Гамбург, известный как «Северная Венеция», приглашает на уникальную водную прогулку.
На речном пароме и пешком вы увидите туннель под Эльбой, футуристическое здание-корабль и портовые терминалы. Прогулка порадует как взрослых, так и детей. Попробуйте традиционные фишбретхен и булочки с корицей. Не забудьте про удобную одежду для ветреной палубы.
Билеты на паром входят в систему общественного транспорта, что делает путешествие удобным и доступным
На речном пароме и пешком вы увидите туннель под Эльбой, футуристическое здание-корабль и портовые терминалы. Прогулка порадует как взрослых, так и детей. Попробуйте традиционные фишбретхен и булочки с корицей. Не забудьте про удобную одежду для ветреной палубы.
Билеты на паром входят в систему общественного транспорта, что делает путешествие удобным и доступным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные мосты и туннели
- 🚢 Индустриальные пейзажи
- 🍞 Вкусные местные блюда
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎫 Удобные транспортные билеты
Что можно увидеть
- Туннель под Эльбой
- Футуристическое здание-корабль
- Портовые терминалы
Описание экскурсии
Могучая Эльба, которой остаётся чуть больше 100 км до Северного моря, в Гамбурге уже пульсирует в морском ритме приливов и отливов. Я предлагаю прислушаться к этому мощному пульсу вместе со мной — и пуститься в путешествие на речном кораблике-пароме.
Что вы увидите
Необыкновенный туннель под Эльбой и футуристическое здание-корабль, гигантские контейнеровозы и юркие буксиры, ультрасовременные портовые терминалы и идиллия капитанской деревушки — всё это ждёт вас на нашем маршруте. Частично мы преодолеем его на речном пароме, а частично — пешком.
По пути мы сможем попробовать самые вкусные фишбретхен (это традиционный гамбургский фастфуд — булочки с разными видами рыбы) или булочки с корицей францбретхен.
Организационные детали
- Паромы входят в систему общественного транспорта Гамбурга, на них действуют обычные билеты и проездные на день. Так как экскурсия предполагает дальнейшее пользование транспортом (как минимум, чтобы вернуться обратно к Ландунгсбрюкен), оптимально будет сразу же купить проездной на день (6,90 €). Начиная от 2-х человек — выгоднее всего взять групповой билет на день, он действует для компании до 5 человек (19, 90 €). Стоимость проездного не входит в стоимость экскурсии.
- На верхней палубе парома и на набережной Эльбы может быть очень ветрено, пожалуйста, одевайтесь соответственно. Хорошие новости — на нижней палубе тепло и уютно!
- Если вы собираетесь на прогулку с детьми, обязательно напишите мне об этом, чтобы я смогла подготовить сюрпризы для юных путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро Landungsbrücken
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 297 туристов
Я живу в Гамбурге с 2010 года. До сих пор учусь любить местный климат, слишком часто перекусываю булочками с корицей и по-прежнему замираю в восхищении, когда в порт входит очередной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Великолепный гид! Интересно, с юмором, с кучей интересных фактов.
Советую всем, кто хочет узнать Гамбург ближе.
Обязательно обратимся еще, если приедем в Гамбург.
Советую всем, кто хочет узнать Гамбург ближе.
Обязательно обратимся еще, если приедем в Гамбург.
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Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам. Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию
+1
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Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам
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Н
Только нашла время, чтобы оставить отзыв о нашей экскурсии. Мы прилетели семьей в июне в Гамбург, я на сайте нашла Ирину, мы договорились и встретились. Ирина- очень интересный экскурсовод, интересно рассказывала и главное смогла заинтересовать наших детей. В следующую нашу поездку в Гамбург, обязательно снова обратимся к Ирине и посмотрим другие интересные места города.
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T
Отличная экскурсия для знакомства с Гамбургом "с воды". Ирина - замечательный профессиональный экскурсовод. Во многом благодаря ей у нас остались самый теплые впечатления от первой нашей первой поездки в прекрасный Гамбург
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