Дрезденская картинная галерея приглашает ценителей искусства на увлекательную экскурсию.
Это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянских, немецких и нидерландских мастеров, таких как Рафаэль, Вермеер и Рубенс.
Экскурсия развенчает мифы о картинах, включая
Это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянских, немецких и нидерландских мастеров, таких как Рафаэль, Вермеер и Рубенс.
Экскурсия развенчает мифы о картинах, включая
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры искусства
- 🖼️ Развенчание мифов и легенд
- 🗣️ Профессиональные гиды
- 🔍 Детали, которые вы не заметите сами
- 🕰️ История создания и реставрации
- 🇩🇪 Немецкое и итальянское искусство
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Дрезденской картинной галереи будет интересным в любое время года. Однако, в период с мая по сентябрь, когда поток туристов меньше, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Античные скульптуры
- Итальянское искусство 15-18 веков
- Картины Вермеера
- Картины Рубенса
- Картины Рембрандта
- Картины Джорджоне
- Шоколадница Лиотара
- Святая ночь Корреджо
- Сикстинская мадонна Рафаэля
- Картины Лукаса Кранаха
- Картины Веласкеса
- Картины Мурильо
- Картины Ватто
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдёт по всем трём этажам музея. В экспозиции около 750 произведений. Охватить все за 2 часа невозможно, но чуть более 20 — вполне:
- Мы начнём с античных скульптур
- Поднимемся в залы итальянского искусства 15–18 веков
- Рассмотрим работы художников Германии и Нидерландов
- Подойдём к картинам Вермеера, Рубенса, Рембрандта, Джорджоне
- Увидим «Шоколадницу» Лиотара, «Святую ночь» Корреджо и «Сикстинскую мадонну» Рафаэля
- Поговорим о Лукасе Кранахе, если вы захотите прикоснуться к немецкому Возрождению
- Заглянем в залы с картинами испанских и французских художников — Веласкеса, Мурильо, Ватто
- Обратим внимание на детали, спрятанные и порою незаметные. Поговорим об истории создания полотен, а также о том, как они приобретались и реставрировались
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — €16 евро за взрослого, бесплатно за подростка до 16 лет включительно. В день рождения вход взрослому бесплатный
- Заранее билеты покупать не надо — приобретём их в кассе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В ДрезденеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
1 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Жанна обладает замечательным талантом увлекать слушателей. Грамотный экскурсовод с хорошо поставленной дикцией.
Таня
28 авг 2025
Сегодня мы с семьёй (6 человек, включая троих детей) посетили знаменитую Дрезденскую картинную галерею в сопровождении замечательного экскурсовода Жанны.
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы не просто посмотрели шедевры живописи, а словно
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы не просто посмотрели шедевры живописи, а словно
Марина
14 авг 2025
Нем все очень понравилось.
Особенно моей 15-летней дочке, которую наш прекрасный гид Жанна слушала очень внимательно. Подросткам это важно.
Конечно, два часа в такой шикарной галерее, как Дрезденская, это мало, но, надеемся, приедем еще раз и снова встретимся с Жанной!
Особенно моей 15-летней дочке, которую наш прекрасный гид Жанна слушала очень внимательно. Подросткам это важно.
Конечно, два часа в такой шикарной галерее, как Дрезденская, это мало, но, надеемся, приедем еще раз и снова встретимся с Жанной!
Входит в следующие категории Дрездена
Похожие экскурсии из Дрездена
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Дрездена: картины и бриллианты
Прогулка по Дрездену раскроет секреты его прошлого, от королей до уникальных коллекций. Познакомьтесь с культурным наследием Саксонии
Начало: На площади Ноймаркт
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€120 за всё до 10 чел.