Знаковое место в Саксонской Швейцарии — Бастай (Bastei) — знаменитый бастион на высоте 305 метроа над уровнем моря 🌊 со смотровой площадкой. Бастай знаменит одним из красивейших мостов в мире, построенным в 1851 году. Мост — историческая достопримечательность 🏛️, архитектурный памятник, охраняемый государством.

Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Бастай входит в число самых посещаемых туристических достопримечательностей Саксонской Швейцарии. Часть природного парка, который включает как Саксонскую Швейцарию, так и Богемскую Швейцарию (в Чешской республике). Популярное место для скалолазания.

Если Вы располагаете временем, то я предлагаю прогуляться 👣 по уютному городку Штадт-Велен (Stadt Wehlen). Вы познакомитесь с типичным небольшим провинциальным городом в Германии. Здесь есть центральная площадь и церковь ⛪, пивные с террасами, уютные отели по обоим берегам реки и тихая умиротворенная атмосфера.