Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дюссельдорфу, столице земли Северный Рейн-Вестфалия.
Вы увидите главные достопримечательности города, такие как Королевская аллея, Академия художеств, концертный зал "Тонхалле" и ультрасовременную архитектуру "Медийной гавани".
Прогуляйтесь по читать дальшеуменьшить
историческому Альтштадту, известному своими многочисленными пивными и ресторанами, и узнайте о его богатой истории. Насладитесь видами на парящие мосты и телебашню Рейнтурм. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и не требует дополнительных расходов.
Получите ценные советы от местного жителя о том, куда отправиться в свободное время и где совершать покупки
Монумент, посвященный возведению Дюссельдорфа в ранг города
Телебашня Рейнтурм
Описание экскурсии
Парадные аллеи и авангардная архитектура
Дюссельдорф — красивый, богатый, эффектный и очень прогрессивный город. Вы прокатитесь по роскошной Королевской аллее и увидите торговые пассажи и солидные банки. На аллее Генриха Гейне я покажу великолепное здание Академии художеств и концертный зал «Тонхалле». А проезжая по мосту через Рейн, вы полюбуетесь живописными набережными, платанами, старинными зданиями в стиле модерн и ультрасовременной архитектурой «Медийной гавани».
Дюссельдорф сквозь века
Главная историческая достопримечательность Дюссельдорфа — Старый город Альтштадт. Его называют «самой длинной барной стойкой в мире», ведь здесь находятся более 260 пивных, ресторанов и дискотек. Вы погуляете по Альтштадту и увидите его важнейшие места: Дворцовую площадь, Ратушу, барочную церковь святого Андрея и базилику святого Ламберта с кривой башней. Также я покажу музеи керамики и кино, институт и дом Гейне, церковь Неандер и монумент, посвященный возведению Дюссельдорфа в ранг города.
Парящие мосты и практические советы
Мы пройдем по набережной Дюссельдорфа, откуда вам откроется великолепный вид на парящие в воздухе мосты и телебашню Рейнтурм. Я помогу ощутить магию города, понять, в чем его очарование, и дам ценные рекомендации местного жителя: куда отправиться в свободное время, где совершать покупки, как пользоваться транспортом и в какие рестораны сходить.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе «Chrysler Grand Voyager» (вмещает до 6 человек)
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Дюссельдорфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 102 туристов
Я всегда интересовался историей, архитектурой, живописью и, когда более 20 лет назад переехал из Риги в Дюссельдорф, стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и накопленным опытом. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
Экскурсия прошла замечательно. На комфортабельном автомобиле, без посторонних запахов (для нас это очень важно, тк никто не курит и запах курева в машине был бы мучителен.) У Ильи все отлично! читать дальшеуменьшить
Чисто, комфортно! Сама экскурсия прошла в неспешном прогулочном темпе с посещением всех заявленных мест. Информативно, но не перегружено лишней информацией. Илья готов был ответить на вопросы, если было бы необходимо угубиться в тему. Гид ориентирован под интересы клиентов. Показал несколько интересных мест для дальнейшего самостоятельного изучения. Благодарим Илью!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Alexandra
Спасибо большое Илье за интересную экскурсию! Он встретил нас у отеля на машине, мы останавливались не в самом Дюссельдорфе, а в прилегающем городе Нойс, после экскурсии довез нас обратно, это читать дальшеуменьшить
было очень удобно, так как с нами был ребёнок и не хотелось лишних передвижений на транспорте в незнакомом городе. Илья очень интересно рассказал нам не только о Дюссельдорфе, но и об истории Германии в целом. Показал все значимые места Дюссельдорфа, рассказал, где вкусно поесть, мы отужинали очень вкусным стейком с лисичками в ресторане Пепперони. Мы остались очень довольны экскурсией в целом и спросили у Ильи, какие экскурсии он предлагает ещё. И уже на следующий день поехали вместе с ним в соседний город Кёльн, там тоже была очень интересная экскурсия, конечно же экскурсию мы начали с Кёльнского собора, Илья подробно рассказал историю собора, после мы прогулялись по улочкам Кёльна и посетили ещё несколько мест. Обязательно порекомендую Илью, как прекрасного гида, своим друзьям и родным. Мы остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Sima
Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему.
Вам был полезен этот отзыв?
ирина
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Илью для знакомства с городом!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Общительный, заботливый, с фундаментальным и всесторонним знанием истории и историй Гид, поэт и прозаик. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Andriy
Прекрасный, замечательный гид! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дюссельдорфа
Похожие экскурсии на «Дюссельдорф - первая встреча»