Экскурсия по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей

Немецкий музей 🖼 — самый большой и знаменитый технический музей в мире, который располагает огромной коллекцией редчайших машин и механизмов.

Здесь представлены многочисленные экспонаты из 50 направлений развития естествознания и техники. Вместе с профессиональным гидом вы проследите для себя этапы технического прогресса, который в огромном смысле определил современный мир.

Что вас ожидает

Зал кораблестроения, где мы проследим развитие навигации, начиная от парусников и древних рыбачьих лодок. Здесь мы увидим и два судна XX столетия - рыболовецкое "Мария" и буксир Renzo, представляющие типовых тружеников водных просторов. Продолжением этого раздела служит знакомство с освоением подводного мира, где можно увидеть и диковиные старинные скафандры, и современные батискафы... и еще один шедевр техники - первую учебную подводную лодку военного флота Германии U1.

Зал авиации. Мы вспомним о давней мечте человека подняться в воздух, о первых пионерах авиации, о создании воздушных шаров, дирижаблей и первых летательных аппаратов, в том числе увидим самолет ✈️ братьев Райт.

Зал машиностроения. В зале силовых установок мы знакомимся с тем, как с древних времен человек использовал мускульную силу (свою или животных), а также силу природы (воду, ветер) и как наступила "эра машин". Мы увидим, в частности, паровую машину Джеймса Ватта - один из шедевров техники, представленных в музее. Познакомимся с одной из первых паровых турбин, а также, например, с загадочным локомобилем фирмы "Вольф".

Шахты музея. Вы узнаете про добычу полезных ископаемых, которая начинается 6 - 10 тысяч лет назад и стоит у истоков развития современной цивилизации; в увлекательном путешествии по музейным шахтам мы знакомимся с первобытными и индустриальными способами добычи руды, угля, соли и т. д., наглядно увидим развитие техники.

Зал электротехники. В разделе электротехники мы имеем возможность увидеть шоу "Феномены высоких напряжений".

Многие стенды и разделы музея интерактивны.

Для детей 3-8 лет открыт специальный занимательный отдел "детское царство".

Экскурсия предназначена для всех любознательных взрослых и детей, всем будет интересно!

По вашему желанию можно организовать экскурсию ⛳ в Музей Самолетостроения и Музей Транспорта, которые являются филиалами Немецкого музея.