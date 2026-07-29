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с нашим гидом произошло именно это. Потрясающий человек, который не просто пересказывает заученные факты из Википедии, а искренне горит своим делом. Время пролетело абсолютно незаметно, легко и на одном дыхании.



Редко можно встретить такое сочетание глубоких знаний, отличного чувства юмора и искренней заботы о туристах. Кажется, мы теперь знаем город с совершенно другой, живой стороны. Если вам хочется не просто походить за гидом с зонтиком, а действительно прочувствовать место — искренне и от души рекомендую. Не пожалеете ни на секунду