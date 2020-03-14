30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Архитектурное наследие Старого города
Наш маршрут охватит достопримечательности Альтштадта, которые с разных сторон раскроют Дрезден — средневековую саксонскую столицу, «Флоренцию-на-Эльбе», центр мирового искусства и современный динамичный город. Приготовьтесь исследовать главные символы города:
От монархов до писателей: нескучные истории Дрездена
Прогуливаясь по дрезденской брусчатке, мы шагнем в историю города и поговорим о тех ее аспектах, которые будут интересны именно вам. Вы рассмотрите здания, восстановленные после бомбардировок, узнаете о Майском восстании против короля Фридриха Августа II, проведете любопытные параллели между прошлым города и его современными реалиями. А еще я расскажу о русском следе в истории Дрездена, который связан с именами Петра I, Достоевского, Крамского, Брюллова, Репина и других знаковых культурных и политических деятелей России.