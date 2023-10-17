Портовые гиганты, невероятные технические сооружения и идиллические домики
Гамбург — немецкая «Северная Венеция» (привет городу-побратиму Петербургу).
Мостов тут даже больше, чем в Венеции и Амстердаме вместе взятых — около 2500 штук! Вода властвует над городом, она тут везде.
В нашем путешествии на речном кораблике-пароме будут и индустриально-городские пейзажи, и интересные истории, и, если захотите, местные вкусности. Понравится и взрослым, и детям!
Мостов тут даже больше, чем в Венеции и Амстердаме вместе взятых — около 2500 штук! Вода властвует над городом, она тут везде.
В нашем путешествии на речном кораблике-пароме будут и индустриально-городские пейзажи, и интересные истории, и, если захотите, местные вкусности. Понравится и взрослым, и детям!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Могучая Эльба, которой остаётся чуть больше 100 км до Северного моря, в Гамбурге уже пульсирует в морском ритме приливов и отливов. Я предлагаю прислушаться к этому мощному пульсу вместе со мной — и пуститься в путешествие на речном кораблике-пароме.
Что вы увидите
Необыкновенный туннель под Эльбой и футуристическое здание-корабль, гигантские контейнеровозы и юркие буксиры, ультрасовременные портовые терминалы и идиллия капитанской деревушки — всё это ждёт вас на нашем маршруте. Частично мы преодолеем его на речном пароме, а частично — пешком.
По пути мы сможем попробовать самые вкусные фишбретхен (это традиционный гамбургский фастфуд — булочки с разными видами рыбы) или булочки с корицей францбретхен.
Организационные детали
- Паромы входят в систему общественного транспорта Гамбурга, на них действуют обычные билеты и проездные на день. Так как экскурсия предполагает дальнейшее пользование транспортом (как минимум, чтобы вернуться обратно к Ландунгсбрюкен), оптимально будет сразу же купить проездной на день (6,90 €). Начиная от 2-х человек — выгоднее всего взять групповой билет на день, он действует для компании до 5 человек (19, 90 €). Стоимость проездного не входит в стоимость экскурсии.
- На верхней палубе парома и на набережной Эльбы может быть очень ветрено, пожалуйста, одевайтесь соответственно. Хорошие новости — на нижней палубе тепло и уютно!
- Если вы собираетесь на прогулку с детьми, обязательно напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом со станцией метро Landungsbrücken
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Провела экскурсии для 97 туристов
Я живу в Гамбурге 15 лет. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной морской великан. Я переводчик и отлично перевожу с языка городских улиц и мостов на общечеловеческий. Особенно я рада семьям с детьми — для маленьких путешественников у меня есть интересные задания и вкусные призы.
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