Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Германия
  2. Экскурсии

Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Кельн.

Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €107 за человека

    Заказать экскурсию
Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
История Кёльна уходит корнями в глубину веков. Ещё 5000 лет назад древние кельты имели здесь свои укрепления, как подтверждают археологические находки. Потом сюда пришли римские легионеры, а в 15 г. н. э. здесь, в семье полководца Германика рождается Агриппина, которая и считается матерью-основательницей города Кёльна.
В Кельне огромное количество памятников, сохранившихся со времен древних римлян, включая Преториум, башни крепостных стен, мозаику Диониса, древнеримскую канализацию и дороги и. т. д. Мы увидим здесь многочисленные памятники средневековой истории 📖 Кельна. Но главной достопримечательностью 🏛️ Кельна, конечно, является Кельнский собор — строившийся 600 лет. Обычно экскурсоводы рассказывают о соборе, не заходя в него, потому что там запрещены экскурсии 🧭 внутри, но я пройду вместе с вами во внутрь собора и расскажу Вам о его многочисленных сокровищах — алтарях, витражах, скульптурах, и его главной реликвии — золотом ларце с мощами библейских трех волхвов. Кельн является родиной одеколона и сорта пива Кельш, об истории которых я Вам расскажу.
По желанию, могу провести Вас в исторические пивные дома с вековой историей, где изготовляют собственное пиво. Я расскажу Вам о местной кухне 🥧, о традициях и нравах Кельнцев, о Кельнском карнавале. Экскурсию ⛳ можно сочетать с шоппингом, с посещением музеев по выбору, художественных выставок или зоопарка. Экскурсия может быть как для маленькой группы, так и для одного человека.
Индивидуальный характер экскурсии позволяет подстроить ее под Ваши интересы и пожелания. Продолжительность и стоимость экскурсии можно изменить, согласовать.
2 часа -100 евро
3 часа -150 евро
один день — 300 евро
трансфер, встреча в отеле, транспорт возможны по согласованию
Начало и место завершения
🚩 Bonn

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
161
4 часа
Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн
321
12 часов
Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн
Дюссельдорф
107
2 часа
Дюссельдорф
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
107
2 часа
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Бонн
161
2 часа
Бонн

Еще несколько необычных экскурсий в Бонн

Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
7 отзывов
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
100
3.5 часа
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Открыть обаяние старинного немецкого городка, попробовать целебную воду и узнать о винах долины Ара
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»