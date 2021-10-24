Все экскурсии в Дюссельдорфе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дюссельдорфе – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 111 ⭐ отзывов, цены от €19.99. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дюссельдорфе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Посетить эту экскурсию лучше всего сразу по прибытию в Дюссельдорф
Ежедневно в 15:15. Сбор за 15 минут до начала экскурсии.
12ч
€19.99
за 1 чел.
Тур из Германии в Амстердам
Туристическая Мекка Европы, Новый Вавилон, Северная Венеция, столица разврата, город бриллиантов - это...
вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города
Индивидуальная экскурсия
6ч
€216
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-7 чел.
Величественный Дюссельдорф
Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии
Индивидуальный трансфер
10ч
€300
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-6 чел.
Дюссельдорф — первая встреча
Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€78
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Индивидуальная экскурсия
4ч
€168
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€80
за 1-7 чел.
Старое пиво старого города
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
12ч
€30
за 1 чел.
суббота
Индивидуальная экскурсия
10ч
€360
за 1-6 чел.
Мозель: вина, петли и рыцари
Путешествие на автомобиле в долину реки Мозель
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€120
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Большая индивидуальная прогулка по Дюссельдорфу, на которой вы познакомитесь с самыми важными архитектурными...
ежедневно с 10:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальный трансфер
9ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальный трансфер
5ч
€150
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальный трансфер
8ч
€240
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1 чел.
В поисках сокровищ на блошиный рынок
Мы посетим самые интересные блошиные рынки Дюссельдорфа и его окрестностей
По договоренности
Индивидуальный трансфер
4ч
€270
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€240
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€140
за 1-6 чел.
Дюссельдорф - город шики-мики
Добро пожаловать в город искусства и моды
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€450
за 1-6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе
Приглашаю вас на фотоэкскурсию по нетуристической Бельгии
12ч
€20
за 1 чел.
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Дюссельдорфа»
- ЕЕвгений24 октября 2021В конце августа были в Германии, в Крефельде, это несколько километров от Дюссельдорфа. Заранее, ещё в Москве, заказали экскурсию в Дюссельдорф. Нашли по отзывам в интернете гида, и вот сейчас сами хотим добавить свой отзыв. Татьяна оправдала все наши ожидания и все хорошие отзывы ее туристов. Рекомендуем без ограничений! Экскурсия была отличная! Дюссельдорф был показан в трёх проекциях: -демократичный, многонациональный, артистичный; -респектабельный, современный, элегантный, прогрессивный;-классический, буржуазный, патриархальный. Было очень интересно! Плюс привлекательная молодая, доброжелательная женщина-гид. Спасибо вам Татьяна!
- ААлександр15 октября 2021Всё супер 😊
- ВВладимир26 августа 2021Очень рекомендую Татьяну, как гида. Трехчасовая экскурсия пролетела очень быстро. (а это много значит, у меня большой опыт подобных экскурсий).
- Отзыв на: Дюссельдорф — первая встречаoolga7 июля 2020Спасибо хорошо. В кафе куда порекомендовал сходить поесть неудачно. Свиная рулька пересушена. Кислая капуста невкусная. Кафе. Пепперони не ходите туда.
- ААлександр25 февраля 2020Приходится много ездить в командировки по Европе. После основных дел Остается свободное время и как правило использую его для изучения посещаемого городе. В данном случае в Дюссельдорфе, был чрезвычайно удивлён к очень неординарную подходу гида Игоря. Такой шикарный экскурсии у меня ещё никогда не было. Это как будто ты приехал к своему другу детства, с которым не виделся лет 20, и вы гуляете по его городу. Однозначно советую всем
- Отзыв на: Старое пиво старого городаТТатьяна8 января 2020Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!
- LLARISA5 января 2020Игорь, спасибо за экскурсию! Было очень интересно!!!
- ЮЮрий11 декабря 2019Всем рекомендую. Коммуникативный и интересный человек. Получите ту информацию и в том обьеме-которую вы хотите и к какой готовы. Best regards!
- Отзыв на: Старое пиво старого городаТТатьяна2 ноября 2019Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!
- Отзыв на: Дюссельдорф — первая встречаРРоман27 октября 2019Была демонстрация в поддержку курдов, пришлось импровизировать с маршрутом