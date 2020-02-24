104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке

Дарья
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Дарья – ваш гид
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
От 99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Klosterstrasse (линия U2)
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У этой экскурсии104 отзыва
4.93
Понять Берлин за 2 часа
Понять Берлин за 2 часа

Программа

Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы узнаете, что общего между Берлином и Парижем, а также какие современные легенды скрывает исторический квартал Св. Николая.

Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин.

Затем окунемся в преображения Берлина во времена Гогенцоллернов – правящей династии Пруссии. Я расскажу про классическую архитектуру Берлина, историю Королевского дворца, Берлинского собора и Музейного острова. Вы увидите, где Прусские короли хранили своё самое ценное, и узнаете, какой след в немецкой культуре оставило Королевство Пруссия.

В программе также малоизвестные факты из жизни Фридриха Великого, захватывающая история о строительстве самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, политическая судьба Вильгельмштрассе и военные тайны Бранденбургских ворот.

Понять Берлин за 2 часа
Понять Берлин за 2 часа
Понять Берлин за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Klosterstrasse (линия U2).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
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104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Были на экскурсии вдвоем с женой. Экскурсовод очень приятная, пунктуальная девушка. Очень интересно и легко рассказывает, время пролетело незаметно. Даже идущий все это время дождь, не смог испортить впечатление. Мы за 2 часа действительно поняли Берлин, теперь можем и друзьям показать! Спасибо Огромное Даше!
9 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Мы были в Берлине впервые, хотелось получить общее впечатление от города, но мы получили намного больше. Дарья - великолепный экскурсовод и настоящий профессионал! Слушать ее было одно удовольствие. Мы открыли для себя Берлин, узнали много интересных фактов, связанных с историей Берлина и Германии, к тому же она очаровательная девушка и приятный собеседник. Рекомендуем экскурсию Дарьи всем, кто собирается посетить Берлин, вы, точно, не пожалеете.
9 января 2020
Спасибо Дарье за проведенную экскурсию, было очень познавательно и не утомительно. Для тех, кто в Берлине первый раз очень советуем!
Denis
5 января 2020
Спасибо большое! Очень понравилось !!!
2 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Гид замечательный. Много исторических фактов с очень легкой подачей без перегрузка. Рекомендуем.
Мария
9 декабря 2019
Спасибо большое Дарье за великолепную экскурсию по историческому центру Берлина! Нам с мужем и мамой очень понравилось, что Дарья показала нам Берлин, как город, в котором происходили важные исторические события в разные времена и эпохи. Благодаря этой экскурсии Берлин предстал нам в новом свете. Мы очень благодарны Дарье за насыщенный, эмоциональный и очень интересный рассказ о великом городе! Будем рекомендовать ее, как профессионального и увлечённого своим делом экскурсовода!
4 ноября 2019
Отличная экскурсия.
28 октября 2019
Огромное спасибо Даше,за отличную экскурсию в такой не совсем солнечный день )
Все очень доступно,понятно,информативно,не навязчиво.Интересная собеседница)
20 сентября 2019
Дарья очень приятный человечек, экскурсия прошла незаметно, все было очень интересно и замечательно! Всем рекомендуем, большое спасибо!
30 августа 2019
Экскурсия полностью соответствует своему названию, нам действительно удалось понять Берлин и увидеть его индивидуальность во время экскурсии. Большое спасибо Дарье!
Ещё 94 отзыва

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