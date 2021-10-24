Отзыв на: Пешком по старому Дрездену

А Андрей 5

Экскурсия с Жанной превзошла наши ожидания. Она увлеченный и знающий свое дело гид, профессионал во всех смыслах этого слова. Экскурсия длилась больше заявленного времени, Жанна отвечала на все наши вопросы. Нам очень понравился Дрезден благодаря гиду. Будем рекомендовать Жанну своим друзьям.