16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по барам Дюссельдорфа - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по старому городу и дегустацией пива на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старые церкви
Часть дворца
Памятник важным событиям
Таверна с травяным ликёром
Описание экскурсии
Познавательная прогулка между барами
Вы не просто посетите несколько баров — вы будете узнавать город по пути от одного заведения к другому и познакомитесь с его историей, не выходя за пределы исторического центра Дюссельдорфа. Бары расположены так, что мимо некоторых знаковых достопримечательностей пройти невозможно. Вы увидите старые церкви, сохранившуюся часть дворца, памятник важным для Дюссельдорфа событиям и таверну, где продают знаменитый травяной ликёр. Я расскажу об основных вехах в судьбе города и о том, почему был так любим местными жителями курфюрст Иоганн-Вильгельм.
Секреты заведений и вездесущий Альт
Пивной стиль Альт присущ только этому региону Германии, и в России его знают лишь большие ценители пива. Вы заглянете в бары при исторических пивоварных, у каждой из которых есть своя изюминка. Где-то вы обнаружите кассу в переделанной исповедальне, где-то — рекомендацию не пить пиво со шнапсом. Я познакомлю вас с основными этапами производства этого напитка, его главных стилях и особенностях Альта как одного из них. В каждом из баров вы попробуете Альт, каким видят его местные пивовары, и постараетесь уловить нотки вкуса, которыми отличается, казалось бы, одно и то же пиво (у вас это получится, даже если вы не знаток этого вида алкоголя). А заодно заметите, что официанты в барах Дюссельдорфа ведут себя не так, как вы могли бы от них ожидать, — это ещё одна местная традиция пивного этикета.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит пиво: 2 — 2,5 евро за бокал 250 мл. Всего в маршруте 6 баров-пивоварен.
Экскурсия исключительно пешеходная, проходит в старом городе, где расстояния небольшие, но дороги вымощены камнем, поэтому желательно иметь подходящую обувь и зонт, потому что погода на севере Германии предписывает всегда иметь при себе зонт.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Дюссельдорфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 82 туристов
Любовь путешествовать завела меня в Дюссельдорф в середине 2017 года. А природное любопытство заставляет изучать то место, где я оказываюсь, чем я и занимаюсь до сих пор. Другое мое увлечение читать дальшеуменьшить
началось лет 8 назад. Тогда я открыл, что вино и пиво — это огромные миры, которые надо изучать, уметь понимать и чувствовать, для того, чтобы ими можно было наслаждаться в полной мере. Сейчас я совмещаю свои увлечения, изучая город, его историю, а также немецкие напитки. Экскурсии провожу, потому что сам люблю ходить на пешеходные экскурсии в поездках, а еще люблю общаться с новыми, интересными людьми и обмениваться знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили по самым знаковым местам и конечно же я продегустировала пиво!!! Главное, что под интересный рассказ о пиве, исторических событиях Дюссельдорфа дегустировать было одно удовольствие! 👍🥃 Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию 🥰 все очень понравилось!!!
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия! Очень очень рада что получилось найтись, обязательно рекомендую
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О
Ольга
Осенняя поездка в Дюссельдорф порадовала нас удачным форматом экскурсии "Старое пиво Старого города". Вся неспешная прогулка была одним большим приятным моментом: начиная с отличного и хорошо осведомленного рассказчика и просто обоятельного читать дальшеуменьшить
человека, интереснейших и познавательных рассказов о пенном напитке и исторических достопримечательностях Старого города, и заканчивая возможножностью попробовать и оценить такой разный дюссельдорфский altbier в атмосферных старинных пивоварнях и аутентичных барах. Превосходно рассказано о новом, полюбившимся нам напитке и особенностях его вкуса в обозначенных пивных заведениях, подаче и лучшими сочетаниями пенного с закусками. Огромная благодарность Николаю, гиду с большим багажом знаний и не только о пиве. Можно смело отправляться путешествовать по улочкам Старого города: будет интересно, познавательно и вкусно!
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Т
Татьяна
Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если читать дальшеуменьшить
же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!
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В
Василий
26.01.2019 мне посчастливилось попасть на экскурсию "Старое пиво старого города". Экскурсия очень понравилась. Она в виде активного диалога, а не скучного монолога. Николай на своем месте. Помог окунуться в настоящую читать дальшеуменьшить
пивную атмосферу города. Я узнал очень много о способах пивоварения и разницу между ними. Интересные "противостояние" между Кельном и Дюссельдорфом и даже Мюнхеном в плане самого вкусного пива. Я давно понимал, что мне нравится Эль, только не понимал сути. Николай не только прекрасно и познавательно провел экскурсию, но и помог разобраться с билетами, расписанием транспорта. Выбрал нам оптимальный билет на выходные (мы жили в Бонне) и порекомендовал города в Германии куда еще стоит поехать. Вечером поинтересовался как добрались и пожелал успехов. Всем рекомендую!!!
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F
Fedor
Николай проводит замечательную и совершенно нестандартную экскурсию по Дюссельдорфу. Можно узнать всю историю города и одновременно побывать в лучших исторических пивных этого прекрасного города. Николай не только рассказал нам про читать дальшеуменьшить
город, пиво и местную историю, но и дал много полезных рекомендаций и советов. Приятно когда человек профессионал своего дела и ответственно к нему подходит. Настоятельно рекомендуем всем, кто планирует в Дюссельдорф- сходить на эту экскурсию с Николаем, она того стоит на 1000%