Выбирайте и другие экскурсии в Бонне

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  3. Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии

Открыть обаяние старинного немецкого городка, попробовать целебную воду и узнать о винах долины Ара

Ольга
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Ольга – ваш гид
Всего в 25 км от Бонна находится очаровательное местечко «для своих» и главный оздоровительный курорт Рейнланд-Пфальца.

На прогулке вы оцените эстетику уютных улочек, пряничных домиков и сказочной природы Германии.

Познакомитесь с историей и культурой региона, а также узнаете о традициях виноделия и ценных минеральных источниках.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — cтанция электрички «Ahrweiler Markt»
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Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии

Что вас ожидает

Самое интересное из предыстории города
Вы услышите о древних корнях земли Райнланд-Пфальц, уходящих во времена неандертальцев, кельтов и римлян. Осмотрите прекрасно сохранившуюся античную виллу, пройдете по колоритной старинной улочке, посетите рыночную площадь, один из старейших храмов на берегу Рейна — церковь Св. Лаврентия, а также увидите древнюю городскую стену с воротами. Тем временем я расскажу, как со Средневековья Арвайлер начал активно впитывать традиции разных народов, и как в середине 19 века превратился в атмосферный курортный городок с великолепной природой, пряничными домиками, целебными источниками воды Аполлинарис и термальными услугами, ради которых сюда приезжают со всей Европы.

Виноделие в долине реки Ар
Также я расскажу о старинных традициях виноделия, берущих начало в 1222 году. Это благодаря им Арвайлер стал административным центром винодельческой области Арталь в живописный долине речки Ар, притока Рейна. Вы узнаете, за что ценятся вина марки «Арвайн» и что представляет и себя сказочно-живописная дорога, называемая «Путем красного вина». И, конечно, по пути вам встретится множество винных погребков и ресторанчиков с местной кухней, где вы сможете продегустировать аутентичную продукцию.

Организационные детали

  • До г. Бад-Ноенар-Арвайлер можно добраться на электричке из Бонна. Цена билета — от 13,5 евро.
  • В стоимость также не входят билеты в музей «Римская вилла» — 5 евро/человека.
  • Все музейные объекты (Римская вилла, Правительственный бункер, винодельческие фермы и монастырь в Арвайле) закрыты для посещения с ноября по апрель. Мы осмотрим их снаружи.
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — cтанция электрички «Ahrweiler Markt».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в Германии уже 26 лет, последние 12 лет работаю переводчиком и гидом. В связи с моей прошлой деятельностью жила и работала во многих городах федеральных земель Северного Рейн-Вестфалия и в глубинке Райн-Пфальц. У меня много замечательных программ в таинственном Айфеле, которые я буду рада представить вам. Жду с нетерпением в гости!
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