Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дюссельдорфу, столице земли Северный Рейн-Вестфалия.Вы увидите главные достопримечательности города, такие как Королевская аллея, Академия художеств, концертный зал "Тонхалле" и ультрасовременную архитектуру "Медийной гавани".Прогуляйтесь по

историческому Альтштадту, известному своими многочисленными пивными и ресторанами, и узнайте о его богатой истории. Насладитесь видами на парящие мосты и телебашню Рейнтурм. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и не требует дополнительных расходов. Получите ценные советы от местного жителя о том, куда отправиться в свободное время и где совершать покупки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадные аллеи и авангардная архитектура

Дюссельдорф — красивый, богатый, эффектный и очень прогрессивный город.

Вы прокатитесь по роскошной Королевской аллее и увидите торговые пассажи и солидные банки. На аллее Генриха Гейне я покажу великолепное здание Академии художеств и концертный зал «Тонхалле». А проезжая по мосту через Рейн, вы полюбуетесь живописными набережными, платанами, старинными зданиями в стиле модерн и ультрасовременной архитектурой «Медийной гавани».

Дюссельдорф сквозь века

Главная историческая достопримечательность Дюссельдорфа — Старый город Альтштадт. Его называют «самой длинной барной стойкой в мире», ведь здесь находятся более 260 пивных, ресторанов и дискотек. Вы погуляете по Альтштадту и увидите его важнейшие места: Дворцовую площадь, Ратушу, барочную церковь святого Андрея и базилику святого Ламберта с кривой башней. Также я покажу музеи керамики и кино, институт и дом Гейне, церковь Неандер и монумент, посвященный возведению Дюссельдорфа в ранг города.

Парящие мосты и практические советы

Мы пройдем по набережной Дюссельдорфа, откуда вам откроется великолепный вид на парящие в воздухе мосты и телебашню Рейнтурм. Я помогу ощутить магию города, понять, в чем его очарование, и дам ценные рекомендации местного жителя: куда отправиться в свободное время, где совершать покупки, как пользоваться транспортом и в какие рестораны сходить.

Организационные детали