3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Дорогами Фридриха» - первая из трех экскурсий, проводимых в мини-группах ежедневно.
За 2 часа вы раскроете секреты Берлина, познакомитесь с его символами - от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь города от
За 2 часа вы раскроете секреты Берлина, познакомитесь с его символами - от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь города от
5 причин купить этот билет
- 📸 Увидите главные достопримечательности Берлина
- 🕵️♂️ Узнаете тайны и парадоксы города
- 🏛️ Посетите исторические места
- 👨🏫 Получите советы от местного жителя
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Берлин на все 100. Дорогами Фридриха» - с апреля по октябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Телебашня
- Жандарменмаркт
- Музейный остров
- Квартал Святого Николая
- Унтер-Ден-Линден
- Бебельплац
Описание билета
Достопримечательности и парадоксы Старого Берлина
Этот город удивителен: средневековые улочки, оказывается, были построены в ГДР, а старый Королевский дворец — современное здание. И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд. А что дальше?
- Музейный остров с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима. Вы увидите самую большую в мире гранитную чашу, узнаете, как попасть в музеи Берлина без очереди, и заглянете в окна фрау Меркель, которая живёт здесь ещё со времён ГДР.
- Квартал Святого Николая, или Николаифиртель, где мы погрузимся в атмосферу средневекового города с узкими улочками и черепичными крышами. Но ненадолго, ведь впереди Королевский Дворец и Дворцовый мост с его сюрпризами.
- Парадная улица Унтер-Ден-Линден, или «аллея под липами». Главная улица прусской столицы и приведёт нас к герою маршрута — Фридриху Великому. Почему король отворачивает голову от современных людей? Эта и многие другие загадки ждут вас на прогулке. А еще Немецкий Исторический музей, Старая Караульня, Дворец Кронпринца и Опера — архитектурные шедевры Берлина времён Фридриха.
- Бебельплац: мы остановимся у «собора всех религий» и поговорим о тайнах этой площади. Там, где нацисты жгли книги, сегодня установлен один из самых необычных мемориалов Берлина.
- Площадь Жандарменмаркт, одна из красивейших в столице. Вы оцените ее симметрию и гармонию, увидите Концертный зал, Французский и Немецкий соборы. А закончим возле «Дома Шоколада», где можно отдохнуть после прогулки.
Инструкции к Берлину
Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. Вы увидите Берлин живым и весёлым. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.
Если у вас будет желание продолжить знакомство с Берлином в тот же день, приглашаем на нашу вторую прогулку — «Дорогами Бисмарка». Она познакомит вас с Берлином 20 века. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Фридриха».
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, без осмотра достопримечательностей внутри и дополнительных расходов
- Экскурсия заканчивается на площади Жандарменмаркт
- Карту маршрута можно посмотреть в фотографиях к экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 853 туристов
Мы - команда профессиональных берлинских гидов. Каждый из нас успешно проводит свои индивидуальные экскурсии. Однако, понимая, что не все могут позволить себе взять индивидуального гида, мы создали этот проект — групповые бюджетные прогулки по Берлину. Теперь вы можете пройти экскурсию по Берлину с одним из лучших гидов по вполне доступной цене. Приходите к нам! Мы вас не разочаруем:-)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
у нас получилась индивидуальная экскурсия. гид Неля заворожила своим интреснейшим рассказом, что 2 часа прошло как 20 минут. очень содержательно, интересно и увлекательно! Рекомендую эту экскурсию с Нелей однозначно!
+2
Александр
Ответ организатора:
Гульнара, спасибо большое за вашу оценку!
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S
Почти всегда заказываю экскурсии в малых группах. Нет суеты и лишнего шума. Экскурсия очень понравилась. Очень содержательно, продуманно и информативно. Дмитрий глубоко знает материал. Доступная и лёгкая подача. Узнали много нового и интересного. Очень рекомендую!!!
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Я была на экскурсии с двумя детьми 10 и 15 лет. Экскурсию нам проводил Дмитрий. Я думаю, ни для кого ни секрет, как трудно увлечь подростков рассказами о каких-то там
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Х
В один день нам удалось посетить сразу две экскурсии: «Дорогами Фридриха» с очаровательной Нелей, а затем «Дорогами Бисмарка» с харизматичным Димой. Экскурсии дополняют друг друга, советую брать две в один
Александр
Ответ организатора:
Ханна, огромное спасибо за ваш отзыв! Очень приятно. Желаем вам больше увлекательных путешествий!
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O
Сегодня были на экскурсии дорогами Фридриха, хочу поблагодарить гида Неллю. Это человек преданный своему делу, кладезь знаний. Время пролетело незаметно, получили море информации и советов. Обязательно посоветует друзьям
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A
Остались с мужем в полном восторге! Всё было организовано на высшем уровне: от удобного маршрута до продуманной программы. Отдельно хочется отметить гида Неллю — очень увлечённый, знающий и харизматичный человек,
Александр
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией!
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