам, связанным с Бисмарком и открыл Берлин совершенно с другой стороны. Особенно понравилось, как
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарю за прекрасную обзорную экскурсию по Берлину.
Мы были в городе впервые, совсем не имели никакого представления о городе, так что смогли много посмотреть, узнать и погулять.
Погода была переменчива, так что местами машина спасала от дождя.
Очень рекомендую \о/
Мы были в городе впервые, совсем не имели никакого представления о городе, так что смогли много посмотреть, узнать и погулять.
Погода была переменчива, так что местами машина спасала от дождя.
Очень рекомендую \о/
Вам был полезен этот отзыв?
Мы отлично провели время в Берлине.
Мария очень быстро отвечает на вопросы. Спонтанна для изменения встречи.
4 часа экскурсии прошли очень быстро
Мария очень быстро отвечает на вопросы. Спонтанна для изменения встречи.
4 часа экскурсии прошли очень быстро
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2152 отзыва в Берлине
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину
Самые популярные экскурсии в Берлине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в августе 2026
Сейчас в Берлине можно забронировать 118 экскурсий и билетов от 12 до 830. Туристы уже оставили гидам 2152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Откройте для себя Берлин под новым углом с экскурсиями на русском языке. Наши экскурсии позволят вам ощутить дух столицы Германии, узнать о её тайнах и истории. Интересно, доступно и познавательно - мы предлагаем экскурсии, которые удовлетворят любопытство каждого путешественника. Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте прямо сейчас, чтобы гарантировать себе место в группе русскоговорящего гида и окунуться в захватывающее путешествие по Берлину