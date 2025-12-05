Лейпциг — город сильных, талантливых, загадочных и великих женщин.
Во время прогулки по историческому центру вы услышите истории жительниц разных эпох: музыканток и писательниц, ведьм и салонных дам, первых феминисток, матерей, жён, сестёр и подруг. Женщин, которые создавали свою жизнь, вплетая её в судьбу города и всей страны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сказочный родник «Гензель и Гретель»
- Двор церкви Святого Фомы, памятник Баху и его супруге
- Здание «Коммерцбанка» — бывшего магазина одежды
- Старейший кофейный дом страны
- Дом Романуса и музыкально-литературные салоны
- Фонтан горничных
- И многое другое
Вы услышите:
- Об охоте на ведьм
- Эротизации кофе и ограничениях, связанных с ним
- Непростых судьбах Анны Магдалены Бах и саксонской писательницы Лене Фойгт
- Лейпцигских музах Гёте
- Первой высшей женской школе в Германии
- Движении за профессиональную эмансипацию, которое зародилось в Лейпциге
Организационные детали
Рекомендую надеть удобную обувь и взять немного наличных, ведь редко кто может удержаться от соблазна отведать лейпцигского жаворонка с ароматным кофе;)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от церкви Святого Фомы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльвира — ваш гид в Лейпциге
Провела экскурсии для 144 туристов
Дорогие друзья, приглашаю вас прогуляться со мной по Лейпцигу. В моей компании вам не понадобятся путеводители и списки мест, обязательных к посещению. Я отвечу на самые разные вопросы и поделюсь
