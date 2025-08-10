Приглашаем вас посетить уникальный Немецкий технический музей в Мюнхене, где насчитывается более 28 тысяч экспонатов, демонстрирующих достижения в более чем 50 областях науки и техники.
Ваше путешествие по музею будет сопровождаться
Ваше путешествие по музею будет сопровождаться
6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Самый большой технический музей мира
- 👨🔧 Более 28 тысяч экспонатов
- 🔬 Интерактивные экспозиции
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей
- 🛠 Профессиональные гиды
- 🌍 Охватывает более 50 областей науки и техники
Что можно увидеть
- Павильоны авиации
- Кораблестроение и мореплавание
- Горнодобывающая промышленность
- Машиностроение
Описание экскурсии
С нескучным экскурсоводом вы пройдетесь по павильонам авиации, кораблестроения и мореплавания, горнодобывающей промышленности и машиностроения… Маршрут зависит только от ваших интересов! Дети и взрослые познакомятся с законами природы и увидят обычные явления с необычных ракурсов!
Экскурсию проводит мой коллега: грамотный гид и веселый рассказчик. Ручаюсь, будет интересно!
Организационные детали
- На месте дополнительно оплачиваются билеты для всех участников экскурсии: взрослый — 11 евро, детский — 4 евро
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия с Александром была очень насыщенной, интересной. Рады возможности узнать столько подробностей о каждом разделе, где успели побывать. Будем в Мюнхене, обязательно продолжим. Музей впечатлил масштабом.
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С
Спасибо гиду Александру за потрясающую экскурсию.
Про сам музей написано много в интернете, поэтому ниже напишу про саму экскурсию и отличнейшего гида.
До приезда в Мюнхен мы связались с Иреной и согласовали
Про сам музей написано много в интернете, поэтому ниже напишу про саму экскурсию и отличнейшего гида.
До приезда в Мюнхен мы связались с Иреной и согласовали
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Мы были на экскурсии с дочкой и нам несмотря на усталость от дороги до Москвы и перелета в Мюнхен очень понравилось. За 2,5 часа мы обошли залы, посвященные воздухоплаванию, музыкальным
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А
Рекомендую посетить экскурсию не только ради знаний Ваших детей, но для собственного развития, ведь узнавать, учиться никогда не поздно. И не стыдно! Тем более, когда с Вами Александр, который в
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В
Спасибо Александру за интереснейшее времяпровождение. Благодаря ему мы попали на мини-экскурсию по залу старинных музыкальных инструментов, которую проводил руководитель этого отдела музея, где дети смогли сами попробовать сыграть на этих
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Н
Путешествуя по Мюнхену, мы решили выделить один день для посещения Немецкого музея, и чтобы визит был наполнен содержанием, а не "просто посмотреть" мы взяли экскурсовода. Им оказался Александр, чему мы бесконечно рады! Прекрасный рассказчик, увлечённый и знающий человек, он сделал наше посещение музея незабываемым, столько открытий и интересных историй! Спасибо!
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