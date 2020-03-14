30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города

Михаил
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Михаил – ваш гид
Только прогуливаясь пешком по мощеным улицам Старого города, можно прочувствовать дух Дрездена.

Во время нашего путешествия вы узнаете, что скрывается за статными фасадами комплекса Цвингер, церкви Фрауэнкирхе и оперы Земпера, «прочитаете» историю династии Веттинов на старинном фарфоровом панно и пройдете вдоль Эльбы по Брюльской террасе.

А петляя переулками Альтштадта, отыщете «русский след» в истории Дрездена и проникнетесь его магической атмосферой.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии30 отзывов
4.93
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену

Что вас ожидает

Архитектурное наследие Старого города
Наш маршрут охватит достопримечательности Альтштадта, которые с разных сторон раскроют Дрезден — средневековую саксонскую столицу, «Флоренцию-на-Эльбе», центр мирового искусства и современный динамичный город. Приготовьтесь исследовать главные символы города:

  • Цвингер — роскошный дворцовый комплекс 19 века, где сегодня расположились три главных музея Дрездена: Физико-математический салон, Музей фарфора и притягивающая путешественников со всего мира Галерея старых мастеров.
  • Дворец-резиденция — старейшее здание города. Здесь вы познакомитесь истоками саксонской столицы, осмотрите турнирный и конюшенный дворы и узнаете о развлечениях знати в Средневековье.
  • Земпер-опера — величественный оперный театр Дрездена.
  • Фарфоровое панно «Шествие князей», вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое иллюстрирует летопись Веттинов — правящего рода Саксонии.
  • Брюльская терраса — живописная набережная Эльбы, прогуливаясь по которой, мы поговорим о дрезденском «Белом флоте».
  • И, конечно, не обойдем вниманием красивейшие церкви Дрездена — Фрауэнкирхе, Кройцкирхе и церковь Трёх волхвов.

От монархов до писателей: нескучные истории Дрездена
Прогуливаясь по дрезденской брусчатке, мы шагнем в историю города и поговорим о тех ее аспектах, которые будут интересны именно вам. Вы рассмотрите здания, восстановленные после бомбардировок, узнаете о Майском восстании против короля Фридриха Августа II, проведете любопытные параллели между прошлым города и его современными реалиями. А еще я расскажу о русском следе в истории Дрездена, который связан с именами Петра I, Достоевского, Крамского, Брюллова, Репина и других знаковых культурных и политических деятелей России.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Стартовать можем от вашего отеля, железнодорожного или автобусного вокзалов.
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, я родился в Ленинграде, где закончил Театральную Академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра. В Дрездене живу более 17 лет. Люблю изобразительное искусство и театр, на исторических аналогиях строю свои авторские тексты. Ценю юмор, опытен и лёгок в общении. С удовольствием сориентирую вас в истории города, поделюсь советами и помогу задать нужный вектор вашему путешествию по Дрездену.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Спасибо большое, Жанне! Нам очень понравилось, информативно, интересно. Маршрут не длинный, удобно с маленькими детьми. Жанна любезно отвечала на все вопросы.
6 марта 2020
Пешком по старому Дрездену мы прогулялись с Михаилом. Он замечательный рассказчик и обаятельный человек, с чувством юмора. Интересные, нескучные факты и истории доставили нам огромное удовольствие, а Дрезден открылся, как город, в который хочется вернуться. Спасибо за чудную прогулку и прекрасно проведённое время!
Инна
25 января 2020
Экскурсия с Жанной прошла замечательно, это была дружеская прогулка с интересным рассказзчиком. Два с половиной часа пролетели не заметно. Жанна прекрасно владеет информацией и мы получили исчерпывающие ответы на все наши вопросы. Рекомендую ВСЕМ!!!
Татьяна
22 января 2020
Нам понравилась экскурсия с Михаилом. Слушать его интересно и легко. Маршрут продуман, город становится понятен и интересен. Все очень достойно. Рекомендую.
9 января 2020
Приезжали в Дрезден с детьми на один день из Праги. Экскурсовод Жанна провела нам замечательную обзорную экскурсию по старому городу. Было очень увлекательно. Жанна также сориентировала нас куда лучше сходить и как добраться до интересующих нас мест.
Жанна настоящий профессионал своего дела, без сомнения порекомендую эього экскурсовода друзьям.
7 января 2020
Жанна, прекрасный гид, а Дрезден прекрасный город! Всем рекомендуем🔥
3 января 2020
Спасибо Михаилу за интересную и познавательную экскурсию. Все продумано до мелочей) рекомендую для знакомства з прекрасным городом Дрезден!
2 января 2020
Наша экскурсия по Дрездену была 31 декабря. Михаил отлично знает как историю города, так и историю в целом, мы с удовольствием провели эти 2,5 часа и я обязательно порекомендую своим знакомым и родственникам эту экскурсию. Спасибо!
29 декабря 2019
Экскурсию с нами проводила Жанна,было очень интересно и с юмором.Спасибо большое ей за время проведенное с нами.
26 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, гид отлично знает историю, подкрепляя рассказ интересными ссылками и фактами. После экскурсии любезно проводил нас на вокзал. Большое спасибо, Михаил.
Ещё 20 отзывов

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