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Немецкий музей техники

Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Экскурсия ⛳ по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей Немецкий музей 🖼 — самый большой и знаменитый технический музей в мире, который располагает огромной коллекцией редчайших машин и механизмов.

Здесь представлены многочисленные экспонаты из 50 направлений развития естествознания и техники.

Вместе с профессиональным гидом вы проследите для себя этапы технического прогресса, который в огромном смысле определил современный мир.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Немецкий музей техники
Немецкий музей техники

Что вы увидите

  • Смотрите описание экскурсии
Экскурсия по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей
Немецкий музей 🖼 — самый большой и знаменитый технический музей в мире, который располагает огромной коллекцией редчайших машин и механизмов.
Здесь представлены многочисленные экспонаты из 50 направлений развития естествознания и техники. Вместе с профессиональным гидом вы проследите для себя этапы технического прогресса, который в огромном смысле определил современный мир.
Что вас ожидает
Зал кораблестроения, где мы проследим развитие навигации, начиная от парусников и древних рыбачьих лодок. Здесь мы увидим и два судна XX столетия - рыболовецкое "Мария" и буксир Renzo, представляющие типовых тружеников водных просторов. Продолжением этого раздела служит знакомство с освоением подводного мира, где можно увидеть и диковиные старинные скафандры, и современные батискафы... и еще один шедевр техники - первую учебную подводную лодку военного флота Германии U1.
Зал авиации. Мы вспомним о давней мечте человека подняться в воздух, о первых пионерах авиации, о создании воздушных шаров, дирижаблей и первых летательных аппаратов, в том числе увидим самолет ✈️ братьев Райт.
Зал машиностроения. В зале силовых установок мы знакомимся с тем, как с древних времен человек использовал мускульную силу (свою или животных), а также силу природы (воду, ветер) и как наступила "эра машин". Мы увидим, в частности, паровую машину Джеймса Ватта - один из шедевров техники, представленных в музее. Познакомимся с одной из первых паровых турбин, а также, например, с загадочным локомобилем фирмы "Вольф".
Шахты музея. Вы узнаете про добычу полезных ископаемых, которая начинается 6 - 10 тысяч лет назад и стоит у истоков развития современной цивилизации; в увлекательном путешествии по музейным шахтам мы знакомимся с первобытными и индустриальными способами добычи руды, угля, соли и т. д., наглядно увидим развитие техники.
Зал электротехники. В разделе электротехники мы имеем возможность увидеть шоу "Феномены высоких напряжений".
Многие стенды и разделы музея интерактивны.
Для детей 3-8 лет открыт специальный занимательный отдел "детское царство".
Экскурсия предназначена для всех любознательных взрослых и детей, всем будет интересно!
По вашему желанию можно организовать экскурсию ⛳ в Музей Самолетостроения и Музей Транспорта, которые являются филиалами Немецкого музея.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей - 14 евро - взрослые
  • дети - 4
  • 50 евро
Начало
🚩 У входа в музей
Место завершения
🏁 У выхода музея
Немецкий музей техники
Немецкий музей техники
Немецкий музей техники

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Т.
Дарья Т.
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