Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Кельн летом.

Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • €161 за человека

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Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
В Германии жители городов любят передвигаться на велосипедах. Это безопасно благодаря специальным велосипедным дорожкам. У меня есть два лишних велосипеда, поэтому я предлагаю Вам вместе прокатиться по городу. Наш маршрут начинается на юге города, где благодаря близости к реке и находящемуся здесь зеленому поясу располагается один из самых престижных жилых районов в Кельне. Здесь богатые виллы, песчанные пляжи, водный спорт, церковь ⛪ Матернус-Капелле, плавучие ресторанчики, кафе и пивные бары 🍹. Летом здесь загорают и купаются. Вдоль всего Рейна проложена специальная велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части забором и деревьями. Всего за полчаса по ней можно доехать до центра города. Набережная перестроена в ультра-современном стиле. Затем мы въедем в центр города и оставив ненадолго велосипеды, осмотрим старый город 🏙️ и Кельнский собор. А затем продолжим знакомство с городом на велосипедах. Продолжительность экскурсии 🧭 от трех до шести часов.
Другой вариант разнообразить свои экскурсии — выбрать речной маршрут. Прогулочные кораблики в Кельне и Бонне предлагают осмотр города с воды или путешествие по Рейну с осмотром замков и старинных городков.
Начало и место завершения
🚩 Bonn

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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