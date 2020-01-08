5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Закрытый аэропорт в центре города, цилиндр Гитлера, деревня лётчиков и лучшие парки

Dmitry
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Dmitry – ваш гид
Я уверен, что Берлин лучше исследовать на велосипеде.

С помощью этого транспорта вы увидите интереснейшие локации города.

Узнаете, почему закрыли аэропорт в центре и как появился бетонный цилиндр Третьего рейха.

Проникнетесь духом деревни лётчиков и прокатитесь по турецким районам.

Приготовьтесь к встрече с нетипичным Берлином!
€71
50 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Встреча на Potsdamer Platz, 2
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин

Что вас ожидает

От делового центра до мест отдыха: чем живут берлинцы
Велосипедное путешествие начнётся в сердце города, где кипит деловая жизнь. Вы прокатитесь по фешенебельному Шёнебергу, где родилась великая Марлен Дитрих. Поймёте, как появилась деревня лётчиков и где зародилось коммунистическое движение Германии. При желании мы отдохнём в Пивном саду и поговорим о развитии общественного транспорта Берлина. Насладимся видами Виктория-парка, где находится самая высокая естественная гора города, и рассмотрим монумент, связанный с Российской империей.

Турецкие кварталы, королевские колоннады, казармы 19 века и подарок Николая I — вы побываете в самых разных местах Берлина, а я открою их истории и поделюсь увлекательными фактами о немецкой столице.

«Наследие» фюрера: постройки времён Третьего рейха
Мой рассказ коснётся и одной из самых важных (и тёмных) эпох Берлина — правления Адольфа Гитлера. В аэропорту, который построили в конце 30-х годов, вы разберётесь, как он появился, чем обернулось испытание братьев Райт и почему воздушную гавань закрыли спустя десятилетия. Я расскажу, чем закончился референдум о сохранении парка на этом месте и как аэропорт пережил взятие Берлина.

Огромный бетонный цилиндр весом в 12 тысяч тонн — ещё одно архитектурное наследие Третьего рейха. Я поясню, что Гитлер хотел построить на его месте и какие сооружения находятся там сейчас. Покажу места первых нацистских тюрем и здание, где проходили громкие судебные процессы перед заключением мира. А в конце мы обсудим, каким видел Берлин будущего гитлеровский архитектор и что за рекорды ему удалось поставить.

Организационные детали

Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии.

Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин
Такой разный Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Potsdamer Platz, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitry
Dmitry
Я живу в Берлине с 2010 года, работаю в системе проката велосипедов, что даёт возможность видеть самые потаенные уголки города. Пару лет назад у меня появилось хобби, я стал показывать город туристам и местным жителям. Прежде всего, мне Берлин интересен своим отношением к человеку, как к жителю города, а так же своим разнообразием, причиной которого послужила его история. На мой взгляд, Берлин является самым интересным немецким городом и самым не немецким из немецких.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Отличная экскурсия! Дмитрий замечательный гид, который получает удовольствие от своего дела! Показывает город живым и настоящим!
5 ноября 2019
Получилась очень интересная прогулка.
7 октября 2019
Хотелось бы поблагодарить Дмитрия за проведеную эскурсию. Было очень интересно и запоминающе, даже дождь в начале и конце прогулки не смог испортить общую картину об эскурсии. Считаем это один из лучших вариантов познакомиться с Берлином.
11 сентября 2019
Поскольку мы всей семьей любим активный отдых, решили попробовать формат вело экскурсии и не прогадали! Дмитрий провезти нас больше 20 км по нескучному Берлину, рассказал интересные детали про аэропорт Темпельхоф и даже погоняли по взлетной полосе, вобщем, если вы любите историю и не любите сидеть на месте, если хотите посмотреть много непарадного Берлина, смело к Дмитрию, вам точно понравится!
6 сентября 2019
Экскурсия понравилась!Только ,видимо,получилась какая-то путаница и Дмитрий провел нам экскурсию,по нашим ощущениям,"Вдоль берлинской стены на велосипедах".О чём мы не жалеем.Узнали для себя много новых интересных фактов,о о которых не знали.
Маршрут был не сложным,для велосипедистов в Берлине всё безопасно и удобно.Дмитрию большое спасибо.Экскурсию рекомендуем.

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