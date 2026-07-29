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Экскурсии в Дрездене

Найдено 16 экскурсий в Дрездене на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Hallo, Dresden
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Hallo, Dresden
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €128 за всё до 8 чел.
Пешком по старому Дрездену
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 10 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €140 за всё до 25 чел.
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена
Всего 50 минут от Дрездена, и вы в сердце Саксонской Швейцарии. Погрузитесь в историю и природу, увидев Бастайский мост и панорамы Эльбы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €113 за всё до 6 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 25 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Рассмотреть предметы гордости, символы статуса и атрибуты роскоши герцогов Саксонии
Начало: У здания дворца-резиденции
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 25 чел.
«Зелёный свод» в Дрездене - самая богатая сокровищница Европы
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Зелёный свод» в Дрездене - самая богатая сокровищница Европы
Прищуриться от блеска редких камней и королевских даров
Начало: Возле Дрезденского дворца-резиденции
2 сен в 10:00
3 сен в 12:00
от €100 за всё до 10 чел.
Блеск и красота Дрездена на обзорной экскурсии по центру
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск и красота Дрездена на обзорной экскурсии по центру
Познакомиться с городом, где история и искусство живут рядом
Начало: На площади Ноймаркт
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Пешеходная прогулка по Дрездену подарит незабываемые впечатления и позволит окунуться в богатую историю города, где каждый уголок дышит прошлым
Начало: По договоренности
€85 за всё до 35 чел.
Экскурсия по Дрезденской сокровищнице «Зеленые своды»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской сокровищнице «Зеленые своды»
Начало: Дрезден
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€80 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Начало: Театральная площадь
Расписание: По запросу.
€200 за всё до 4 чел.
В Пирну из Дрездена
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В Пирну из Дрездена
Пирна - это старинный город на берегу Эльбы, известный своей архитектурой и живописными видами. Погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: По договоренности
€90 за всё до 7 чел.
Исторический центр Дрездена: прогулка по столице Саксонии
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Дрездена: прогулка по столице Саксонии
Начало: Frauenstraße 16, 01067 Dresden
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дрезденской картинной галерее
Начало: Галерея старых мастеров, Выставочный центр · земля...
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Эмиль
Hallo, Dresden
Большое спасибо Елизавете за замечательный день в Дрездене! Она очень позитивный и энергичный гид. Экскурсия получилась невероятно интересной и профессионально
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организованной.
Маршрут был составлен очень грамотно и продуманно — переход от одной точки к другой ощущался легко и плавно. Мы попросили Елизавету объединить классический маршрут по Старому городу и прогулку по Новому городу в одну большую экскурсию. В итоге нас очень приятно удивила и зацепила именно часть про Нойштадт!
Всем настоятельно рекомендуем Елизавету как отличного проводника по городу!

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О
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Экскурсия с Жанной нам понравилась. Интересная историческая информация, потрясающие картины музея, небольшое количество посетителей и отличный гид. Что может быть лучше?
Рекомендую!
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Е
Пешком по старому Дрездену
Очкнь интересно
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O
Пешком по старому Дрездену
Жанна провела экскурсию легко и не принуждено, мы узнали много интересного о Дрезден
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Е
Hallo, Dresden
Знаете, бывает так, что от экскурсии ничего особенного не ждешь, а получаешь один из самых ярких моментов всей поездки. Вот
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с нашим гидом произошло именно это. Потрясающий человек, который не просто пересказывает заученные факты из Википедии, а искренне горит своим делом. Время пролетело абсолютно незаметно, легко и на одном дыхании.

Редко можно встретить такое сочетание глубоких знаний, отличного чувства юмора и искренней заботы о туристах. Кажется, мы теперь знаем город с совершенно другой, живой стороны. Если вам хочется не просто походить за гидом с зонтиком, а действительно прочувствовать место — искренне и от души рекомендую. Не пожалеете ни на секунду

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Артём
Hallo, Dresden
Елизавета обладает редким талантом превращать экскурсию в настоящее путешествие во времени. Её рассказы насыщены фактами, историями и эмоциями, а подача — энергичная и вдохновляющая. С ней город раскрывается по‑новому, и хочется продолжать слушать ещё. Жаль, что так быстро пробежало время.
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И
Пешком по старому Дрездену
Очень остались довольны экскурсией Жанны. Она показала нам разный Дрезден: с красивой классической архитектурой и ‘неформальный’, андеграунд, где витает дух
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свободы и равенства. Мы узнали немало интересного из истории и культуры Германии и Дрездена в частности. Жанна со знанием и удовольствием отвечала на все наши вопросы. Если необходимо, можно скорректировать маршрут экскурсии исходя из индивидуальных потребностей, как это сделали мы. Спасибо огромное Жанне от нас и отдельная благодарность от нашего сына!

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C
Экскурсия по Дрезденской сокровищнице «Зеленые своды»
Очень познавательная экскурсия.
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В
«Зелёный свод» в Дрездене - самая богатая сокровищница Европы
Тамара провела для нас экскурсию по новым Зелёным сводам. Рассказала просто, интересно и понятно обо всех значимых экспонатах. Рассказала, как
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устроены механизмы некоторых экспонатов, о материалах, из которых они изготовлены, о мастерах. Мы остались очень довольны экскурсией, потому что Тамара познакомила нас с основными вехами ювелирного искусства, не утомила, не нагрузила и мы с полученными знаниями отправились рассматривать дальше сокровища Зелёных сводов.

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В
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с хорошим другом. Лиза тихо,
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доверительно рассказывала нам о местах, по которым мы проходили, показывала интересные дворики, фонтаны, здания. А место это, Нойштадт, действительно уникальное: здесь и классические памятники и фонтаны, и тенистая платановая аллея, и нестандартно оформленные дворики, и бунтарские граффити. Увидели мы много интересного благодаря экскурсии с Елизаветой, очень милой и деликатной девушкой.

Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с+4
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
Елизавета провела для нас экскурсию по Нойштадту. Но мне бы хотелось назвать наше мероприятие прогулкой с
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Всего 243 отзыва в Дрездене

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Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену

Самые популярные экскурсии в Дрездене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Hallo, Dresden;
  2. Пешком по старому Дрездену;
  3. Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты;
  4. В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена;
  5. Дрезден пешком и из окна автомобиля.
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в августе 2026
Сейчас в Дрездене можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Дрезден ждет вас! Изучите его уникальную архитектуру и искусство в компании опытных гидов. Наши экскурсии помогут вам ощутить дух времени и узнать множество захватывающих историй, связанных с этим великолепным городом