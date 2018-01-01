Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гамбурга

В этом туре вас ждёт настоящая аутентичная Северная Германия, пропахшая солёным морским воздухом, живущая вдали от городского шума, тихая и уютная, со своими традициями и своей кухней, историей и людьми, сделавшими эту историю.

Я предлагаю вам интересную поездку из Гамбурга в регион Северная Фризия.

Мы посетим два города: Хузум - столицу Северной Фризии и Фридрихштадт — маленький Амстердам.

Хузум — город северо-морских креветок и цветения крокусов, город-порт, который несколько раз уходил под воду во время страшных наводнений, родина известного немецкого писателя Теодора Шторма.

Во время пешеходной экскурсии по Хузуму можно будет познакомиться с историей города, интересными легендами, пройти по следам Теодора Шторма и узнать много пикантных подробностей из творческой и любовной жизни писателя. Увидеть Хузумский дворец, в парке которого каждый год в марте цветёт 40 миллионов крокусов. Нас ожидает Ратушная площадь с главной церковью города, которую Теодор Шторм называл «кроличьей норой», фонтан Тине, по которому можно прочитать историю Хузума и многое другое.

Закончим мы экскурсию, конечно же, поеданием булочек с северо-морскими креветками. Ведь если вы не съели здесь такую булочку, то в Хузуме вы не были.

Сытые и довольные мы переедем в маленький городок Фридрихштадт, построенный нидерландскими переселенцами-ремонстрантами в 17 веке.

Город стоит на каналах, по которым можно прокатиться на кораблике. Его называют «маленьким Амстердамом» и городом религиозной свободы. На 2500 жителей приходится 5 церквей различных конфессий.

С начала основания города сохранилось очень много домов, на которых находятся картинки-марки, по которым в 17 веке можно было определить, кто там жил. Это мы с вами тоже попробуем сделать.

Узнаем, кто такие ремонстранты, менониты, зачем маленькому городу нужен мост акушерок, какой особенный напиток пьют во Фридрихштадте, почему в городе так много роз и просто насладимся прогукой по узким улицам и берегам каналов.