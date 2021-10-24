Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф! Е Евгений 5 В конце августа были в Германии, в Крефельде, это несколько километров от Дюссельдорфа. Заранее, ещё в Москве, заказали экскурсию в Дюссельдорф. Нашли по отзывам в интернете гида, и вот сейчас сами хотим добавить свой отзыв. Татьяна оправдала все наши ожидания и все хорошие отзывы ее туристов. Рекомендуем без ограничений! Экскурсия была отличная! Дюссельдорф был показан в трёх проекциях: -демократичный, многонациональный, артистичный; -респектабельный, современный, элегантный, прогрессивный;-классический, буржуазный, патриархальный. Было очень интересно! Плюс привлекательная молодая, доброжелательная женщина-гид. Спасибо вам Татьяна!

Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф! А Александр 5 Всё супер 😊

Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф! В Владимир 5 Очень рекомендую Татьяну, как гида. Трехчасовая экскурсия пролетела очень быстро. (а это много значит, у меня большой опыт подобных экскурсий).

Отзыв на: Дюссельдорф — первая встреча o olga 4 Спасибо хорошо. В кафе куда порекомендовал сходить поесть неудачно. Свиная рулька пересушена. Кислая капуста невкусная. Кафе. Пепперони не ходите туда.

Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф! А Александр 5 Приходится много ездить в командировки по Европе. После основных дел Остается свободное время и как правило использую его для изучения посещаемого городе. В данном случае в Дюссельдорфе, был чрезвычайно удивлён к очень неординарную подходу гида Игоря. Такой шикарный экскурсии у меня ещё никогда не было. Это как будто ты приехал к своему другу детства, с которым не виделся лет 20, и вы гуляете по его городу. Однозначно советую всем

Отзыв на: Старое пиво старого города Т Татьяна 5 Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!

Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф! L LARISA 5 Игорь, спасибо за экскурсию! Было очень интересно!!!

Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф! Ю Юрий 5 Всем рекомендую. Коммуникативный и интересный человек. Получите ту информацию и в том обьеме-которую вы хотите и к какой готовы. Best regards!

Отзыв на: Старое пиво старого города Т Татьяна 5 Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!