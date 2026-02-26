3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Берлин на все 100. Дорогами Фридриха» - с апреля по октябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

«Дорогами Фридриха» - первая из трех экскурсий, проводимых в мини-группах ежедневно.За 2 часа вы раскроете секреты Берлина, познакомитесь с его символами - от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь города от

славянской деревушки до немецкой столицы и получите полезные советы местного жителя. Вас ждут Музейный остров, Квартал Святого Николая, Унтер-Ден-Линден, Бебельплац и Жандарменмаркт. Экскурсия пешеходная, без осмотра достопримечательностей внутри и дополнительных расходов. Заканчивается на площади Жандарменмаркт

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Достопримечательности и парадоксы Старого Берлина

Этот город удивителен: средневековые улочки, оказывается, были построены в ГДР, а старый Королевский дворец — современное здание. И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд. А что дальше?

Музейный остров с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима. Вы увидите самую большую в мире гранитную чашу, узнаете, как попасть в музеи Берлина без очереди, и заглянете в окна фрау Меркель, которая живёт здесь ещё со времён ГДР.

с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима. Вы увидите самую большую в мире гранитную чашу, узнаете, как попасть в музеи Берлина без очереди, и заглянете в окна фрау Меркель, которая живёт здесь ещё со времён ГДР. Квартал Святого Николая , или Николаифиртель, где мы погрузимся в атмосферу средневекового города с узкими улочками и черепичными крышами. Но ненадолго, ведь впереди Королевский Дворец и Дворцовый мост с его сюрпризами.

, или Николаифиртель, где мы погрузимся в атмосферу средневекового города с узкими улочками и черепичными крышами. Но ненадолго, ведь впереди Королевский Дворец и Дворцовый мост с его сюрпризами. Парадная улица Унтер-Ден-Линден , или «аллея под липами». Главная улица прусской столицы и приведёт нас к герою маршрута — Фридриху Великому. Почему король отворачивает голову от современных людей? Эта и многие другие загадки ждут вас на прогулке. А еще Немецкий Исторический музей, Старая Караульня, Дворец Кронпринца и Опера — архитектурные шедевры Берлина времён Фридриха.

, или «аллея под липами». Главная улица прусской столицы и приведёт нас к герою маршрута — Фридриху Великому. Почему король отворачивает голову от современных людей? Эта и многие другие загадки ждут вас на прогулке. А еще Немецкий Исторический музей, Старая Караульня, Дворец Кронпринца и Опера — архитектурные шедевры Берлина времён Фридриха. Бебельплац : мы остановимся у «собора всех религий» и поговорим о тайнах этой площади. Там, где нацисты жгли книги, сегодня установлен один из самых необычных мемориалов Берлина.

: мы остановимся у «собора всех религий» и поговорим о тайнах этой площади. Там, где нацисты жгли книги, сегодня установлен один из самых необычных мемориалов Берлина. Площадь Жандарменмаркт, одна из красивейших в столице. Вы оцените ее симметрию и гармонию, увидите Концертный зал, Французский и Немецкий соборы. А закончим возле «Дома Шоколада», где можно отдохнуть после прогулки.

Инструкции к Берлину

Наши экскурсии не дадут вам скучать, мы не засыпем вас неизвестными именами и датами. Вы увидите Берлин живым и весёлым. А еще мы с радостью отвечаем на вопросы и даем полезные советы — например, куда стоит сходить берлинским вечером.

Если у вас будет желание продолжить знакомство с Берлином в тот же день, приглашаем на нашу вторую прогулку — «Дорогами Бисмарка». Она познакомит вас с Берлином 20 века. Начало через 50 минут после окончания «Дорогами Фридриха».

Организационные детали