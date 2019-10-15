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  4. Немецкий технический музей в Мюнхене

Увлекательная интерактивная экскурсия для взрослых и детей

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Приглашаю вас в технический музей в Мюнхене — самый большой технический музей мира.

28 тысяч экспонатов в интерактивной форме рассказывают о более чем 50 областях науки и техники.

С опытным гидом и взрослые, и дети смогут познакомиться с самыми интересными особенностями важнейших технических специальностей и узнать много нового!
182 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча набережная, мост Людвига
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене

Программа

С нескучным экскурсоводом вы пройдетесь по павильонам авиации, кораблестроения и мореплавания, горнодобывающей промышленности и машиностроения… Маршрут зависит только от ваших интересов! Дети и взрослые познакомятся с законами природы и увидят обычные явления с необычных ракурсов!

Экскурсию проводит мой коллега: грамотный гид и веселый рассказчик. Ручаюсь, будет интересно!

Организационные детали

  • Встреча — у входа в технический музей.
  • На месте дополнительно оплачиваются билеты для всех участников экскурсии: взрослый — 11 евро, детский — 4 евро.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура набережная, мост Людвига.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Были с Александром в Немецком Музее 3 часа. Александр очень увлекательно рассказывает про технику, так как сам имеет инженерное образование. Умеет подстроиться под аудиторию, создаёт легкую позитивную атмосферу, ведёт диалог. Был до этого в Музее, но с Александром впечатления гораздо интереснее. Рекомендую.
13 октября 2019
Александр - отличный гид! Может рассказывать так, что технические детали будут понятны и взрослому, и ребёнку. Никакого заученного материала, все очень интересно. Таких,сожалению, крайне мало.
26 августа 2019
Спасибо гиду Александру за потрясающую экскурсию.

Про сам музей написано много в интернете, поэтому ниже напишу про саму экскурсию и отличнейшего гида.

До приезда в Мюнхен мы связались с Иреной и согласовали все детали, планируемого мероприятия.

В Немецкий технический музей мы попали 25.08.2019. У входа в Музей встретились с Александром. Экспозиций в музее много и Александр уточнил то, какие мы бы хотели посетить. Музей реально большой и гибкость под конкретные интересы позволяет провести время с максимальным эффектом.

Нами было выбрано несколько экспозиций в том числе посвященные истории воздухоплавания, истории воздухоплавания, истории горнодобывающей промышленности и тд.

Начали с истории воздухоплавания ( от дирижаблей до самолетов). Если сейчас самолёт уже скорее является средством передвижения, то путь к этому полон настоящих подвигов и чудесных открытий. Посмотреть на самолёт, построенный братьям Райт- это прикоснуться к истории.

Наша группа ( все люди с глубочайшим опытом и знаниями в информационных технологиях) с большим интересом посетила часть музея, посвященную истории развития вычислительной техники. В музее представлена в том числе и легендарная Энигма.

Отдельного внимания заслуживает секция кораблестроения. Александр сразу предупредил, что там мы можем провести очень много времени. И, поверьте, оно того стоит. Модели кораблей, настоящая подводная лодка в разрезе, батискафы, старинные корабли- всё это завораживает и слушать про это можно бесконечно. Если интересно проверить свои ощущения- можно пройти в "качающуюся" часть корабля). Алекснадр знает много, очень много про кораблестроение и время в этой секции летит незаметно.

Перечислять секции и интересные моменты можно бесконечно долго.

Обязательно сходите в секцию, рассказывающую про горнодобычу. Целый лабиринт со стендами "как это было", позволяет почувствовать атмосферу и увидеть условия труда.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Подача материала очень доступная и слушать. Про каждый стенд или экспонат Александр ( человек с обширными знаниями, как в области истории, так и в области техники, в том числе с прикладным техническим опытом) рассказывает интересные детали, которые легко воспринимаются и на которые мы бы просто не обратили внимание.

Вовлеченность группы в эксурсию просто потрясающая, скучно не было ни минуты. Александр задавал вопросы почему, по нашему мнению, данный экспонат был сконструирован именно так, и потом выводил нас на правильный ответ.

От лица нашей группы выражаю благодарность Ирене и Александру за шикарнейшую экскурсию

Посещать ли Немецкий технический музей в Мюнхене- однозначно ДА!

Посещать ли его с Александром- ДА, ДА и еще раз ДА!

Возраст посещения абсолютно не важен- в Музее будет интересно Всем. Есть много экспонатов, где можно нажать кнопку и смотреть, что произойдет. А почему и зачем так происходит- расскажет гид Александр.
29 июля 2019
Спасибо Александру за интереснейшее времяпровождение. Благодаря ему мы попали на мини-экскурсию по залу старинных музыкальных инструментов, которую проводил руководитель этого отдела музея, где дети смогли сами попробовать сыграть на этих инструментах.
Очень понравился его рассказ об истории воздухоплавания и кораблестроения. Нам показалось, что дети заскучали, но когда после экскурсии они начали в подробностях пересказывать все, что услышали, стало понятно, что скучно им точно не было.
Обязательно вернёмся в другие отделы музея, желательно с Александром.
17 мая 2019
Экскурсия понравилась. Спасибо.
26 марта 2019
Мы были на экскурсии с дочкой и нам несмотря на усталость от дороги до Москвы и перелета в Мюнхен очень понравилось. За 2,5 часа мы обошли залы, посвященные воздухоплаванию, музыкальным инструментам, компьютерам, геодезии, астрономии. Это, как выяснилось, была лишь четверть работающей экспозиции музея. Музей впечатляет количеством экспонатов. Экскурсия позволяет по новому взглянуть на ход технического прогресса и удивиться насколько сильна, удивительна и упорна человеческая мысль.
Я уверен, что нужно брать гида в этот музей, чтобы не бродить просто так, рассматривая понятные и не очень механизмы. Если мы еще раз туда отправимся, обязательно обратимся к Александру, чтобы он также интересно и с юмором рассказал о какой-то другой части экспозиции.
3 марта 2019
Познавательно! Одной экскурсии точно мало!
30 ноября 2018
Путешествуя по Мюнхену, мы решили выделить один день для посещения Немецкого музея, и чтобы визит был наполнен содержанием, а не "просто посмотреть" мы взяли экскурсовода. Им оказался Александр, чему мы бесконечно рады! Прекрасный рассказчик, увлечённый и знающий человек, он сделал наше посещение музея незабываемым, столько открытий и интересных историй! Спасибо!
11 апреля 2018
Рекомендую посетить экскурсию не только ради знаний Ваших детей, но для собственного развития, ведь узнавать, учиться никогда не поздно. И не стыдно ! Тем более, когда с Вами Александр, который в прошлом - кадровый технический специалист (с высшим техническим образованием), легко, доступно объясняющий принцип работы (появления звука) у клавесина, клавикорда, пианино и клавишно-пневматического музыкального инструмента - физгармонии, который я никогда не видел. До этого о технике музыки знал мало. А дальше были: объяснение почему самолеты взлетают, конструктивные особенности воздушных шаров, дирижаблей, торговых и боевых кораблей, батискафов, свойств материалов, из которых все этого было построено. И самое главное: ответы на вопросы, которые обязательно появятся, о которых Вы неоднократно сами размышляли, но не с кем было поделиться (не было подходящего, разбирающегося человека) . Если надумаете посетить, попросите провести экскурсию Александра - не пожалеете, выйдете с новыми знаниями, с более глубоким пониманием явлений и произошедших событий. И не бойтесь быть/показаться незнайками - гид очень деликатно (тактично, вежливо и остроумно) ведет себя . А вообще, музей очень большой, поэтому перед посещением рекомендую в интернете просмотреть все его экспозиции, выбрать наиболее интересные для Вас для того, чтобы уже на месте, в музее, попросить Александра уделить этим "интересностям" особое внимание, попросить рассказать подробнее. И вы не разочаруетесь. Еще раз, огромное спасибо Александру за уделенное мне время.
3 марта 2018
Эту экскурсию рекомендую однозначно.
Ещё 3 отзыва

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