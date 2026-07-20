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при этом соответствующие объекты в городе в хронологическом порядке.

Теперь все встало на свои места: какие здесь были империи, кто ими руководил, что строили в то время, какими идеями жили. И даже-чем правый берег Рейна отличается от левого, и как это повлияло на развитие истории.

В планах- поездка с Марией по замкам с винодельнями)