Дрезденская картинная галерея приглашает ценителей искусства на увлекательную экскурсию.Это уникальная возможность познакомиться с шедеврами итальянских, немецких и нидерландских мастеров, таких как Рафаэль, Вермеер и Рубенс.Экскурсия развенчает мифы о картинах, включая

легенду о "Шоколаднице" Лиотара и загадки "Сикстинской мадонны". Опытные гиды поделятся последними открытиями искусствоведов и реставраторов, раскрывая секреты создания и реставрации произведений. Не упустите шанс увидеть 750 произведений на трёх этажах музея

Лучшее время для посещения

Посещение Дрезденской картинной галереи будет интересным в любое время года. Однако, в период с мая по сентябрь, когда поток туристов меньше, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций.

