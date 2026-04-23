56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите смелые эксперименты молодых дизайнеров в Медиа Хафен, заглянете в бесчисленные бары и узнаете секреты Альтштадта. Прогулка по набережной позволит насладиться живописными видами и историей

города. В Альтштадте вы сможете попробовать лучшее тёмное пиво и фирменный травяной ликёр, а также узнать, почему не стоит заказывать пиво Кёльш. Услышите легенды и анекдоты о споре двух городов, поймёте характер Дюссельдорфа и непременно влюбитесь в этот блистательный город

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 2 чел.

Описание экскурсии

Характер и облик города

Элегантный Дюссельдорф не похож ни на один город Европы — стильный, многонациональный и кипучий, он захватывает дух органичным сочетанием архитектуры Средневековья с яркими современными сооружениями. Когда-то Наполеон назвал Дюссельдорф «маленьким Парижем», и в этом есть доля правды: жители города больше похожи на парижан, нежели на классических немцев – они дружелюбны, любят наслаждаться жизнью и обладают отменным чувством юмора.

Современная архитектура в Медиа Хафен

Начнем прогулку с великолепной гавани – Медиа Хафен, которая была отдана молодым художникам и дизайнерам для творческих экспериментов. Здесь вы познакомитесь с разноцветными Флоссис, узнаете, как выглядит «Утюг для облаков» и «пьяная вишня с кусочком льда и жестяной банкой», и взглянете на телебашню, откуда можно увидеть центр города с высоты птичьего полёта!

Прогулка по набережной

Насладившись современной архитектурой, пройдемся по прекрасной набережной, обрамленной узловатыми живописными платанами. А по пути, рассматривая вереницы баров и магазинчиков, я расскажу вам о главных событиях в истории города.

Контрасты Старого города

Дальше дорога незаметно заведёт нас в Альтштадт, включающий в себя не только знаковые средневековые сооружения, о которых я вам обязательно расскажу, но и более 260 уютных баров и ресторанов. Я покажу вам, где дегустируют не только лучшее тёмное пиво, но и фирменный травяной ликёр с весёлым названием, и расскажу, почему не стоит заказывать у местных барменов пиво Кёльш. Вы узнаете о пятом времени года Дюссельдорфа, поближе познакомитесь с любимым правителем местных жителей, поймете, почему мальчики, крутящие колесо, являются одним из символов города, и услышите легенды, скрывающиеся в паутине узких улиц и переулков Альтштадта.