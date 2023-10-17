Гамбург — немецкая «Северная Венеция» (привет городу-побратиму Петербургу). Мостов тут даже больше, чем в Венеции и Амстердаме вместе взятых — около 2500 штук! Вода властвует над городом, она тут везде. В нашем путешествии на речном кораблике-пароме будут и индустриально-городские пейзажи, и интересные истории, и, если захотите, местные вкусности. Понравится и взрослым, и детям!

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Описание

Что вас ожидает

Могучая Эльба, которой остаётся чуть больше 100 км до Северного моря, в Гамбурге уже пульсирует в морском ритме приливов и отливов. Я предлагаю прислушаться к этому мощному пульсу вместе со мной — и пуститься в путешествие на речном кораблике-пароме.

Что вы увидите

Необыкновенный туннель под Эльбой и футуристическое здание-корабль, гигантские контейнеровозы и юркие буксиры, ультрасовременные портовые терминалы и идиллия капитанской деревушки — всё это ждёт вас на нашем маршруте. Частично мы преодолеем его на речном пароме, а частично — пешком.

По пути мы сможем попробовать самые вкусные фишбретхен (это традиционный гамбургский фастфуд — булочки с разными видами рыбы) или булочки с корицей францбретхен.

Организационные детали