  1. Германия
  2. Экскурсии

Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Два города за один день.

Кельн, Дюссельдорф или Бонн
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €321 за человека

    Заказать экскурсию
Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн
За один день мы сможем посмотреть два или даже три города по Вашему желанию — Кельн, Бонн и/или Дюссельдорф. Это вполне возможно благодаря отличному железнодорожному сообщению между этими городами. Мы посмотрим исторические центры этих городов и все основные достопримечательности 🏛️. По желанию, могу провести Вас в исторические пивные дома с вековой историей 📖, где изготовляют собственное пиво. Я расскажу Вам о местной кухне 🥧, традициях и нравах. Экскурсию ⛳ можно сочетать с шоппингом.
Начало и место завершения
🚩 Bonn

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
161
4 часа
Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
Дюссельдорф
107
2 часа
Дюссельдорф
Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
107
2 часа
Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
107
2 часа
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Бонн
161
2 часа
Бонн

Еще несколько необычных экскурсий в Бонн

Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
4
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Бонн — город Бетховена»
7 отзывов
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
100
3.5 часа
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Открыть обаяние старинного немецкого городка, попробовать целебную воду и узнать о винах долины Ара
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»