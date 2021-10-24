Экскурсии Дрездена

Все экскурсии в Дрездене

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дрездене – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 50 ⭐ отзывов, цены от €13. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дрездене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Индивидуальная экскурсия
4.6
9
85
за 1-35 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
На пешеходной экскурсии по Дрездену мы увидим дворцовый комплекс Цвингер, дом для музеев и библиотек,...
Пешком по старому Дрездену
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
2ч 30м
110
за 1-30 чел.
Пешком по старому Дрездену
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
В Пирну из Дрездена
Индивидуальная экскурсия
90
за 1-7 чел.
В Пирну из Дрездена
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
45м
13
за 1 чел.
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Откройте для себя историю и завораживающую архитектуру театра Земперопер в Дрездене на 45-минутной экскурсии...
Ежедневно с 2 января 2020, в 14:15
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
Индивидуальная экскурсия
5
2
210
за 1-5 чел.
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию
Добро пожаловать в Швейцарию
ежедневно в 10:00
Прогулка по историческому центру Дрездена
Индивидуальная экскурсия
5
1
90
за 1-8 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
Дрезден - культурная столица Германии
ежедневно в 10:00
Авторская экскурсия Русский мир Дрездена
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия Русский мир Дрездена
На этой замечательной экскурсии мы прогуляемся по Дрездену и узнаем, почему уже не протяжении многих...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Дрездена»

  • Отзыв на: Пешком по старому Дрездену
    И
    Инна
    24 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия и очень эрудированный экскурсовод. Михаил очень интересно рассказал о городе.
  • Отзыв на: Пешком по старому Дрездену
    В
    Виктория
    29 сентября 2021
    5
    Михаил компетентный и видно, что много знает информации из истории. Комфортный режим прогулки.
  • Отзыв на: Пешком по старому Дрездену
    А
    Андрей
    16 августа 2021
    5
    Экскурсия с Жанной превзошла наши ожидания. Она увлеченный и знающий свое дело гид, профессионал во всех смыслах этого слова. Экскурсия длилась больше заявленного времени, Жанна отвечала на все наши вопросы. Нам очень понравился Дрезден благодаря гиду. Будем рекомендовать Жанну своим друзьям.
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