Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

За один день мы сможем посмотреть два или даже три города по Вашему желанию — Кельн, Бонн и/или Дюссельдорф. Это вполне возможно благодаря отличному железнодорожному сообщению между этими городами. Мы посмотрим исторические центры этих городов и все основные достопримечательности 🏛️. По желанию, могу провести Вас в исторические пивные дома с вековой историей 📖, где изготовляют собственное пиво. Я расскажу Вам о местной кухне 🥧, традициях и нравах. Экскурсию ⛳ можно сочетать с шоппингом.