  1. Германия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Саксонскую Швейцарию

Мария Р.
Мария Р. – Гид из Дрездена
Добро пожаловать в Швейцарию.

Да, вы не ослышались.

На территории Германии можно увидеть частичку швейцарской природы.

Саксонская Швейцария — один из красивых 🤩 парков 🌳 Германии.

Здесь живут причудливые скалы.

Где-то между гор ⛰️ спрятались старинная крепость Кенигштайн и живописный мост Бастай.

Со мной вы не заблудитесь в огромном парке и увидите все достопримечательности 🏛️.
Задать вопрос
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию

Что вы увидите

  • Саксонская Швейцария
  • природно-исторический комплекс Бастай
Знаковое место в Саксонской Швейцарии — Бастай (Bastei) — знаменитый бастион на высоте 305 метроа над уровнем моря 🌊 со смотровой площадкой. Бастай знаменит одним из красивейших мостов в мире, построенным в 1851 году. Мост — историческая достопримечательность 🏛️, архитектурный памятник, охраняемый государством.
Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Бастай входит в число самых посещаемых туристических достопримечательностей Саксонской Швейцарии. Часть природного парка, который включает как Саксонскую Швейцарию, так и Богемскую Швейцарию (в Чешской республике). Популярное место для скалолазания.
Если Вы располагаете временем, то я предлагаю прогуляться 👣 по уютному городку Штадт-Велен (Stadt Wehlen). Вы познакомитесь с типичным небольшим провинциальным городом в Германии. Здесь есть центральная площадь и церковь ⛪, пивные с террасами, уютные отели по обоим берегам реки и тихая умиротворенная атмосфера.
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • стоимость входных билетов
Начало и место завершения
🚩 у отеля
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария Р.
Мария Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Мария Р. проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по историческому центру Дрездена
90
2 часа
Прогулка по историческому центру Дрездена
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»
160
3 часа
Авторская экскурсия «Русский мир Дрездена»

Еще несколько необычных экскурсий в Дрездене

Пешком по старому Дрездену
110
2.5 часа
Пешком по старому Дрездену
32 отзыва
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
85
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
9 отзывов
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
241
1 час
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
7 отзывов
Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
22.5
24 часа
Дрезден: 1-дневный автобусный тур Hop-On-Hop-Off
1 отзыв
Классический Дрезден
110
2 часа
Классический Дрезден
Посетить самые интересные достопримечательности исторического центра в компании искусствоведа
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
100
2 часа
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену