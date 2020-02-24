104 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Начнём знакомство с Берлином на исторической Бранденбургской набережной, где когда-то кипела и бурлила неспешная жизнь торговцев и ремесленников. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы узнаете, что общего между Берлином и Парижем, а также какие современные легенды скрывает исторический квартал Св. Николая.

Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин.

Затем окунемся в преображения Берлина во времена Гогенцоллернов – правящей династии Пруссии. Я расскажу про классическую архитектуру Берлина, историю Королевского дворца, Берлинского собора и Музейного острова. Вы увидите, где Прусские короли хранили своё самое ценное, и узнаете, какой след в немецкой культуре оставило Королевство Пруссия.

В программе также малоизвестные факты из жизни Фридриха Великого, захватывающая история о строительстве самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, политическая судьба Вильгельмштрассе и военные тайны Бранденбургских ворот.