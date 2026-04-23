56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите смелые эксперименты молодых дизайнеров в Медиа Хафен, заглянете в бесчисленные бары и узнаете секреты Альтштадта. Прогулка по набережной позволит насладиться живописными видами и историей читать дальшеуменьшить
города.
В Альтштадте вы сможете попробовать лучшее тёмное пиво и фирменный травяной ликёр, а также узнать, почему не стоит заказывать пиво Кёльш.
Услышите легенды и анекдоты о споре двух городов, поймёте характер Дюссельдорфа и непременно влюбитесь в этот блистательный город
Характер и облик города Элегантный Дюссельдорф не похож ни на один город Европы — стильный, многонациональный и кипучий, он захватывает дух органичным сочетанием архитектуры Средневековья с яркими современными сооружениями. Когда-то Наполеон назвал Дюссельдорф «маленьким Парижем», и в этом есть доля правды: жители города больше похожи на парижан, нежели на классических немцев – они дружелюбны, любят наслаждаться жизнью и обладают отменным чувством юмора.
Современная архитектура в Медиа Хафен Начнем прогулку с великолепной гавани – Медиа Хафен, которая была отдана молодым художникам и дизайнерам для творческих экспериментов. Здесь вы познакомитесь с разноцветными Флоссис, узнаете, как выглядит «Утюг для облаков» и «пьяная вишня с кусочком льда и жестяной банкой», и взглянете на телебашню, откуда можно увидеть центр города с высоты птичьего полёта!
Прогулка по набережной Насладившись современной архитектурой, пройдемся по прекрасной набережной, обрамленной узловатыми живописными платанами. А по пути, рассматривая вереницы баров и магазинчиков, я расскажу вам о главных событиях в истории города.
Контрасты Старого города Дальше дорога незаметно заведёт нас в Альтштадт, включающий в себя не только знаковые средневековые сооружения, о которых я вам обязательно расскажу, но и более 260 уютных баров и ресторанов. Я покажу вам, где дегустируют не только лучшее тёмное пиво, но и фирменный травяной ликёр с весёлым названием, и расскажу, почему не стоит заказывать у местных барменов пиво Кёльш. Вы узнаете о пятом времени года Дюссельдорфа, поближе познакомитесь с любимым правителем местных жителей, поймете, почему мальчики, крутящие колесо, являются одним из символов города, и услышите легенды, скрывающиеся в паутине узких улиц и переулков Альтштадта.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Media Hafen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дюссельдорфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1038 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими читать дальшеуменьшить
знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
1
3
–
2
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М
Михаил
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с погодой - пешая неторопливая прогулка оставила только положительные впечатления
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Т
Татьяна
Татьяна прекрасный экскурсовод и приятный собеседник. Дюссельдорф современный и древний очень красивый город. Татьяна рассказывает не только об истории города, но и о его жителях.
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А
Алексей
Экскурсия замечательная, очень интересная и содержательная. Узнаешь много интересных фактов и можно сделать много памятных фотографий. Всем настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Спасибо большое Татьяне за хороший вечер!!!
+2
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Svetlana
У нас была индивидуальная экскурсия с Татьяной, я и 2 детей 13 и 11 лет. Нам очень понравилось, дети обычно не очень любят экскурсии, но Татьяну слушали с большим интересом читать дальшеуменьшить
и были в восторге, сказали, что теперь всегда нужно брать экскурсии в новых городах. Время с Татьяной пролетело не заметно и хотелось продолжить или еще взять на следующий день, но у нее не было свободных мест. Спасибо Татьяне за потрясающую прогулку!
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О
Ольга
Рекомендую Татьяну для экскурсии по Дюссельдорфу: грамотная речь, способность донести самую главную информацию, все структурированно, без лишних эмоций. Спасибо!
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Tatyana
Нам понравилась экскурсия и прогулка по городу 🤗 спасибо нашему гидуТатьяне ❤️ было занимательно, легко и весело!
+2
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