Мои заказы

Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты

Индивидуальная экскурсия по Дрезденской картинной галерее раскроет тайны известных полотен и развенчает мифы о шедеврах искусства
Дрезденская картинная галерея приглашает ценителей искусства на увлекательную экскурсию.

Это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянских, немецких и нидерландских мастеров, таких как Рафаэль, Вермеер и Рубенс.

Экскурсия развенчает мифы о картинах, включая
читать дальше

легенду о "Шоколаднице" Лиотара и загадки "Сикстинской мадонны".

Опытные гиды поделятся последними открытиями искусствоведов и реставраторов, раскрывая секреты создания и реставрации произведений. Не упустите шанс увидеть 750 произведений на трёх этажах музея

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры искусства
  • 🖼️ Развенчание мифов и легенд
  • 🗣️ Профессиональные гиды
  • 🔍 Детали, которые вы не заметите сами
  • 🕰️ История создания и реставрации
  • 🇩🇪 Немецкое и итальянское искусство

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Дрезденской картинной галереи будет интересным в любое время года. Однако, в период с мая по сентябрь, когда поток туристов меньше, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты© Михаил и Жанна
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты© Михаил и Жанна
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты© Михаил и Жанна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Античные скульптуры
  • Итальянское искусство 15-18 веков
  • Картины Вермеера
  • Картины Рубенса
  • Картины Рембрандта
  • Картины Джорджоне
  • Шоколадница Лиотара
  • Святая ночь Корреджо
  • Сикстинская мадонна Рафаэля
  • Картины Лукаса Кранаха
  • Картины Веласкеса
  • Картины Мурильо
  • Картины Ватто

Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт по всем трём этажам музея. В экспозиции около 750 произведений. Охватить все за 2 часа невозможно, но чуть более 20 — вполне:

  • Мы начнём с античных скульптур
  • Поднимемся в залы итальянского искусства 15–18 веков
  • Рассмотрим работы художников Германии и Нидерландов
  • Подойдём к картинам Вермеера, Рубенса, Рембрандта, Джорджоне
  • Увидим «Шоколадницу» Лиотара, «Святую ночь» Корреджо и «Сикстинскую мадонну» Рафаэля
  • Поговорим о Лукасе Кранахе, если вы захотите прикоснуться к немецкому Возрождению
  • Заглянем в залы с картинами испанских и французских художников — Веласкеса, Мурильо, Ватто
  • Обратим внимание на детали, спрятанные и порою незаметные. Поговорим об истории создания полотен, а также о том, как они приобретались и реставрировались

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — €16 евро за взрослого, бесплатно за подростка до 16 лет включительно. В день рождения вход взрослому бесплатный
  • Заранее билеты покупать не надо — приобретём их в кассе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
читать дальше

живём с 2001 года. Любим изобразительное искусство и театр, на исторических аналогиях строим свои авторские тексты. Ценим юмор, опытны, легки в общении. С радостью покажем-расскажем, а также посоветуем, поможем задать нужный вектор вашему путешествию по Дрездену и Саксонии.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Ирина
1 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Жанна обладает замечательным талантом увлекать слушателей. Грамотный экскурсовод с хорошо поставленной дикцией.
Таня
Таня
28 авг 2025
Сегодня мы с семьёй (6 человек, включая троих детей) посетили знаменитую Дрезденскую картинную галерею в сопровождении замечательного экскурсовода Жанны.
Экскурсия превзошла все ожидания! Мы не просто посмотрели шедевры живописи, а словно
читать дальше

прикоснулись к истории: узнали, как более полувека король Август Сильный и его сын Август III собирали коллекцию картин со всего мира. Благодаря увлекательному рассказу Жанны галерея предстала не только как памятник величия этих монархов, но и как место, где веками воспитывается вкус и любовь к искусству.
Жанна — настоящий мастер своего дела: она глубоко знает тему, рассказывает живо и вдохновенно, умеет увлечь и взрослых, и детей. С ней пространство галереи оживает, превращается в событие, которое хочется сохранить в памяти надолго.
Мы с удовольствием рекомендуем Жанну всем, кто хочет открыть для себя Дрезден и его сокровища не просто как турист, а как благодарный слушатель и зритель.
Семья Браславских.

Марина
Марина
14 авг 2025
Нем все очень понравилось.
Особенно моей 15-летней дочке, которую наш прекрасный гид Жанна слушала очень внимательно. Подросткам это важно.
Конечно, два часа в такой шикарной галерее, как Дрезденская, это мало, но, надеемся, приедем еще раз и снова встретимся с Жанной!
Нем все очень понравилось.

Входит в следующие категории Дрездена

Похожие экскурсии из Дрездена

Шедевры Дрезденской картинной галереи
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Блеск Дрездена: картины, женщины, фарфор и бриллианты
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Дрездена: картины и бриллианты
Прогулка по Дрездену раскроет секреты его прошлого, от королей до уникальных коллекций. Познакомьтесь с культурным наследием Саксонии
Начало: На площади Ноймаркт
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дрездене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дрездене