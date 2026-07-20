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Экскурсии в Дюссельдорфе

Найдено 20 экскурсий в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200 за всё до 2 чел.
Дюссельдорф - первая встреча
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дюссельдорф - первая встреча
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 6 чел.
Старое пиво старого города
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Старое пиво старого города
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
Завтра в 12:00
10 авг в 18:00
от €120 за всё до 2 чел.
Свидание с Дюссельдорфом
Пешая
2 часа
45 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У подножья телебашни
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
€30 за человека
Мифы, легенды и правда Старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Винная долина Мозели
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная долина Мозели
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Дюссельдорфе
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дюссельдорфе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €46 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Дюссельдорф
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Добро пожаловать в Дюссельдорф
Прикоснуться к истории страны и ощутить дух исконно немецкой земли
Начало: Königsallee 1A перед выходом из Steigenbergerparkh...
31 авг в 11:00
от €56 за всё до 12 чел.
Пивные реки Дюссельдорфа
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пивные реки Дюссельдорфа
Погрузитесь в мир дюссельдорфского пива, пройдя по аутентичным пивоварням города. Узнайте секреты пивоварения и истории местных достопримечательностей
Начало: На Burgplatz
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от €160 за всё до 2 чел.
Свидание с Дюссельдорфом
Пешая
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом
Начало: Перед входом в телебашню (Райнтурм)
Расписание: По выходным в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Величественный Дюссельдорф
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Величественный Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами город с его историческими улочками и современными достопримечательностями. Узнайте о легендах и культурных событиях
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Дюссельдорфом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Дюссельдорфом
Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами его уникальные контрасты: от современных построек до древних улочек, от местного пива до легенд о привидениях
Начало: У подножья телебашни
11 авг в 10:00
15 авг в 12:00
от €150 за всё до 10 чел.
Дюссельдорф: гармония времени и стиля
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дюссельдорф: гармония времени и стиля
Начало: Дюссельдорф
Расписание: По договоренности
€190 за всё до 6 чел.
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€300 за всё до 2 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€270 за всё до 2 чел.
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€240 за всё до 2 чел.
Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€270 за всё до 6 чел.
Дюссельдорф - город шики-мики
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дюссельдорф - город шики-мики
Погрузитесь в атмосферу моды и культуры Дюссельдорфа. Откройте для себя город, который называют «шики-мики» за его стиль и элегантность
Начало: В гостинице
Расписание: по договоренности
€140 за всё до 6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе
Начало: В фойе вашей гостиницы
€450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алена
Свидание с Дюссельдорфом
Очень классная экскурсия, узнала много интересного, уже неделю перессказываю мужу. Очень активный и веселый экскурсовод, влюбленный в свое дело. На экскурсии хожу часто, есть с чем сравнить. В общем, рекомендую!
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М
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с погодой - пешая неторопливая прогулка оставила только положительные впечатления
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с
Отличная экскурсия - город открылся для меня с очень интересной стороны. Интересно, познавательно. Очень повезло с
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В
Выгодный трансфер в Дюссельдорфе
Поездка из Дюссельдорфа в Брюссель прошла отлично, машина была новая и очень чистая, водитель довольно осторожно вел машину, так что за пару часов добрали без проблем. Минусов вообще не заметил, спасибо большое за такой сервис.
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С
Свидание с Дюссельдорфом
Отличная легкая экскурсия, прекрасная прогулка по ключевым местам! С нами была Татьяна, очень интересно рассказывала новые для нас факты, очевидно
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у нее глубокие исторические знания, но экскурсия не перегружена! Точно рекомендую! То, что надо для знакомства с городом. Кстати мы в городе были далеко не первый раз и узнали для себя много нового!

Отличная легкая экскурсия, прекрасная прогулка по ключевым местам! С нами была Татьяна, очень интересно рассказывала новые
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В
Выгодный трансфер в Дюссельдорфе
Всё было просто замечательно! Машина аккуратная, водитель очень вежливый и даже подъехал раньше срока. Огромное спасибо за такой сервис.
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Т
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Татьяна прекрасный экскурсовод и приятный собеседник. Дюссельдорф современный и древний очень красивый город. Татьяна рассказывает не только об истории города, но и о его жителях.
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Т
Пивные реки Дюссельдорфа
Не смотря на страшный холод, мы смогли насладиться экскурсией. Интересно, познавательно. Спасибо Татьяне за это путешествие.
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E
Свидание с Дюссельдорфом
Добрый день, мы остались довольны обзорной экскурсией по Дюссельдорфу. Гид Илья прекрасно знает историю города, рассказывает интересно, весело, простым и доступным язычком, и сам Илья приятный, образованный человек, всем рекомендую ☺️☺️☺️🙏
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N
Дюссельдорф: гармония времени и стиля
В очередной раз убедилась, что знакомство с городом лучше начинать с профессиональным гидом.
Мария рассказала историю Дюссельдорфа и всего региона, показав
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при этом соответствующие объекты в городе в хронологическом порядке.
Теперь все встало на свои места: какие здесь были империи, кто ими руководил, что строили в то время, какими идеями жили. И даже-чем правый берег Рейна отличается от левого, и как это повлияло на развитие истории.
В планах- поездка с Марией по замкам с винодельнями)

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О
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Рекомендую Татьяну для экскурсии по Дюссельдорфу: грамотная речь, способность донести самую главную информацию, все структурированно, без лишних эмоций. Спасибо!
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Всего 210 отзывов в Дюссельдорфе

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Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу

Самые популярные экскурсии в Дюссельдорфе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф;
  2. Дюссельдорф - первая встреча;
  3. Старое пиво старого города;
  4. Свидание с Дюссельдорфом;
  5. Мифы, легенды и правда Старого города.
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в августе 2026
Сейчас в Дюссельдорфе можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 30 до 650. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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