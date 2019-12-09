56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
На нашей прогулке вы рассмотрите смелые эксперименты молодых дизайнеров в Медиа Хафен, заглянете в бесчисленные бары и увидите самую длинную барную стойку в мире, узнаете секреты Альтштадта, услышите анекдоты о споре двух городов, поймете характер Дюссельдорфа и непременно влюбитесь в этот блистательный город!
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии56 отзывов
4.98
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!

Что вас ожидает

Характер и облик города
Элегантный Дюссельдорф не похож ни на один город Европы — стильный, многонациональный и кипучий, он захватывает дух органичным сочетанием архитектуры Средневековья с яркими современными сооружениями. Когда-то Наполеон назвал Дюссельдорф «маленьким Парижем», и в этом есть доля правды: жители города больше похожи на парижан, нежели на классических немцев – они дружелюбны, любят наслаждаться жизнью и обладают отменным чувством юмора.

Современная архитектура в Медиа Хафен
Начнем прогулку с великолепной гавани – Медиа Хафен, которая была отдана молодым художникам и дизайнерам для творческих экспериментов. Здесь вы познакомитесь с разноцветными Флоссис, узнаете, как выглядит «Утюг для облаков» и «пьяная вишня с кусочком льда и жестяной банкой», и взглянете на телебашню, откуда можно увидеть центр города с высоты птичьего полёта!

Прогулка по набережной
Насладившись современной архитектурой, пройдемся по прекрасной набережной, обрамленной узловатыми живописными платанами. А по пути, рассматривая вереницы баров и магазинчиков, я расскажу вам о главных событиях в истории города.

Контрасты Старого города
Дальше дорога незаметно заведёт нас в Альтштадт, включающий в себя не только знаковые средневековые сооружения, о которых я вам обязательно расскажу, но и более 260 уютных баров и ресторанов. Я покажу вам, где дегустируют не только лучшее тёмное пиво, но и фирменный травяной ликёр с весёлым названием, и расскажу, почему не стоит заказывать у местных барменов пиво Кёльш. Вы узнаете о пятом времени года Дюссельдорфа, поближе познакомитесь с любимым правителем местных жителей, поймете, почему мальчики, крутящие колесо, являются одним из символов города, и услышите легенды, скрывающиеся в паутине узких улиц и переулков Альтштадта.

Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию или бюджету. До встречи!
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Сам на экскурсии не был - заказывал её для родителей. Они выразили абсолютное восхищение и экскурсией и Татьяной. Со свой стороны хочу ещё раз по поблагодарить ее за общую координацию их пребывания в Германии.
17 ноября 2019
Превосходная экскурсия! Татьяна прекрасная рассказчица!
Поверьте, то когда Вам профессионал рассказывает о городе, у Вас захватывает дух!
Так интересно и легко в простых историях, легендах, тонких нюансах рассказать - Вам сможет не каждый! Прекрасно поставленная речь, профессиональный язык, легкость, чувство времени, юмор, слияние прошлого и настоящего - все это присутствует на ее экскурсии! При том это сочетается с душевным настроением и юмором, обаянием и легкостью, которую Татьяна передала нам за эти часы! Я от всего сердца искренне хочу пожелать Вам насладиться ее историями о городе и пусть именно она взяв Вас «за руку» познакомит с Дюссельдорфом, на первый взглядбетонным и холодным, но после рукопожатия «портному» теплым и интересным городом!
И именно Татьяна тотчеловек, после которого говорят:
«Не город оставляет впечатление, а люди познакомившие Вас с ним»
Спасибо!
Я уверяю, на следующий день Вы напишите Татьяне и попросите провести экскурсию по соседним городам!
Спасибо еще раз!
7 ноября 2019
Экскурсия очень понравилось, все структурировано и интересно. Татьяна открыла много нового в Дюссельдорфе для меня, посоветовала, где потом прогулять самостоятельно, отвечала на все интересующие нас вопросы. Мы остались довольны! Всем рекомендую!
29 октября 2019
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне. С большой любовью и знанием города, Татьяна показала и рассказала про интересные уголки Дюссельдорфа. Очень рекомендуем гида и экскурсию.. Спасибо!
28 октября 2019
Все было отлично.
22 июня 2019
Понравилась экскурсия. Очень доброжелательная, живая, интересная. Невероятно понравился и сам город.
Денис
18 июня 2019
ТАТЬЯНА замечательно все рассказала и показала!👍👍👍
15 мая 2019
Экскурсия понравилась!
Дюссельдорф - довольно красивый город!
Гид рассказал интересно, сумел увлечь рассказом даже детей, показал много красивого (особенно понравилась Медиахафен), смог помочь разобраться со сложившийся у нас непростой ситуацией.
В общем, рекомендую!
13 мая 2019
Экскурсия с Татьяной очень и очень понравилась!! Несмотря на то, что мы уже больше года живём в Дюссельдорфе, Татьяне удалось не только заинтересовать нас новыми фактами, но и удивить несколькими ещё не посещёнными нами местами. Очень понравился маршрут экскурсии, насколько хорошо она была продумана, а также чувство юмора Татьяны и её знание темы) я уверена, что это не последняя наша с ней экскурсия!
13 мая 2019
Очень рекомендую экскурсию Его Превосходительство Дюссельдорф!
Было интересно не только мне, но и моему сыну, подростку 15 лет, который обычно не в восторге от подобного времяпрепровождения.
Ещё 46 отзывов

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