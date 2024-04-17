Экскурсии выходного дня в Лейпциге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лейпциге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Первое свидание с Лейпцигом
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Лейпцигом
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Рождество в Лейпциге
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождество в Лейпциге
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Начало: На Аугустусплатц
26 июля в 16:30
27 июля в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Начало: На Аугустусплатц
26 июля в 16:00
27 июля в 10:00
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Первое свидание с Лейпцигом
    Эльвира провела экскурсию для моей мамы. Мама осталась очень довольна! Посмотрели все важные места Лейпцига, и даже те, куда мы сами еще не заходили. Экскурсия прошла отлично, нескучно и очень познавательно!
  • Н
    Нина
    25 сентября 2022
    Первое свидание с Лейпцигом
    Прекрасно погуляли по Лейпцигу с Эльвирой. Она показала нам все музыкальные места и рассказала много интересного про город. Мы с мужем остались довольны! 🙂
  • Т
    Татьяна
    3 октября 2021
    Первое свидание с Лейпцигом
    Спасибо огромное Эльвире за знакомство с городом!!! Экскурсия была адаптирована под ребенка, все было очень интересно и познавательно!!! Мы с дочкой остались очень довольны!!! Надеемся на новые встречи с Эльвирой.

Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Лейпцигу в июле 2024
Сейчас в Лейпциге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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