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Немецкий технический музей в Мюнхене

Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Приглашаем вас посетить уникальный Немецкий технический музей в Мюнхене, где насчитывается более 28 тысяч экспонатов, демонстрирующих достижения в более чем 50 областях науки и техники.

Ваше путешествие по музею будет сопровождаться
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опытным гидом, который сделает процесс познания максимально интересным и познавательным как для взрослых, так и для детей.

Вы увидите экспозиции, посвященные авиации, кораблестроению, мореплаванию, горнодобывающей промышленности и машиностроению, и сможете выбрать маршрут в соответствии с вашими предпочтениями.

Экскурсия адаптирована для любознательных умов, желающих углубить свои знания в области технических наук и увидеть мир под новым углом.

Ваш гид не только расскажет обо всех интересных особенностях экспонатов, но и ответит на все вопросы, сделав обучение веселым и захватывающим. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия в мир техники

5
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Самый большой технический музей мира
  • 👨‍🔧 Более 28 тысяч экспонатов
  • 🔬 Интерактивные экспозиции
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей
  • 🛠 Профессиональные гиды
  • 🌍 Охватывает более 50 областей науки и техники
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене
Немецкий технический музей в Мюнхене

Что можно увидеть

  • Павильоны авиации
  • Кораблестроение и мореплавание
  • Горнодобывающая промышленность
  • Машиностроение

Описание экскурсии

С нескучным экскурсоводом вы пройдетесь по павильонам авиации, кораблестроения и мореплавания, горнодобывающей промышленности и машиностроения… Маршрут зависит только от ваших интересов! Дети и взрослые познакомятся с законами природы и увидят обычные явления с необычных ракурсов!

Экскурсию проводит мой коллега: грамотный гид и веселый рассказчик. Ручаюсь, будет интересно!

Организационные детали

  • На месте дополнительно оплачиваются билеты для всех участников экскурсии: взрослый — 11 евро, детский — 4 евро
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Экскурсия с Александром была очень насыщенной, интересной. Рады возможности узнать столько подробностей о каждом разделе, где успели побывать. Будем в Мюнхене, обязательно продолжим. Музей впечатлил масштабом.
Экскурсия с Александром была очень насыщенной, интересной. Рады возможности узнать столько подробностей о каждом разделе, где
Экскурсия с Александром была очень насыщенной, интересной. Рады возможности узнать столько подробностей о каждом разделе, где
Экскурсия с Александром была очень насыщенной, интересной. Рады возможности узнать столько подробностей о каждом разделе, где
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С
Спасибо гиду Александру за потрясающую экскурсию.

Про сам музей написано много в интернете, поэтому ниже напишу про саму экскурсию и отличнейшего гида.

До приезда в Мюнхен мы связались с Иреной и согласовали
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все детали, планируемого мероприятия.

В Немецкий технический музей мы попали 25.08.2019. У входа в Музей встретились с Александром. Экспозиций в музее много и Александр уточнил то, какие мы бы хотели посетить. Музей реально большой и гибкость под конкретные интересы позволяет провести время с максимальным эффектом.

Нами было выбрано несколько экспозиций в том числе посвященные истории воздухоплавания, истории воздухоплавания, истории горнодобывающей промышленности и тд.

Начали с истории воздухоплавания (от дирижаблей до самолетов). Если сейчас самолёт уже скорее является средством передвижения, то путь к этому полон настоящих подвигов и чудесных открытий. Посмотреть на самолёт, построенный братьям Райт- это прикоснуться к истории.

Наша группа (все люди с глубочайшим опытом и знаниями в информационных технологиях) с большим интересом посетила часть музея, посвященную истории развития вычислительной техники. В музее представлена в том числе и легендарная Энигма.

Отдельного внимания заслуживает секция кораблестроения. Александр сразу предупредил, что там мы можем провести очень много времени. И, поверьте, оно того стоит. Модели кораблей, настоящая подводная лодка в разрезе, батискафы, старинные корабли- всё это завораживает и слушать про это можно бесконечно. Если интересно проверить свои ощущения- можно пройти в "качающуюся" часть корабля). Алекснадр знает много, очень много про кораблестроение и время в этой секции летит незаметно.

Перечислять секции и интересные моменты можно бесконечно долго.

Обязательно сходите в секцию, рассказывающую про горнодобычу. Целый лабиринт со стендами "как это было", позволяет почувствовать атмосферу и увидеть условия труда.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Подача материала очень доступная и слушать. Про каждый стенд или экспонат Александр (человек с обширными знаниями, как в области истории, так и в области техники, в том числе с прикладным техническим опытом) рассказывает интересные детали, которые легко воспринимаются и на которые мы бы просто не обратили внимание.

Вовлеченность группы в эксурсию просто потрясающая, скучно не было ни минуты. Александр задавал вопросы почему, по нашему мнению, данный экспонат был сконструирован именно так, и потом выводил нас на правильный ответ.

От лица нашей группы выражаю благодарность Ирене и Александру за шикарнейшую экскурсию

Посещать ли Немецкий технический музей в Мюнхене- однозначно ДА!

Посещать ли его с Александром- ДА, ДА и еще раз ДА!

Возраст посещения абсолютно не важен- в Музее будет интересно Всем. Есть много экспонатов, где можно нажать кнопку и смотреть, что произойдет. А почему и зачем так происходит- расскажет гид Александр.

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Юрий
Мы были на экскурсии с дочкой и нам несмотря на усталость от дороги до Москвы и перелета в Мюнхен очень понравилось. За 2,5 часа мы обошли залы, посвященные воздухоплаванию, музыкальным
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инструментам, компьютерам, геодезии, астрономии. Это, как выяснилось, была лишь четверть работающей экспозиции музея. Музей впечатляет количеством экспонатов. Экскурсия позволяет по новому взглянуть на ход технического прогресса и удивиться насколько сильна, удивительна и упорна человеческая мысль.
Я уверен, что нужно брать гида в этот музей, чтобы не бродить просто так, рассматривая понятные и не очень механизмы. Если мы еще раз туда отправимся, обязательно обратимся к Александру, чтобы он также интересно и с юмором рассказал о какой-то другой части экспозиции.

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А
Рекомендую посетить экскурсию не только ради знаний Ваших детей, но для собственного развития, ведь узнавать, учиться никогда не поздно. И не стыдно! Тем более, когда с Вами Александр, который в
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прошлом - кадровый технический специалист (с высшим техническим образованием), легко, доступно объясняющий принцип работы (появления звука) у клавесина, клавикорда, пианино и клавишно-пневматического музыкального инструмента - физгармонии, который я никогда не видел. До этого о технике музыки знал мало. А дальше были: объяснение почему самолеты взлетают, конструктивные особенности воздушных шаров, дирижаблей, торговых и боевых кораблей, батискафов, свойств материалов, из которых все этого было построено. И самое главное: ответы на вопросы, которые обязательно появятся, о которых Вы неоднократно сами размышляли, но не с кем было поделиться (не было подходящего, разбирающегося человека). Если надумаете посетить, попросите провести экскурсию Александра - не пожалеете, выйдете с новыми знаниями, с более глубоким пониманием явлений и произошедших событий. И не бойтесь быть/показаться незнайками - гид очень деликатно (тактично, вежливо и остроумно) ведет себя. А вообще, музей очень большой, поэтому перед посещением рекомендую в интернете просмотреть все его экспозиции, выбрать наиболее интересные для Вас для того, чтобы уже на месте, в музее, попросить Александра уделить этим "интересностям" особое внимание, попросить рассказать подробнее. И вы не разочаруетесь. Еще раз, огромное спасибо Александру за уделенное мне время.

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В
Спасибо Александру за интереснейшее времяпровождение. Благодаря ему мы попали на мини-экскурсию по залу старинных музыкальных инструментов, которую проводил руководитель этого отдела музея, где дети смогли сами попробовать сыграть на этих
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инструментах.
Очень понравился его рассказ об истории воздухоплавания и кораблестроения. Нам показалось, что дети заскучали, но когда после экскурсии они начали в подробностях пересказывать все, что услышали, стало понятно, что скучно им точно не было.
Обязательно вернёмся в другие отделы музея, желательно с Александром.

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Н
Путешествуя по Мюнхену, мы решили выделить один день для посещения Немецкого музея, и чтобы визит был наполнен содержанием, а не "просто посмотреть" мы взяли экскурсовода. Им оказался Александр, чему мы бесконечно рады! Прекрасный рассказчик, увлечённый и знающий человек, он сделал наше посещение музея незабываемым, столько открытий и интересных историй! Спасибо!
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