Дрезденская картинная галерея предлагает уникальную возможность увидеть более 700 картин известных мастеров, таких как Вермеер, Тициан, Джорджоне и Рембрандт. Экскурсия включает осмотр скульптур и раскрытие тайн знаменитых полотен.
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Узнайте, кого изобразил
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы рассмотрите полотна великих мастеров — Яна Вермеера, Тициана, Джорджоне, Рембрандта и других. Увидите скульптуры известных талантливых авторов. А я расскажу:
- Кого изобразил Жан-Этьен Лиотар на картине «Шоколадница» — бедную девушку или дочку банкира
- Какое полотно возил король из Саксонии в Польшу и обратно и почему
- Ждала ли ребёнка героиня картины Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» и при чём тут модные тенденции
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — €14, дети до 17 лет — бесплатно. В билет также входят осмотр собрания фарфора и физико-математического салона — вы можете отправиться туда самостоятельно после экскурсии
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Дрездене
Дорогие друзья! Я культуролог по образованию, художник и гид по Берлину, Потсдаму и Саксонии с красивейшим Дрезденом и Майсеном. Берлин со своей динамикой, контрастами и сложной историй понравится тем, ктоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
29 июл 2024
Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести по шедеврам, но и показать логику развитиям искусства, и особую
Входит в следующие категории Дрездена
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