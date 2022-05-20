Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Любека

Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики

Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики
Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики
Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики
Любек - cтолица Ганзы на берегу Балтики
Уже через несколько десятилетий после своего основания (в 1143 году), Любек имел крепостные стены, улицы и кварталы домов, пристани, церкви, городское самоуправление, городские законы и вскоре стал центром ганзейского (торгового) союза и вольным городом.
Любек традиционно строился не из дерева, а из обожжённого кирпича, поэтому в нём многое сохранилось в первозданном виде. Это и самое старое здание города, построенное ещё в 1283 году, и знаменитые на весь мир Голштинские ворота XV века – их изображение украшало купюру в 50 немецких марок вплоть до введения евро, и церковь св. Марии (XIV век) - с самым большим в мире церковным органом. А что делает чёрт возле храма? Узнать городскую легенду об этом и сфотографироваться, держась за рожки чёртика, должен каждый турист! Своеобразен архитектурный ансамбль ратуши, поражает богатством внутреннее убранство помещений.
Уникален госпиталь Святого Духа (XIII век) – первая в мире нецерковная больница-приют для бедных, просуществовавший в этом же качестве вплоть до второй половины ХХ века.
Непременно стоит прогуляться и по кварталам, где жил простой люд. Таких уютных средневековых двориков и уникальных гангов (проходов), где мало кто сможет пройти не пригнувшись, вы не увидите больше нигде!
Потрясающий вид на город открывается со смотровой площадки церкви св. Петра – красные крыши, шпили церквей, окружающие старый город вода и зеленый пояс парков!
Исторический центр Любека является объектом Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.
Знаете ли вы, что даже Наполеон высоко оценил любекское Бордо? Как умудрился этот северный город, в котором не растёт виноград, иметь собственное вино? А знаменитый любекский марципан? Посетить магазин-музей и отведать это лакомство, узнав заодно его историю – такое никто не пропустит.
Томас Манн, Гюнтер Грасс, Вилли Брандт - многие ли, куда более крупные города, могут похвастаться тремя нобелевскими лауреатами?!
Поезжайте в Любек! Это советовал ещё Тургенев Пушкину…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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