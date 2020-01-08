16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар

Николай
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Николай – ваш гид
Стиль пива Альт — гордость Дюссельдорфа.

На прогулке вы разберётесь в пиве в целом и в местном сорте в частности, посетите центральные бары при пивоварнях, где познакомитесь с их особенностями, местным пивным этикетом и традициями.

А также бросите взгляд на город и вехи его истории через призму бокала.

Ну, и главное — вы попробуете все 6 основных местных видов Альта, узнаете, насколько разным он может быть, и выберете лучший для себя.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Старое пиво старого города
Старое пиво старого города

Что вас ожидает

Познавательная прогулка между барами
Вы не просто посетите несколько баров — вы будете узнавать город по пути от одного заведения к другому и познакомитесь с его историей, не выходя за пределы исторического центра Дюссельдорфа. Бары расположены так, что мимо некоторых знаковых достопримечательностей пройти невозможно. Вы увидите старые церкви, сохранившуюся часть дворца, памятник важным для Дюссельдорфа событиям и таверну, где продают знаменитый травяной ликёр. Я расскажу об основных вехах в судьбе города и о том, почему был так любим местными жителями курфюрст Иоганн-Вильгельм.

Секреты заведений и вездесущий Альт
Пивной стиль Альт присущ только этому региону Германии, и в России его знают лишь большие ценители пива. Вы заглянете в бары при исторических пивоварных, у каждой из которых есть своя изюминка. Где-то вы обнаружите кассу в переделанной исповедальне, где-то — рекомендацию не пить пиво со шнапсом. Я познакомлю вас с основными этапами производства этого напитка, его главных стилях и особенностях Альта как одного из них. В каждом из баров вы попробуете Альт, каким видят его местные пивовары, и постараетесь уловить нотки вкуса, которыми отличается, казалось бы, одно и то же пиво (у вас это получится, даже если вы не знаток этого вида алкоголя). А заодно заметите, что официанты в барах Дюссельдорфа ведут себя не так, как вы могли бы от них ожидать, — это ещё одна местная традиция пивного этикета.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит пиво: 2 — 2,5 евро за бокал 250 мл. Всего в маршруте 6 баров-пивоварен.
  • Экскурсия исключительно пешеходная, проходит в старом городе, где расстояния небольшие, но дороги вымощены камнем, поэтому желательно иметь подходящую обувь и зонт, потому что погода на севере Германии предписывает всегда иметь при себе зонт.
Старое пиво старого города
Старое пиво старого города
Старое пиво старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Любовь путешествовать завела меня в Дюссельдорф в середине 2017 года. А природное любопытство заставляет изучать то место, где я оказываюсь, чем я и занимаюсь до сих пор. Другое мое увлечение началось лет 8 назад. Тогда я открыл, что вино и пиво — это огромные миры, которые надо изучать, уметь понимать и чувствовать, для того, чтобы ими можно было наслаждаться в полной мере. Сейчас я совмещаю свои увлечения, изучая город, его историю, а также немецкие напитки. Экскурсии провожу, потому что сам люблю ходить на пешеходные экскурсии в поездках, а еще люблю общаться с новыми, интересными людьми и обмениваться знаниями.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!
2 ноября 2019
Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку.
Если Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным.
Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях.
Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)!
Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!
2 июня 2019
Николай проводит замечательную и совершенно нестандартную экскурсию по Дюссельдорфу. Можно узнать всю историю города и одновременно побывать в лучших исторических пивных этого прекрасного города. Николай не только рассказал нам про город, пиво и местную историю, но и дал много полезных рекомендаций и советов. Приятно когда человек профессионал своего дела и ответственно к нему подходит. Настоятельно рекомендуем всем, кто планирует в Дюссельдорф- сходить на эту экскурсию с Николаем, она того стоит на 1000%
15 апреля 2019
Очень душевно погуляли по пивному Дюссельдорфу, правда для детей было немного слишком много ПИВА, было бы здорово чуть больше истории, чуть меньше пивоварения :))
Маршрут хотя и менялся на ходу, не утомил, а хорошая погода и вовсе сделала экскурсию замечательной.
Спасибо, Николай!
Евгений
8 апреля 2019
Огромное спасибо Николаю за великолепную экскурсию! Экскурсия не ограничивалась только исторей пивных традиций Германии и Дюссельдорфа и дегустацией. Николай также рассказал историю города и достопримечательностей, ответил на все интересующие вопросы и подсказал что еще где можно интересного посмотреть в Дюссельдорфе.
Konstantin
3 февраля 2019
Великолепно. История местного пива и история региона раскрыта на все 100.
31 января 2019
26.01.2019 мне посчастливилось попасть на экскурсию "Старое пиво старого города". Экскурсия очень понравилась. Она в виде активного диалога, а не скучного монолога. Николай на своем месте. Помог окунуться в настоящую пивную атмосферу города.
Я узнал очень много о способах пивоварения и разницу между ними. Интересные "противостояние" между Кельном и Дюссельдорфом и даже Мюнхеном в плане самого вкусного пива. Я давно понимал, что мне нравится Эль, только не понимал сути.
Николай не только прекрасно и познавательно провел экскурсию, но и помог разобраться с билетами, расписанием транспорта. Выбрал нам оптимальный билет на выходные (мы жили в Бонне) и порекомендовал города в Германии куда еще стоит поехать. Вечером поинтересовался как добрались и пожелал успехов.
Всем рекомендую !!!
23 января 2019
Отличная экскурсия и отличный гид, даже не так - мы с Николаем как будто старые друзья, которые со школы не виделись, договорились встретиться в Дюссельдорфе и прогуляться по знаковым пивным заведениям!
Однозначно всем рекомендую!
9 декабря 2018
Большое спасибо Николаю! Экскурсия была интересной, познавательной, рассказы о пиве и пивоварнях Николая тонко совместил с рассказами о городе и его жителях. Все получилось в таком вкусном познавательном коктейле. Примечательно, что Николай был с нами больше запланированного времени, поделился секретами, где и что лучше купить, какие сувениры привезти. Проводил нас до магазинчика с горчицей, показал, где отведать вкусную рульку. Спасибо большое!!!!!
12 ноября 2018
Экскурсия наша проходила 3 ноября 2018 года. Николай отлично провел экскурсию, много интересных фактов. Сама экскурсия проходит в виде диалога, что очень приятно, а не одни "сухие" факты. Даже я, не понимающая в пиве ни чего, почувствовала разницу между одним и тем же сортом пива, но с разных пивоварен. ))) В конце нашей экскурсии Николай посоветовал очень приятное кафе, где мы продолжили вечер и остались довольны в двойне. Спасибо за экскурсию.
Ещё 6 отзывов

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