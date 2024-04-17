А Анна Первое свидание с Лейпцигом Эльвира провела экскурсию для моей мамы. Мама осталась очень довольна! Посмотрели все важные места Лейпцига, и даже те, куда мы сами еще не заходили. Экскурсия прошла отлично, нескучно и очень познавательно!

Н Нина Первое свидание с Лейпцигом Прекрасно погуляли по Лейпцигу с Эльвирой. Она показала нам все музыкальные места и рассказала много интересного про город. Мы с мужем остались довольны! 🙂