104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Понять Берлин за 2 часа» - с апреля по октябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и увидеть город во всей красе.

Экскурсия «Понять Берлин за 2 часа» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Берлина. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, узнаете о связи Берлина с Парижем, посетите исторический квартал Св. Николая и увидите работы Пергамского музея. Узнаете о преображениях города во времена Гогенцоллернов, истории Королевского дворца и Берлинского собора. Погрузитесь в захватывающие истории о Фридрихе Великом и Жандарменмаркт

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Описание экскурсии

Программа

Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы узнаете, что общего между Берлином и Парижем, а также какие современные легенды скрывает исторический квартал Св. Николая.

Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин.

Затем окунемся в преображения Берлина во времена Гогенцоллернов – правящей династии Пруссии. Я расскажу про классическую архитектуру Берлина, историю Королевского дворца, Берлинского собора и Музейного острова. Вы увидите, где Прусские короли хранили своё самое ценное, и узнаете, какой след в немецкой культуре оставило Королевство Пруссия.

В программе также малоизвестные факты из жизни Фридриха Великого, захватывающая история о строительстве самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, политическая судьба Вильгельмштрассе и военные тайны Бранденбургских ворот.