Узнаете, чем отличается местное пиво и почему его пьют у «самой длинной барной стойки в мире», услышите городские легенды, познакомитесь с важными символами Дюссельдорфа и его яркими персонажами. А ещё — получите советы, где поесть вкусно и по-дюссельдорфски. На этой прогулке вы увидите Дюссельдорф во всей его многогранности: от футуристичных зданий Медиа-гавани до японских пагод и старинных улочек Альтштадта. Мы заглянем в разные стороны города — современные, исторические 5 6 отзывов

Описание экскурсии Во время экскурсии вы увидите Дюссельдорф с разных сторон — в его классическом и современном образе. От телебашни отправимся к Медиа-гавани, где архитектура — это настоящее шоу, затем пройдём по зелёной набережной Рейна и нырнём в уютные переулки старого города. Расскажем вам о том, как местное пиво стало частью культуры, кто такие «крутящие колесо» и почему они — символ города, как прочитать целую историю в скульптурах Гюресхайма и что за дух, по легенде, живёт в замковой башне. А ещё — познакомим вас с человеком, чья история может исполнить заветное желание. Дюссельдорф — это не только административный центр, но и место с ярким характером. Его называют и «винным погребком Германии», и «маленькой Японией», и даже «самой длинной барной стойкой в мире»! Мы прогуляемся по самому крупному японскому кварталу страны, заглянем в буддийский храм, поговорим о местном альтбире и его вечной «пивной дуэли» с кёльнским кёлшем. Поделюсь своими любимыми заведениями, расскажу, что попробовать и где, а также покажу необычный сувенир, который точно не продаётся на каждом углу.

Буддийский храм и др Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Перед входом в телебашню (Rheinturm) Завершение: Marktplatz Когда и сколько длится? Когда: По выходным в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.