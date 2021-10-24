Экскурсии Дюссельдорфа

Все экскурсии в Дюссельдорфе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дюссельдорфе – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 111 ⭐ отзывов, цены от €19.99. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дюссельдорфе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
5
1
20
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Посетить эту экскурсию лучше всего сразу по прибытию в Дюссельдорф
Ежедневно в 15:15. Сбор за 15 минут до начала экскурсии.
Тур из Германии в Амстердам
5
1
12ч
19.99
за 1 чел.
Тур из Германии в Амстердам
Туристическая Мекка Европы, Новый Вавилон, Северная Венеция, столица разврата, город бриллиантов - это...
вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
Индивидуальная экскурсия
5
62
100
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
Прогулка от Альтштадта до небоскребов и шумных баров самого контрастного немецкого города
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Индивидуальная экскурсия
216
за 1-6 чел.
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
по договоренности
Величественный Дюссельдорф
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-7 чел.
Величественный Дюссельдорф
Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Индивидуальный трансфер
10ч
300
за 1-6 чел.
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
По договоренности
Дюссельдорф — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
160
за 1-6 чел.
Дюссельдорф — первая встреча
Увидеть все знаковые места блистательного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-6 чел.
Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
По договоренности
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
78
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Дюссельдорф!
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул
Индивидуальная экскурсия
168
за 1-6 чел.
Сувенир из Дюссельдорфа или как портной Wibbel Наполеона обманул
по договоренности
Старое пиво старого города
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
3ч 30м
80
за 1-7 чел.
Старое пиво старого города
Стать знатоком местного напитка и пивного этикета и рассмотреть город на прогулке из бара в бар
Германская экспрессия
4.4
10
12ч
30
за 1 чел.
Германская экспрессия
суббота
Мозель: вина, петли и рыцари
Индивидуальная экскурсия
10ч
360
за 1-6 чел.
Мозель: вина, петли и рыцари
Путешествие на автомобиле в долину реки Мозель
по договоренности
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу
Большая индивидуальная прогулка по Дюссельдорфу, на которой вы познакомитесь с самыми важными архитектурными...
ежедневно с 10:00
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-6 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
По договоренности
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Индивидуальный трансфер
270
за 1-6 чел.
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
По договоренности
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Индивидуальный трансфер
150
за 1-6 чел.
Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
По договоренности
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Индивидуальный трансфер
240
за 1-6 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
По договоренности
В поисках сокровищ на блошиный рынок
Индивидуальная экскурсия
120
за 1 чел.
В поисках сокровищ на блошиный рынок
Мы посетим самые интересные блошиные рынки Дюссельдорфа и его окрестностей
По договоренности
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Индивидуальный трансфер
270
за 1-6 чел.
Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
По договоренности
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-6 чел.
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
По договоренности
Дюссельдорф - город шики-мики
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-6 чел.
Дюссельдорф - город шики-мики
Добро пожаловать в город искусства и моды
по договоренности
Льеж - жемчужины на Маасе
Индивидуальная экскурсия
10ч
450
за 1-6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе
Приглашаю вас на фотоэкскурсию по нетуристической Бельгии
Золото Рейна. Саги и легенды
12ч
20
за 1 чел.
Золото Рейна. Саги и легенды

Последние отзывы «Экскурсии Дюссельдорфа»

  • Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
    Е
    Евгений
    24 октября 2021
    5
    В конце августа были в Германии, в Крефельде, это несколько километров от Дюссельдорфа. Заранее, ещё в Москве, заказали экскурсию в Дюссельдорф. Нашли по отзывам в интернете гида, и вот сейчас сами хотим добавить свой отзыв. Татьяна оправдала все наши ожидания и все хорошие отзывы ее туристов. Рекомендуем без ограничений! Экскурсия была отличная! Дюссельдорф был показан в трёх проекциях: -демократичный, многонациональный, артистичный; -респектабельный, современный, элегантный, прогрессивный;-классический, буржуазный, патриархальный. Было очень интересно! Плюс привлекательная молодая, доброжелательная женщина-гид. Спасибо вам Татьяна!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
    А
    Александр
    15 октября 2021
    5
    Всё супер 😊
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф!
    В
    Владимир
    26 августа 2021
    5
    Очень рекомендую Татьяну, как гида. Трехчасовая экскурсия пролетела очень быстро. (а это много значит, у меня большой опыт подобных экскурсий).
  • Отзыв на: Дюссельдорф — первая встреча
    o
    olga
    7 июля 2020
    4
    Спасибо хорошо. В кафе куда порекомендовал сходить поесть неудачно. Свиная рулька пересушена. Кислая капуста невкусная. Кафе. Пепперони не ходите туда.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф!
    А
    Александр
    25 февраля 2020
    5
    Приходится много ездить в командировки по Европе. После основных дел Остается свободное время и как правило использую его для изучения посещаемого городе. В данном случае в Дюссельдорфе, был чрезвычайно удивлён к очень неординарную подходу гида Игоря. Такой шикарный экскурсии у меня ещё никогда не было. Это как будто ты приехал к своему другу детства, с которым не виделся лет 20, и вы гуляете по его городу. Однозначно советую всем
  • Отзыв на: Старое пиво старого города
    Т
    Татьяна
    8 января 2020
    5
    Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф!
    L
    LARISA
    5 января 2020
    5
    Игорь, спасибо за экскурсию! Было очень интересно!!!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Дюссельдорф!
    Ю
    Юрий
    11 декабря 2019
    5
    Всем рекомендую. Коммуникативный и интересный человек. Получите ту информацию и в том обьеме-которую вы хотите и к какой готовы. Best regards!
  • Отзыв на: Старое пиво старого города
    Т
    Татьяна
    2 ноября 2019
    5
    Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!
  • Отзыв на: Дюссельдорф — первая встреча
    Р
    Роман
    27 октября 2019
    5
    Была демонстрация в поддержку курдов, пришлось импровизировать с маршрутом
🇩🇪