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Гамбург: по пути легендарных Beatles

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
В рамках нашего Битловского тура, вы сможете погрузиться в историю 📖 развития знаменитой группы.

Вы пройдете по The Beatles-Platz и сможете сфотографироваться с памятником музыкантов, увидите клубы, в которых они жили и даже пройдете мимо кинотеатра, в котором молодые ливерпульцы ютились в одной комнате тогда, когда еще не были всемирно известными.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Гамбург: по пути легендарных Beatles
Гамбург: по пути легендарных Beatles

Что вы увидите

  • The Beatles-Platz
  • Клубы Indra, Kaiserkeller и Star-Club
Гамбург можно смело назвать городом, где впервые выступила группа Битлз. Когда то давно, пятеро британских бравых парней приехали сюда играть в ночных клубах. Тогда, в 60е годы прошлого века в Гамбурге было много небольших популярных клубов и музыкальных тусовок, которые охотно принимали у себя молодых талантливых исполнителей. Также привлекал немцев и британский рок. Не стали исключением и юные Битлз из портового Ливерпуля, когда летом 1960 года прибыли в Гамбург, чтобы начать здесь свою головокружительную карьеру.
Поклонников группы Битлз и просто любознательных туристов мы приглашаем посетить Битловский тур " Гамбург: по пути легендарных Битлз".
Начнем экскурсию ⛳ на площади, которая так и называется The Beatles-Platz. Сама площадь выполнена в виде виниловой грампластинки диаметром 29 метров. Украшает площадь памятник, состоящий из полых стальных скульптур участников легендарной пятерки. Да да, Вы не ослышались: поначалу в Битлз было 5 участников. С наступлением темноты каждая фигура подсвечивается пестрыми прожекторами и стробоскопом, у Вас есть шанс получить яркие памятные фотографии 📸 с силуэтами Джона, Джорджа, Ринго и Пола! Прямо на площади Битлз!
Мы посетим клубы, в которых выступали ливерпульцы- Indra, Kaiserkeller и Star-Club. Эти культовые места сохранили прежнюю атмосферу, мемориальные доски и фотографии на стенах расскажут много интересного! Здесь и сейчас можно послушать джаз в "живом" исполнении талантливых исполнителей.
Увидим и кинотеатр, где в одной небольшой комнатке жили музыканты. Площадь Битлз является основной достопримечательностью 🏛️ улицы Репеербан в квартале Сан-Паули, который издавна считался кварталом "красных фонарей".
Сегодня квартал Сан-Паули это не только Битлз, эротика и кабаре, но и бурная ночная жизнь. Сан Паули по праву считается центром культурной жизни Гамбурга и Германии в целом. Популярные мюзиклы, шоу, музеи 🖼, рестораны и клубы, театры, художественные и фотовыставки, различные экспозиции никого не оставят равнодушными и вдохнут массу новых ярких эмоций! За 2 года музыканты дали в Гамбурге примерно 800 концертов, благодаря чему получили неоценимый опыт, который и привел их к успеху. Здесь они "отточили" свой музыкальный стиль, придумали свои оригинальные прически и стиль в одежде, выпустили пластинку "Битлз в Гамбурге". Гамбург стал своеобразным трамплином для музыкантов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Гамбург: по пути легендарных Beatles
Гамбург: по пути легендарных Beatles

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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