16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

местным пивным этикетом и традициями. Бросите взгляд на город и его историю через призму бокала. Попробуете все 6 основных местных видов Альта, узнаете, насколько разным он может быть, и выберете лучший для себя. Экскурсия проходит в старом городе, где расстояния небольшие, но дороги вымощены камнем, поэтому желательно иметь подходящую обувь и зонт

Описание экскурсии

Познавательная прогулка между барами

Вы не просто посетите несколько баров — вы будете узнавать город по пути от одного заведения к другому и познакомитесь с его историей, не выходя за пределы исторического центра Дюссельдорфа. Бары расположены так, что мимо некоторых знаковых достопримечательностей пройти невозможно. Вы увидите старые церкви, сохранившуюся часть дворца, памятник важным для Дюссельдорфа событиям и таверну, где продают знаменитый травяной ликёр. Я расскажу об основных вехах в судьбе города и о том, почему был так любим местными жителями курфюрст Иоганн-Вильгельм.

Секреты заведений и вездесущий Альт

Пивной стиль Альт присущ только этому региону Германии, и в России его знают лишь большие ценители пива. Вы заглянете в бары при исторических пивоварных, у каждой из которых есть своя изюминка. Где-то вы обнаружите кассу в переделанной исповедальне, где-то — рекомендацию не пить пиво со шнапсом. Я познакомлю вас с основными этапами производства этого напитка, его главных стилях и особенностях Альта как одного из них. В каждом из баров вы попробуете Альт, каким видят его местные пивовары, и постараетесь уловить нотки вкуса, которыми отличается, казалось бы, одно и то же пиво (у вас это получится, даже если вы не знаток этого вида алкоголя). А заодно заметите, что официанты в барах Дюссельдорфа ведут себя не так, как вы могли бы от них ожидать, — это ещё одна местная традиция пивного этикета.

Организационные детали