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Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Ilja
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Ilja – ваш гид
Приглашаю познакомиться с замечательной столицей земли Северный Рейн-Вестфалия.

Я покажу главные достопримечательности элегантного Дюссельдорфа и раскрою, как ему удалось стать немецкой столицей моды и одним из самых удобных для жизни городов Германии.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дюссельдорф — первая встреча
Дюссельдорф — первая встреча

Что вас ожидает

Парадные аллеи и авангардная архитектура
Дюссельдорф — красивый, богатый, эффектный и очень прогрессивный город.
Вы прокатитесь по роскошной Королевской аллее и увидите торговые пассажи и солидные банки. На аллее Генриха Гейне я покажу великолепное здание Академии художеств и концертный зал «Тонхалле». А проезжая по мосту через Рейн, вы полюбуетесь живописными набережными, платанами, старинными зданиями в стиле модерн и ультрасовременной архитектурой «Медийной гавани».

Дюссельдорф сквозь века
Главная историческая достопримечательность Дюссельдорфа — Старый город Альтштадт. Его называют «самой длинной барной стойкой в мире», ведь здесь находятся более 260 пивных, ресторанов и дискотек. Вы погуляете по Альтштадту и увидите его важнейшие места: Дворцовую площадь, Ратушу, барочную церковь святого Андрея и базилику святого Ламберта с кривой башней. Также я покажу музеи керамики и кино, институт и дом Гейне, церковь Неандер и монумент, посвященный возведению Дюссельдорфа в ранг города.

Парящие мосты и практические советы
Мы пройдем по набережной Дюссельдорфа, откуда вам откроется великолепный вид на парящие в воздухе мосты и телебашню Рейнтурм. Я помогу ощутить магию города, понять, в чем его очарование, и дам ценные рекомендации местного жителя: куда отправиться в свободное время, где совершать покупки, как пользоваться транспортом и в какие рестораны сходить.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе «Chrysler Grand Voyager» (вмещает до 6 человек).
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Дюссельдорф — первая встреча
Дюссельдорф — первая встреча
Дюссельдорф — первая встреча
Дюссельдорф — первая встреча
Дюссельдорф — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ilja
Ilja
Я всегда интересовался историей, архитектурой, живописью и, когда более 20 лет назад переехал из Риги в Дюссельдорф, стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и накопленным опытом. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 октября 2019
Была демонстрация в поддержку курдов, пришлось импровизировать с маршрутом

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