Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Детям часто не интересны даты и скучные цифры, а вот увлекательные истории 📖 любят и дети и взрослые. Кельн — один из старейших городов Европы, поэтому этот город 🏙️ наполнен преданиями глубокой древности, о которых я Вам расскажу во время нашей прогулки. Конечно, дети больше всего любят сказочные истории. Со мной вы не просто увидите древний город, но окунетесь в его историю — встретитесь с древними библейскими магами, 11 тысячами девственниц, прилежными домовыми, и самим чертом, наложившим проклятье на Кельнский собор. Вы узнаете о святых покровителях города Кельна, о легендах, связанных с реликвиями, хранящимися в Кельнском соборе. Поскольку у Кельнцев очень веселый характер, в городе много веселых памятников и связанных с ними смешых историй. Так что вместе посмеемся, и дети не заскучают. По желанию, можно включить в экскурсию ⛳ посещение шоколадной фабрики, - она находится в самом центре города. Также есть в городе отличный зоопарк и подвесная канатная дорога через Рейн. Их вы сможете посетить сами, так как они находятся не далеко от центра.