читать дальше

организацию Дрезденской галереи в соответствии с этой логикой. Кроме того, Тамара оказалась очень отзывчивым человеком, она дала немало ценных советов о том, куда сходить, что обязательно посмотреть, чтобы получить наиболее полное представление о Дрездене. Экскурсовод, с которым приятно общаться и не хочется расставаться. Огромное спасибо ей и всем организаторам данной экскурсии!