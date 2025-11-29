Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Когда-то здесь, у тихого ручья Дюссель, стояла рыбацкая деревушка. Сегодня это город, где рыцарская хроника 1288 года соседствует с блеском Королевской аллеи, а старинные легенды перекликаются с деловым ритмом современной столицы Северного Рейна-Вестфалии. Вы услышите истории о династиях Берг, Юлих и Виттельбах, узнаете, как граф Адольф V добился для Дюссельдорфа статуса города и как, спустя века, Анна Мария Луиза Медичи превратила его в культурную жемчужину Европы.

Мария Ваш гид в Дюссельдорфе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком €190 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вы вдохнёте аромат старого города, услышите звон колоколов, шаги прошлого и мягкий шум Рейна. Пройдёте по аллеям парка Хофгартен, вдохновлённого английскими садами. Почувствуете элегантность Королевской аллеи, где мода соседствует с вековой архитектурой. В Японском квартале вы окунётесь в атмосферу «Маленького Токио». В храмах Святого Андреаса и Иоахима Неандера вы ощутите дыхание веков и уважение к духовному многообразию города. А на площади Бургплатц, у старинной башни, где по легенде обитает Белая женщина, время будто замирает, чтобы вы успели взглянуть на город глазами тех, кто создавал его историю. Важная информация: Это не экскурсия «по пунктам». Это прогулка-воспоминание, где каждое место звучит как глава большого романа. Вы увидите, как в одном городе сплелись рыцарская честь, средневековые интриги, прусская строгость и скромное обаяние буржуазии. Вы не просто узнаете факты, вы почувствуете атмосферу, где прошлое живёт рядом с настоящим, а история раскрывается в деталях, взглядах и звуках.

