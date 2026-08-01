Найдено 4 экскурсии в Лейпциге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая Музыкальные теплоходы 2 часа 20 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Первое свидание с Лейпцигом Очароваться гранями города, попасть под «музыкальный душ» и попробовать лейпцигского жаворонка от €180 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Кофейник, ноты и чернила - женские истории Лейпцига Посмотреть на город глазами его удивительных жительниц Начало: Недалеко от церкви Святого Фомы от €180 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Рождество в Лейпциге Узнать о традициях немецкого Авдента и прогуляться по праздничным уголкам города Начало: На Аугустусплатц от €170 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Музыкальная шкатулка Лейпцига Пройти по стопам великих композиторов и узнать о богатой музыкальной культуре города Начало: На Аугустусплатц от €170 за всё до 6 чел.

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