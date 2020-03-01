Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Аристократический дух курорта и шарм уютной рыбацкой деревушки на экскурсии в пригороде Любека

Ирина
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Ирина – ваш гид
После экскурсии по Любеку можно отправиться в его пригород — Травемюнде, расположенный всего в 20 км.

от центра Любека.

Во время экскурсии по Травемюнде вы познакомитесь с историей города и его жизнью сегодня, почувствуете не только «аристократический дух» курорта, но и сохранившийся шарм уютной деревушки рыбаков.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Травемюнде
Травемюнде

В начале 12 века на месте впадения реки Траве в Балтийское море возникла маленькая деревушка рыбаков и моряков. В 1187 граф Адольф III Шауэнбургский построил здесь крепость для защиты от нападений славян и викингов. С 19 века начался стремительный рост курортов на Балтике. Травемюнде со своим песчаным пляжем длинной 4,5 км. стал идеальным местом для отдыха. Здесь были построены санаторий, отели, казино, променад, и жизнь закипела.

Каждый день здесь причаливали пароходы из Копенгагена, Риги, Санкт-Петербурга и других городов. Особенно связь с царской Россией была важна для курорта. Оттуда приезжало много богатых русских, с удовольствием тративших свои деньги в Травемюнде. Здесь жил и лечился Н. Гоголь, а И. Тургенев и Ф. Достоевский частенько играли в казино города.

После прогулки можно, конечно, искупаться в море (летом) и пообедать в одном из многочисленных рыбных ресторанов.

Травемюнде
Травемюнде
Травемюнде
Травемюнде
Травемюнде
Травемюнде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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