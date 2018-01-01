Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гамбурга

Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт

Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
Жемчужины Северной Фризии - Хузум и Фридрихштадт
В этом туре вас ждёт настоящая аутентичная Северная Германия, пропахшая солёным морским воздухом, живущая вдали от городского шума, тихая и уютная, со своими традициями и своей кухней, историей и людьми, сделавшими эту историю.
Я предлагаю вам интересную поездку из Гамбурга в регион Северная Фризия.
Мы посетим два города: Хузум - столицу Северной Фризии и Фридрихштадт — маленький Амстердам.
Хузум — город северо-морских креветок и цветения крокусов, город-порт, который несколько раз уходил под воду во время страшных наводнений, родина известного немецкого писателя Теодора Шторма.
Во время пешеходной экскурсии по Хузуму можно будет познакомиться с историей города, интересными легендами, пройти по следам Теодора Шторма и узнать много пикантных подробностей из творческой и любовной жизни писателя. Увидеть Хузумский дворец, в парке которого каждый год в марте цветёт 40 миллионов крокусов. Нас ожидает Ратушная площадь с главной церковью города, которую Теодор Шторм называл «кроличьей норой», фонтан Тине, по которому можно прочитать историю Хузума и многое другое.
Закончим мы экскурсию, конечно же, поеданием булочек с северо-морскими креветками. Ведь если вы не съели здесь такую булочку, то в Хузуме вы не были.
Сытые и довольные мы переедем в маленький городок Фридрихштадт, построенный нидерландскими переселенцами-ремонстрантами в 17 веке.
Город стоит на каналах, по которым можно прокатиться на кораблике. Его называют «маленьким Амстердамом» и городом религиозной свободы. На 2500 жителей приходится 5 церквей различных конфессий.
С начала основания города сохранилось очень много домов, на которых находятся картинки-марки, по которым в 17 веке можно было определить, кто там жил. Это мы с вами тоже попробуем сделать.
Узнаем, кто такие ремонстранты, менониты, зачем маленькому городу нужен мост акушерок, какой особенный напиток пьют во Фридрихштадте, почему в городе так много роз и просто насладимся прогукой по узким улицам и берегам каналов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и автомобиль
Что не входит
  • Питание по желанию клиента
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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