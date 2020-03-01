Ирина проводит ещё 1 экскурсию

В начале 12 века на месте впадения реки Траве в Балтийское море возникла маленькая деревушка рыбаков и моряков. В 1187 граф Адольф III Шауэнбургский построил здесь крепость для защиты от нападений славян и викингов. С 19 века начался стремительный рост курортов на Балтике. Травемюнде со своим песчаным пляжем длинной 4,5 км. стал идеальным местом для отдыха. Здесь были построены санаторий, отели, казино, променад, и жизнь закипела.

Каждый день здесь причаливали пароходы из Копенгагена, Риги, Санкт-Петербурга и других городов. Особенно связь с царской Россией была важна для курорта. Оттуда приезжало много богатых русских, с удовольствием тративших свои деньги в Травемюнде. Здесь жил и лечился Н. Гоголь, а И. Тургенев и Ф. Достоевский частенько играли в казино города.

После прогулки можно, конечно, искупаться в море (летом) и пообедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов.