Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €107 за человека

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Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Детям часто не интересны даты и скучные цифры, а вот увлекательные истории 📖 любят и дети и взрослые. Кельн — один из старейших городов Европы, поэтому этот город 🏙️ наполнен преданиями глубокой древности, о которых я Вам расскажу во время нашей прогулки. Конечно, дети больше всего любят сказочные истории. Со мной вы не просто увидите древний город, но окунетесь в его историю — встретитесь с древними библейскими магами, 11 тысячами девственниц, прилежными домовыми, и самим чертом, наложившим проклятье на Кельнский собор. Вы узнаете о святых покровителях города Кельна, о легендах, связанных с реликвиями, хранящимися в Кельнском соборе. Поскольку у Кельнцев очень веселый характер, в городе много веселых памятников и связанных с ними смешых историй. Так что вместе посмеемся, и дети не заскучают. По желанию, можно включить в экскурсию ⛳ посещение шоколадной фабрики, - она находится в самом центре города. Также есть в городе отличный зоопарк и подвесная канатная дорога через Рейн. Их вы сможете посетить сами, так как они находятся не далеко от центра.
Начало и место завершения
🚩 Bonn
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми
Сказочный Кельн — экскурсия для групп с детьми

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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