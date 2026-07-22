104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, узнаете о связи Берлина с Парижем, посетите исторический квартал Св. Николая и увидите работы Пергамского музея.
Узнаете о преображениях города во времена Гогенцоллернов, истории Королевского дворца и Берлинского собора. Погрузитесь в захватывающие истории о Фридрихе Великом и Жандарменмаркт
7 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная историческая информация
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🎨 Взгляд на работы Пергамского музея
- 🍽 История старейшего ресторана
- 👑 Погружение в эпоху Гогенцоллернов
- 📚 Малоизвестные факты о Фридрихе Великом
- 🔍 Исследование Жандарменмаркт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бранденбургская набережная
- Исторический квартал Св. Николая
- Пергамский музей
- Старейший ресторан Берлина
- Королевский дворец
- Берлинский собор
- Музейный остров
- Жандарменмаркт
- Вильгельмштрассе
- Бранденбургские ворота
Описание экскурсии
Программа
Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы узнаете, что общего между Берлином и Парижем, а также какие современные легенды скрывает исторический квартал Св. Николая.
Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин.
Затем окунемся в преображения Берлина во времена Гогенцоллернов – правящей династии Пруссии. Я расскажу про классическую архитектуру Берлина, историю Королевского дворца, Берлинского собора и Музейного острова. Вы увидите, где Прусские короли хранили своё самое ценное, и узнаете, какой след в немецкой культуре оставило Королевство Пруссия.
В программе также малоизвестные факты из жизни Фридриха Великого, захватывающая история о строительстве самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, политическая судьба Вильгельмштрассе и военные тайны Бранденбургских ворот.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отличная экскурсия по Берлину с Дарьей. Уже рекомендовали экскурсии с Дарьей многим друзьям.
Удивительно красивый город!
Обязательно приедем еще, надеюсь, не раз
Поэтому хотелось успеть узнать и посмптреть, как можно больше.
Было довольно трудно выбрать эскурсию или экскурсии из многих заманчивых предложений.
Мы
Наше знакомство с Берлином началось за долго до приезда в город, т. к. после бронирования экскурсии неоднократно