Все экскурсии в Лейпциге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лейпциге – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от €125. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лейпциге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-6 чел.
Первое свидание с Лейпцигом
На ознакомительной прогулке по историческому центру Лейпцига помимо "классической" экскурсии Вы узнаете,...
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-5 чел.
Колоритный Плагвитц
Рекомендую эту экскурсию, если Вы уже налюбовались историческим центром Лейпцига и искусством в его классическом...
по запросу туриста
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-8 чел.
Первое свидание с Лейпцигом
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-6 чел.
Лейпциг - многогранный бриллиант Саксонии
На трёхчасовой ознакомительной экскурсии Вы узнаете о таких разных, но неразрывно связанных друг с другом...
по запросу туриста
Индивидуальная экскурсия
3ч
€175
за 1-10 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-6 чел.
Стрит-арт и вкусняшки
Прогулка по альтернативному району Плагвитц объединяет гастрономическое знакомство с самыми любимыми...
Последние отзывы «Экскурсии Лейпцига»
- ТТатьяна3 октября 2021Спасибо огромное Эльвире за знакомство с городом! Экскурсия была адаптирована под ребенка, все было очень интересно и познавательно! Мы с дочкой остались очень довольны! Надеемся на новые встречи с Эльвирой.
- EEleonora11 августа 2021Буду рекомендовать с большим энтузиазмом дальше. Эльвира интересный человек, прекрасный гид и рассказчик. С душой рассказывает о городе, добавляя свои нюансы. После ее экскурсии хочется ещё больше узнавать о городе. Супер!
- AAnna12 июля 2021Спасибо большое Эльвире за интересную и познавательную экскурсию.