Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

История Кёльна уходит корнями в глубину веков. Ещё 5000 лет назад древние кельты имели здесь свои укрепления, как подтверждают археологические находки. Потом сюда пришли римские легионеры, а в 15 г. н. э. здесь, в семье полководца Германика рождается Агриппина, которая и считается матерью-основательницей города Кёльна.

В Кельне огромное количество памятников, сохранившихся со времен древних римлян, включая Преториум, башни крепостных стен, мозаику Диониса, древнеримскую канализацию и дороги и. т. д. Мы увидим здесь многочисленные памятники средневековой истории 📖 Кельна. Но главной достопримечательностью 🏛️ Кельна, конечно, является Кельнский собор — строившийся 600 лет. Обычно экскурсоводы рассказывают о соборе, не заходя в него, потому что там запрещены экскурсии 🧭 внутри, но я пройду вместе с вами во внутрь собора и расскажу Вам о его многочисленных сокровищах — алтарях, витражах, скульптурах, и его главной реликвии — золотом ларце с мощами библейских трех волхвов. Кельн является родиной одеколона и сорта пива Кельш, об истории которых я Вам расскажу.

По желанию, могу провести Вас в исторические пивные дома с вековой историей, где изготовляют собственное пиво. Я расскажу Вам о местной кухне 🥧, о традициях и нравах Кельнцев, о Кельнском карнавале. Экскурсию ⛳ можно сочетать с шоппингом, с посещением музеев по выбору, художественных выставок или зоопарка. Экскурсия может быть как для маленькой группы, так и для одного человека.

Индивидуальный характер экскурсии позволяет подстроить ее под Ваши интересы и пожелания. Продолжительность и стоимость экскурсии можно изменить, согласовать.

2 часа -100 евро

3 часа -150 евро

один день — 300 евро

трансфер, встреча в отеле, транспорт возможны по согласованию