Гамбург, известный как «Северная Венеция», приглашает на уникальную водную прогулку. На речном пароме и пешком вы увидите туннель под Эльбой, футуристическое здание-корабль и портовые терминалы. Прогулка порадует как взрослых, так и детей. Попробуйте традиционные фишбретхен и булочки с корицей. Не забудьте про удобную одежду для ветреной палубы. Билеты на паром входят в систему общественного транспорта, что делает путешествие удобным и доступным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Могучая Эльба, которой остаётся чуть больше 100 км до Северного моря, в Гамбурге уже пульсирует в морском ритме приливов и отливов. Я предлагаю прислушаться к этому мощному пульсу вместе со мной — и пуститься в путешествие на речном кораблике-пароме.

Что вы увидите

Необыкновенный туннель под Эльбой и футуристическое здание-корабль, гигантские контейнеровозы и юркие буксиры, ультрасовременные портовые терминалы и идиллия капитанской деревушки — всё это ждёт вас на нашем маршруте. Частично мы преодолеем его на речном пароме, а частично — пешком.

По пути мы сможем попробовать самые вкусные фишбретхен (это традиционный гамбургский фастфуд — булочки с разными видами рыбы) или булочки с корицей францбретхен.

Организационные детали