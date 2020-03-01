Выбирайте и другие экскурсии в Бонне

Что вас ожидает

Самое интересное из предыстории города

Вы услышите о древних корнях земли Райнланд-Пфальц, уходящих во времена неандертальцев, кельтов и римлян. Осмотрите прекрасно сохранившуюся античную виллу, пройдете по колоритной старинной улочке, посетите рыночную площадь, один из старейших храмов на берегу Рейна — церковь Св. Лаврентия, а также увидите древнюю городскую стену с воротами. Тем временем я расскажу, как со Средневековья Арвайлер начал активно впитывать традиции разных народов, и как в середине 19 века превратился в атмосферный курортный городок с великолепной природой, пряничными домиками, целебными источниками воды Аполлинарис и термальными услугами, ради которых сюда приезжают со всей Европы.

Виноделие в долине реки Ар

Также я расскажу о старинных традициях виноделия, берущих начало в 1222 году. Это благодаря им Арвайлер стал административным центром винодельческой области Арталь в живописный долине речки Ар, притока Рейна. Вы узнаете, за что ценятся вина марки «Арвайн» и что представляет и себя сказочно-живописная дорога, называемая «Путем красного вина». И, конечно, по пути вам встретится множество винных погребков и ресторанчиков с местной кухней, где вы сможете продегустировать аутентичную продукцию.