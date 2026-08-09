Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека
Травемюнде — курорт на Балтийском море, расположенный в 20 км от центра Любека.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только «аристократический дух» курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков.
Описание экскурсии
В начале 12 века на месте впадения реки Траве в Балтийское море возникла маленькая деревушка рыбаков и моряков. В 1187 граф Адольф III Шауэнбургский построил здесь крепость для защиты от нападений славян и викингов. С 19 века начался стремительный рост курортов на Балтике. Травемюнде со своим песчаным пляжем длинной 4,5 км. стал идеальным местом для отдыха. Здесь были построены санаторий, отели, казино, променад, и жизнь закипела.
Каждый день здесь причаливали пароходы из Копенгагена, Риги, Санкт-Петербурга и других городов. Особенно связь с царской Россией была важна для курорта. Оттуда приезжало много богатых русских, с удовольствием тративших свои деньги в Травемюнде. Здесь жил и лечился Н. Гоголь, а И. Тургенев и Ф. Достоевский частенько играли в казино города.
После прогулки можно, конечно, искупаться в море (летом) и пообедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Любеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные читать дальшеуменьшить
и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!