Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В Германии жители городов любят передвигаться на велосипедах. Это безопасно благодаря специальным велосипедным дорожкам. У меня есть два лишних велосипеда, поэтому я предлагаю Вам вместе прокатиться по городу. Наш маршрут начинается на юге города, где благодаря близости к реке и находящемуся здесь зеленому поясу располагается один из самых престижных жилых районов в Кельне. Здесь богатые виллы, песчанные пляжи, водный спорт, церковь ⛪ Матернус-Капелле, плавучие ресторанчики, кафе и пивные бары 🍹. Летом здесь загорают и купаются. Вдоль всего Рейна проложена специальная велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части забором и деревьями. Всего за полчаса по ней можно доехать до центра города. Набережная перестроена в ультра-современном стиле. Затем мы въедем в центр города и оставив ненадолго велосипеды, осмотрим старый город 🏙️ и Кельнский собор. А затем продолжим знакомство с городом на велосипедах. Продолжительность экскурсии 🧭 от трех до шести часов.

Другой вариант разнообразить свои экскурсии — выбрать речной маршрут. Прогулочные кораблики в Кельне и Бонне предлагают осмотр города с воды или путешествие по Рейну с осмотром замков и старинных городков.