30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурное наследие Старого города

Наш маршрут охватит достопримечательности Альтштадта, которые с разных сторон раскроют Дрезден — средневековую саксонскую столицу, «Флоренцию-на-Эльбе», центр мирового искусства и современный динамичный город. Приготовьтесь исследовать главные символы города:

Цвингер — роскошный дворцовый комплекс 19 века, где сегодня расположились три главных музея Дрездена: Физико-математический салон, Музей фарфора и притягивающая путешественников со всего мира Галерея старых мастеров.

— роскошный дворцовый комплекс 19 века, где сегодня расположились три главных музея Дрездена: Физико-математический салон, Музей фарфора и притягивающая путешественников со всего мира Галерея старых мастеров. Дворец-резиденция — старейшее здание города. Здесь вы познакомитесь истоками саксонской столицы, осмотрите турнирный и конюшенный дворы и узнаете о развлечениях знати в Средневековье.

— старейшее здание города. Здесь вы познакомитесь истоками саксонской столицы, осмотрите турнирный и конюшенный дворы и узнаете о развлечениях знати в Средневековье. Земпер-опера — величественный оперный театр Дрездена.

— величественный оперный театр Дрездена. Фарфоровое панно «Шествие князей», вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое иллюстрирует летопись Веттинов — правящего рода Саксонии.

«Шествие князей», вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое иллюстрирует летопись Веттинов — правящего рода Саксонии. Брюльская терраса — живописная набережная Эльбы, прогуливаясь по которой, мы поговорим о дрезденском «Белом флоте».

— живописная набережная Эльбы, прогуливаясь по которой, мы поговорим о дрезденском «Белом флоте». И, конечно, не обойдем вниманием красивейшие церкви Дрездена — Фрауэнкирхе, Кройцкирхе и церковь Трёх волхвов.

От монархов до писателей: нескучные истории Дрездена

Прогуливаясь по дрезденской брусчатке, мы шагнем в историю города и поговорим о тех ее аспектах, которые будут интересны именно вам. Вы рассмотрите здания, восстановленные после бомбардировок, узнаете о Майском восстании против короля Фридриха Августа II, проведете любопытные параллели между прошлым города и его современными реалиями. А еще я расскажу о русском следе в истории Дрездена, который связан с именами Петра I, Достоевского, Крамского, Брюллова, Репина и других знаковых культурных и политических деятелей России.