104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять Берлин за 2 часа

Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Экскурсия «Понять Берлин за 2 часа» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Берлина.

Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, узнаете о связи Берлина с Парижем, посетите исторический квартал Св. Николая и увидите работы Пергамского музея.

Узнаете о преображениях города во времена Гогенцоллернов, истории Королевского дворца и Берлинского собора. Погрузитесь в захватывающие истории о Фридрихе Великом и Жандарменмаркт
5
123 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая информация
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🎨 Взгляд на работы Пергамского музея
  • 🍽 История старейшего ресторана
  • 👑 Погружение в эпоху Гогенцоллернов
  • 📚 Малоизвестные факты о Фридрихе Великом
  • 🔍 Исследование Жандарменмаркт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Понять Берлин за 2 часа» - с апреля по октябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Понять Берлин за 2 часа
Понять Берлин за 2 часа
Понять Берлин за 2 часа

Что можно увидеть

  • Бранденбургская набережная
  • Исторический квартал Св. Николая
  • Пергамский музей
  • Старейший ресторан Берлина
  • Королевский дворец
  • Берлинский собор
  • Музейный остров
  • Жандарменмаркт
  • Вильгельмштрассе
  • Бранденбургские ворота

Описание экскурсии

Программа

Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы узнаете, что общего между Берлином и Парижем, а также какие современные легенды скрывает исторический квартал Св. Николая.

Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин.

Затем окунемся в преображения Берлина во времена Гогенцоллернов – правящей династии Пруссии. Я расскажу про классическую архитектуру Берлина, историю Королевского дворца, Берлинского собора и Музейного острова. Вы увидите, где Прусские короли хранили своё самое ценное, и узнаете, какой след в немецкой культуре оставило Королевство Пруссия.

В программе также малоизвестные факты из жизни Фридриха Великого, захватывающая история о строительстве самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, политическая судьба Вильгельмштрассе и военные тайны Бранденбургских ворот.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
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кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
5
3
1
2
1
А
отличный гид со знанием истории Германии и Берлина. Очень тактичное изложение материала с учетом всех исторических моментов. Рекомендую для других участников знакомства с Берлином.
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Е
Были первый раз в Берлине.
Отличная экскурсия по Берлину с Дарьей. Уже рекомендовали экскурсии с Дарьей многим друзьям.
Удивительно красивый город!
Обязательно приедем еще, надеюсь, не раз
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A
Мы приехали в Берлин в первый раз и на очень ограниченное время.
Поэтому хотелось успеть узнать и посмптреть, как можно больше.
Было довольно трудно выбрать эскурсию или экскурсии из многих заманчивых предложений.
Мы
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выбрали эту почти наугад. Просто решили попробовать" Понять Берлин за два часа"
с гидом Дарьей.
Мы легко нашли друг друга в условленном месте. Даша оказалась очень приятной спутницей.
С ней было легко и интересно.
Она погрузила нас в историю Берлина, начав с стены 13 века и, постепенно переходя из века в век, вела нас через Берлин и сквозь историю. Мы увидели величественные монументальные строения, прошли по площадям и главным улицам, по набережной Шпрее.
Мы не заметили следов страшной войны и разрушений в любовно восстановленном городе.
Но война словно дыхнула на нас, когда мы пересекали обычную, ничем не примечательную парковку машин и Даша сказала, что здесь, под нами, находился бункер Гитлера, где нашли его тело. Прямо под нами….
Потом мы подошли к Мемориалу Холокосты в центре Берлина, место, которое должен увидеть каждый. Постояв немного мы продолжили нашу экскурсию.
Мы ходили по Берлину, слушали Дашин рассказ, смотрли по сторонам, фотографировали Берлин и себя в Берлине и незаметно подошли к конечной точке нашей прогулки, к Бранденбургским воротам, к знаменитому на весь мир символу Берлина.
Здесь, сфотографировавшись на память, мы, к сожалению, должны были расстаться.
Даша попращалась и ушла, а нам не хотелось идти домой.
Мы съели по очень вкусной сосиске с соусом Кюри и продолжили нашу прогулку по Берлину, уже более знакомому нам благодаря нашему прекрасному гиду.
Спасибо Даша.
Надеемся встретиться еще когда-нибудь.
Альфред и Люда, Бостон, США Май 2019

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Наталья
Друзья, если Вы ищите небанальное перечисление дат, имён и событий, то обратитесь к Дарье!
Наше знакомство с Берлином началось за долго до приезда в город, т. к. после бронирования экскурсии неоднократно
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обращалась к Дарье за помощью и вопросами по поводу маршрута Аэропорт-Отель, где поесть, что посмотреть, разобраться в тонкостях транспортной системы города… И ни разу не получила отказ!!! Дарья проявила очень большое участие… А после завершения нашей экскурсии, помогла решить проблему с билетами на телебашню.
Сама экскурсия прошла очень живо и интересно: исторические факты переплетались с сюжетами из жизни города и героев, имевших к нему отношение. Маршрут разработан так, что, проходя по знакомым улицам (мы в Берлине не в первый раз) открываешь для себя что-то новое и неизвестное.
Большое спасибо, Дарья, за экскурсию и помощь!

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С
О! Это была чудесная экскурсия!) Берлин был третим крупным городом в Германии, за наш отпуск и везде мы брали Экскурсии! Первый день погуляли сами и после уютных городков Баварии, как
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не полюбили Берлин! Сочли его холодным и неуютным! И тут наступило 6-ое ноября! Наша встреча на Станции метро за 6 остановок от нашей тоже не обрадовало…. Но тут появилась Дарья!!!! И все стало на места!))) Оказалось, что все не случайно! Маршрут продуман до поворота, до улицы, до фрески на фасаде!!! Она такая умница!!! Знает о Берлине все!) причём, не заученные тексты, а именно информация полученная самостоятельно. с ней на город смотришь другими глазами и понимаешь, что начинаешь влюбляться в этот город, в его улицы, дома и площади! Продуман маршрут так, что постигаешь материал от начала образования Берлина и его постепенное развитие! Очень советую Дарью как лучший путеводитель по истории Берлина! Спасибо ей! Если с начала мы думали нам 3 дня нам много, то после встречи с ней хочется остаться на неделю!)))) супер!

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А
Спасибо большое милой Дарье за прекрасную, интересную экскурсию! 2 часа пролетели на одном дыхание! Все друзья, знакомые услышав что мы с мужем едем в Берлин, да еще и на три
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дня, бросались нас отговаривать!"Нечего там делать","Город не интересный","Берлин не Германия" и все в этом духе! Что могу сказать, нам очень и очень понравился этот необычный, неоднозначный, но по своему очаровательный город!!! И, я уверена, что все это благодаря именно Дарье! По окончании экскурсии хотелось еще и еще! Мы обязательно еще вернемся и с удовольствием повторим наш трип;)

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