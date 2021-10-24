Все экскурсии в Дрездене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дрездене – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 50 ⭐ отзывов, цены от €13. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дрездене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€85
за 1-35 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
На пешеходной экскурсии по Дрездену мы увидим дворцовый комплекс Цвингер, дом для музеев и библиотек,...
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€110
за 1-30 чел.
Пешком по старому Дрездену
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-7 чел.
45м
€13
за 1 чел.
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Откройте для себя историю и завораживающую архитектуру театра Земперопер в Дрездене на 45-минутной экскурсии...
Ежедневно с 2 января 2020, в 14:15
Индивидуальная экскурсия
4ч
€210
за 1-5 чел.
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
Добро пожаловать в Швейцарию
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-8 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
Дрезден - культурная столица Германии
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия Русский мир Дрездена
На этой замечательной экскурсии мы прогуляемся по Дрездену и узнаем, почему уже не протяжении многих...
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Дрездена»
- ИИнна24 октября 2021Прекрасная экскурсия и очень эрудированный экскурсовод. Михаил очень интересно рассказал о городе.
- ВВиктория29 сентября 2021Михаил компетентный и видно, что много знает информации из истории. Комфортный режим прогулки.
- ААндрей16 августа 2021Экскурсия с Жанной превзошла наши ожидания. Она увлеченный и знающий свое дело гид, профессионал во всех смыслах этого слова. Экскурсия длилась больше заявленного времени, Жанна отвечала на все наши вопросы. Нам очень понравился Дрезден благодаря гиду. Будем рекомендовать Жанну своим друзьям.