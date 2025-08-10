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все детали, планируемого мероприятия.



В Немецкий технический музей мы попали 25.08.2019. У входа в Музей встретились с Александром. Экспозиций в музее много и Александр уточнил то, какие мы бы хотели посетить. Музей реально большой и гибкость под конкретные интересы позволяет провести время с максимальным эффектом.



Нами было выбрано несколько экспозиций в том числе посвященные истории воздухоплавания, истории воздухоплавания, истории горнодобывающей промышленности и тд.



Начали с истории воздухоплавания (от дирижаблей до самолетов). Если сейчас самолёт уже скорее является средством передвижения, то путь к этому полон настоящих подвигов и чудесных открытий. Посмотреть на самолёт, построенный братьям Райт- это прикоснуться к истории.



Наша группа (все люди с глубочайшим опытом и знаниями в информационных технологиях) с большим интересом посетила часть музея, посвященную истории развития вычислительной техники. В музее представлена в том числе и легендарная Энигма.



Отдельного внимания заслуживает секция кораблестроения. Александр сразу предупредил, что там мы можем провести очень много времени. И, поверьте, оно того стоит. Модели кораблей, настоящая подводная лодка в разрезе, батискафы, старинные корабли- всё это завораживает и слушать про это можно бесконечно. Если интересно проверить свои ощущения- можно пройти в "качающуюся" часть корабля). Алекснадр знает много, очень много про кораблестроение и время в этой секции летит незаметно.



Перечислять секции и интересные моменты можно бесконечно долго.



Обязательно сходите в секцию, рассказывающую про горнодобычу. Целый лабиринт со стендами "как это было", позволяет почувствовать атмосферу и увидеть условия труда.



Экскурсия прошла на одном дыхании. Подача материала очень доступная и слушать. Про каждый стенд или экспонат Александр (человек с обширными знаниями, как в области истории, так и в области техники, в том числе с прикладным техническим опытом) рассказывает интересные детали, которые легко воспринимаются и на которые мы бы просто не обратили внимание.



Вовлеченность группы в эксурсию просто потрясающая, скучно не было ни минуты. Александр задавал вопросы почему, по нашему мнению, данный экспонат был сконструирован именно так, и потом выводил нас на правильный ответ.



От лица нашей группы выражаю благодарность Ирене и Александру за шикарнейшую экскурсию



Посещать ли Немецкий технический музей в Мюнхене- однозначно ДА!



Посещать ли его с Александром- ДА, ДА и еще раз ДА!



Возраст посещения абсолютно не важен- в Музее будет интересно Всем. Есть много экспонатов, где можно нажать кнопку и смотреть, что произойдет. А почему и зачем так происходит- расскажет гид Александр.