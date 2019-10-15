Рекомендую посетить экскурсию не только ради знаний Ваших детей, но для собственного развития, ведь узнавать, учиться никогда не поздно. И не стыдно ! Тем более, когда с Вами Александр, который в прошлом - кадровый технический специалист (с высшим техническим образованием), легко, доступно объясняющий принцип работы (появления звука) у клавесина, клавикорда, пианино и клавишно-пневматического музыкального инструмента - физгармонии, который я никогда не видел. До этого о технике музыки знал мало. А дальше были: объяснение почему самолеты взлетают, конструктивные особенности воздушных шаров, дирижаблей, торговых и боевых кораблей, батискафов, свойств материалов, из которых все этого было построено. И самое главное: ответы на вопросы, которые обязательно появятся, о которых Вы неоднократно сами размышляли, но не с кем было поделиться (не было подходящего, разбирающегося человека) . Если надумаете посетить, попросите провести экскурсию Александра - не пожалеете, выйдете с новыми знаниями, с более глубоким пониманием явлений и произошедших событий. И не бойтесь быть/показаться незнайками - гид очень деликатно (тактично, вежливо и остроумно) ведет себя . А вообще, музей очень большой, поэтому перед посещением рекомендую в интернете просмотреть все его экспозиции, выбрать наиболее интересные для Вас для того, чтобы уже на месте, в музее, попросить Александра уделить этим "интересностям" особое внимание, попросить рассказать подробнее. И вы не разочаруетесь. Еще раз, огромное спасибо Александру за уделенное мне время.