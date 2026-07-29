Индивидуальная
до 8 чел.
Hallo, Dresden
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €128 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €140 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена
Всего 50 минут от Дрездена, и вы в сердце Саксонской Швейцарии. Погрузитесь в историю и природу, увидев Бастайский мост и панорамы Эльбы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €113 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Рассмотреть предметы гордости, символы статуса и атрибуты роскоши герцогов Саксонии
Начало: У здания дворца-резиденции
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Зелёный свод» в Дрездене - самая богатая сокровищница Европы
Прищуриться от блеска редких камней и королевских даров
Начало: Возле Дрезденского дворца-резиденции
2 сен в 10:00
3 сен в 12:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск и красота Дрездена на обзорной экскурсии по центру
Познакомиться с городом, где история и искусство живут рядом
Начало: На площади Ноймаркт
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Пешеходная прогулка по Дрездену подарит незабываемые впечатления и позволит окунуться в богатую историю города, где каждый уголок дышит прошлым
Начало: По договоренности
€85 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской сокровищнице «Зеленые своды»
Начало: Дрезден
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
Расписание: По запросу.
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Пирну из Дрездена
Пирна - это старинный город на берегу Эльбы, известный своей архитектурой и живописными видами. Погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: По договоренности
€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Дрездена: прогулка по столице Саксонии
Начало: Frauenstraße 16, 01067 Dresden
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
Начало: Галерея старых мастеров, Выставочный центр · земля...
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо Елизавете за замечательный день в Дрездене! Она очень позитивный и энергичный гид. Экскурсия получилась невероятно интересной и профессионально
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О
Экскурсия с Жанной нам понравилась. Интересная историческая информация, потрясающие картины музея, небольшое количество посетителей и отличный гид. Что может быть лучше?
Рекомендую!
Рекомендую!
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Е
Очкнь интересно
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O
Жанна провела экскурсию легко и не принуждено, мы узнали много интересного о Дрезден
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Е
Знаете, бывает так, что от экскурсии ничего особенного не ждешь, а получаешь один из самых ярких моментов всей поездки. Вот
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Елизавета обладает редким талантом превращать экскурсию в настоящее путешествие во времени. Её рассказы насыщены фактами, историями и эмоциями, а подача — энергичная и вдохновляющая. С ней город раскрывается по‑новому, и хочется продолжать слушать ещё. Жаль, что так быстро пробежало время.
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И
Очень остались довольны экскурсией Жанны. Она показала нам разный Дрезден: с красивой классической архитектурой и ‘неформальный’, андеграунд, где витает дух
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C
Очень познавательная экскурсия.
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В
Тамара провела для нас экскурсию по новым Зелёным сводам. Рассказала просто, интересно и понятно обо всех значимых экспонатах. Рассказала, как
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В
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с хорошим другом. Лиза тихо,
+4
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Всего 243 отзыва в Дрездене
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Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену
Самые популярные экскурсии в Дрездене
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в августе 2026
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