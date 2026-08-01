Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Лейпцигом
Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка
14 авг в 16:00
15 авг в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига
Посмотреть на город глазами его удивительных жительниц
Начало: Недалеко от церкви Святого Фомы
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождество в Лейпциге
Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города
Начало: На Аугустусплатц
Завтра в 10:00
14 авг в 16:30
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыкальная шкатулка Лейпцига
Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города
Начало: На Аугустусплатц
Завтра в 10:00
14 авг в 16:00
от €170 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лейпцигу
Самые популярные экскурсии в Лейпциге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Лейпцигу в августе 2026
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