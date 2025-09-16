На этой прогулке вы увидите Дюссельдорф во всей его многогранности: от футуристичных зданий Медиа-гавани до японских пагод и старинных улочек Альтштадта. Мы заглянем в разные стороны города — современные, исторические
Описание экскурсииВо время экскурсии вы увидите Дюссельдорф с разных сторон — в его классическом и современном образе. От телебашни отправимся к Медиа-гавани, где архитектура — это настоящее шоу, затем пройдём по зелёной набережной Рейна и нырнём в уютные переулки старого города. Расскажем вам о том, как местное пиво стало частью культуры, кто такие «крутящие колесо» и почему они — символ города, как прочитать целую историю в скульптурах Гюресхайма и что за дух, по легенде, живёт в замковой башне. А ещё — познакомим вас с человеком, чья история может исполнить заветное желание. Дюссельдорф — это не только административный центр, но и место с ярким характером. Его называют и «винным погребком Германии», и «маленькой Японией», и даже «самой длинной барной стойкой в мире»! Мы прогуляемся по самому крупному японскому кварталу страны, заглянем в буддийский храм, поговорим о местном альтбире и его вечной «пивной дуэли» с кёльнским кёлшем. Поделюсь своими любимыми заведениями, расскажу, что попробовать и где, а также покажу необычный сувенир, который точно не продаётся на каждом углу.
По выходным в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телебашня
- Медиа-гавань
- Набережная Рейна
- Переулки старого города
- Японский квартал
- Буддийский храм и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед входом в телебашню (Rheinturm)
Завершение: Marktplatz
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
O
Olga
16 сен 2025
Интересная пешая экскурсия с приятной девушкой.
О
Ольга
9 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия, все было супер! Татьяна профессиональный, знающий гид, не только показала массу интересных мест, рассказала много неведомых нам ранее фактов, но и легко ответила на все наши вопросы, а также дала рекомендации куда еще можно сходить 🙂
А
Ангелина
24 мая 2025
15:15 сближает людей и дарит неожиданные встречи! Гид Татьяна оказалась нашей землячкой, встреча прошла на одном дыхании. Спасибо большое за интересную прогулку по городу и увлекательный рассказ!
Е
Екатерина
12 апр 2025
Татьяна - прекрасный гид, экскурсия с ней прошла отлично! Я узнала много нового и интересного про город, в частности про немецкие традиции карнавалов. С удовольствием буду пользоваться сайтом в будущем. Советую!
И
Ирина
4 янв 2025
Экскурсию с Татьяной забронировала за неделю до поездки. Рассказ Татьяны был интересным, не скучным и содержательным, разбавленным интересными историями из жизни. Гид вникала в наши вопросы и доступно на них отвечала. Помимо основной программы Татьяна поделилась с нами рекомендациями по посещению местных заведений. В общем, все прошло чудесно, большое спасибо!
А
Аня
30 сен 2024
Огромная благодарность сервису и нашему гиду Татьяне. Мы провели время познавательно, насыщенно и нескучно, познакомились с достопримечательностями и интересными фактами о Дюссельдорфе, прошлись по самым топовым улочкам города. Татьяна легко и непринужденно подает информацию. Мы остались очень довольны этим опытом, обязательно воспользуюсь платформой снова!
