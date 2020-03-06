3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха

Ежедневное путешествие по истории и современности старого Берлина с профессиональным гидом

Alexander
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Alexander – представитель гидов
«Дорогами Фридриха» — первая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день.

Это начало вашего знакомства с Берлином.

За 2 часа вы раскроете секреты великого города, познакомитесь с его символами — от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь Берлина от славянской деревушки до немецкой столицы и получите полезные советы местного жителя.
18 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Берлинского Собора (Berliner Dom)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха

Что вас ожидает

Достопримечательности и парадоксы Старого Берлина
Этот город удивителен: средневековые улочки, оказывается, были построены в ГДР, а старый Королевский дворец — современное здание. И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд. А что дальше?

  • Музейный остров с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима. Вы увидите самую большую в мире гранитную чашу, узнаете, как попасть в музеи Берлина без очереди, и заглянете в окна фрау Меркель, которая живёт здесь ещё со времён ГДР.
  • Квартал Святого Николая, или Николаифиртель, где мы погрузимся в атмосферу средневекового города с узкими улочками и черепичными крышами. Но ненадолго, ведь впереди Королевский Дворец и Дворцовый мост с его сюрпризами.
  • Парадная улица Унтер-Ден-Линден, или «аллея под липами». Главная улица прусской столицы и приведёт нас к герою маршрута — Фридриху Великому. Почему король отворачивает голову от современных людей? Эта и многие другие загадки ждут вас на прогулке. А еще Немецкий Исторический музей, Старая Караульня, Дворец Кронпринца и Опера — архитектурные шедевры Берлина времён Фридриха.
  • Бебельплац: мы остановимся у «собора всех религий» и поговорим о тайнах этой площади. Там, где нацисты жгли книги, сегодня установлен один из самых необычных мемориалов Берлина.
  • Площадь Жандарменмаркт, одна из красивейших в столице. Вы оцените ее симметрию и гармонию, увидите Концертный зал, Французский и Немецкий соборы. А закончим возле «Дома Шоколада», где можно отдохнуть после прогулки.

Инструкции к Берлину
Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. Вы увидите Берлин живым и весёлым. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.

Если у вас будет желание продолжить знакомство с Берлином в тот же день, приглашаем на нашу вторую прогулку — «Дорогами Бисмарка». Она познакомит вас с Берлином 20 века. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Фридриха».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без осмотра достопримечательностей внутри и дополнительных расходов
  • Экскурсия заканчивается на площади Жандарменмаркт
  • Карту маршрута можно посмотреть в фотографиях к экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Берлинского Собора (Berliner Dom).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexander
Alexander
Мы сплоченная команда профессиональных берлинских гидов с большим опытом работы. Каждый из нас давно и успешно проводит индивидуальные экскурсии. Но мы знаем, что не все путешественники могут себе их позволить, поэтому создали общий проект — ежедневно проводим бюджетные прогулки. Теперь вы можете за 18 евро взять экскурсию по Берлину с лучшими гидами нашего города. Приходите к нам! Мы вас не разочаруем. :-)
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Виктор
6 марта 2020
Экскурсию вела Ника, и она шикарна, чесслово. Накануне я был на другой обзорной экскурсии по Берлину примерно в этом же районе, но он такой большой, что пересечений было немного, а альтернативную точку зрения на ту или иную историю даже интересно было выслушать. Маршрут нетривиальный, хотя, наверное, всё-таки стоит его доработать. Были довольно большие переходы (от острова музеев к Собору Святого Николая, к примеру), но благодаря высокому мастерству Ники они прошлись практически незаметно, и в итоге 2 с лишним часа пролетели очень быстро. К сожалению, другие маршруты посетить я не смогу, но постараюсь сделать это в следующий приезд в Берлин. Однозначно рекомендую.
2 марта 2020
Гид Дмитрий очень, прежде всего, очень открыт и расположен к туристам. Любой вопрос, возникающий у экскурсантов (даже не по сути маршрута), не был оставлен без ответа. Очень грамотная и образная речь, много маленьких историй об объектах экскурсии. Всем рекомендую!!!
28 февраля 2020
Очень хороший маршрут, гид все рассказал и даже влюбил в город, всем рекомендую!!!

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