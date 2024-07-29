Шедевры Дрезденской картинной галереи

Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Дрезденская картинная галерея предлагает уникальную возможность увидеть более 700 картин известных мастеров, таких как Вермеер, Тициан, Джорджоне и Рембрандт. Экскурсия включает осмотр скульптур и раскрытие тайн знаменитых полотен.

Узнайте, кого изобразил
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Жан-Этьен Лиотар на картине «Шоколадница», и почему король Саксонии возил одно из полотен в Польшу и обратно. Экскурсия интересна взрослым и детям от 10 лет.

Дополнительные расходы включают билеты в музей, которые позволяют также посетить собрание фарфора и физико-математический салон

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Более 700 картин великих мастеров
  • 🖼️ Тайны знаменитых полотен
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎟️ Билеты включают дополнительные экспозиции
  • 🗣️ Интересные рассказы о художниках
    • Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Картина «Шоколадница»
  • Картина «Девушка, читающая письмо у открытого окна»
  • Скульптуры известных авторов

    • Описание экскурсии

    Вы рассмотрите полотна великих мастеров — Яна Вермеера, Тициана, Джорджоне, Рембрандта и других. Увидите скульптуры известных талантливых авторов. А я расскажу:

    • Кого изобразил Жан-Этьен Лиотар на картине «Шоколадница» — бедную девушку или дочку банкира
    • Какое полотно возил король из Саксонии в Польшу и обратно и почему
    • Ждала ли ребёнка героиня картины Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» и при чём тут модные тенденции

    И многое другое!

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — €14, дети до 17 лет — бесплатно. В билет также входят осмотр собрания фарфора и физико-математического салона — вы можете отправиться туда самостоятельно после экскурсии
    • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
    • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Театральной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Людмила
    29 июл 2024
    Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести по шедеврам, но и показать логику развитиям искусства, и особую
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    организацию Дрезденской галереи в соответствии с этой логикой. Кроме того, Тамара оказалась очень отзывчивым человеком, она дала немало ценных советов о том, куда сходить, что обязательно посмотреть, чтобы получить наиболее полное представление о Дрездене. Экскурсовод, с которым приятно общаться и не хочется расставаться. Огромное спасибо ей и всем организаторам данной экскурсии!

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