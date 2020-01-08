5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От делового центра до мест отдыха: чем живут берлинцы

Велосипедное путешествие начнётся в сердце города, где кипит деловая жизнь. Вы прокатитесь по фешенебельному Шёнебергу, где родилась великая Марлен Дитрих. Поймёте, как появилась деревня лётчиков и где зародилось коммунистическое движение Германии. При желании мы отдохнём в Пивном саду и поговорим о развитии общественного транспорта Берлина. Насладимся видами Виктория-парка, где находится самая высокая естественная гора города, и рассмотрим монумент, связанный с Российской империей.

Турецкие кварталы, королевские колоннады, казармы 19 века и подарок Николая I — вы побываете в самых разных местах Берлина, а я открою их истории и поделюсь увлекательными фактами о немецкой столице.

«Наследие» фюрера: постройки времён Третьего рейха

Мой рассказ коснётся и одной из самых важных (и тёмных) эпох Берлина — правления Адольфа Гитлера. В аэропорту, который построили в конце 30-х годов, вы разберётесь, как он появился, чем обернулось испытание братьев Райт и почему воздушную гавань закрыли спустя десятилетия. Я расскажу, чем закончился референдум о сохранении парка на этом месте и как аэропорт пережил взятие Берлина.

Огромный бетонный цилиндр весом в 12 тысяч тонн — ещё одно архитектурное наследие Третьего рейха. Я поясню, что Гитлер хотел построить на его месте и какие сооружения находятся там сейчас. Покажу места первых нацистских тюрем и здание, где проходили громкие судебные процессы перед заключением мира. А в конце мы обсудим, каким видел Берлин будущего гитлеровский архитектор и что за рекорды ему удалось поставить.