Представьте, как было бы познакомиться с творчеством великого художника Василия Кандинского, не выходя из Мюнхена.Наша экскурсия приглашает вас в уникальное путешествие по музею Ленбаххаус, где вы не только увидите самую

обширную коллекцию полотен Кандинского, но и узнаете о его роли в создании группы «Синий Всадник». Вместе с профессиональным гидом вы пройдете путь художника от экспрессионизма к абстракционизму, ощутите влияние цвета и формы на эмоции и мысли. Эта экскурсия - настоящее погружение в мир искусства начала XX века, где каждый образ и каждая линия имеют свою историю и значение. Продолжительность тура может быть адаптирована под ваши интересы, а билеты в музей приобретаются отдельно, с бесплатным входом для посетителей до 18 лет

Описание экскурсии

Кандинский и Мюнхен

Многие почитатели Кандинского, искусствоведы и даже он сам считали мюнхенские годы лучшим периодом в творчестве художника. Вы узнаете о том, как Кандинский оказался в столице Баварии и как она вдохновила его на создание теории беспредметной живописи, воплощённой в невиданных образах. Художник считал, что цель искусства — утончение души, а цвета могут звучать. Именно в Мюнхене в творчестве Кандинского обнаруживается переход от экспрессионизма к абстракционизму, и его новаторские взгляды нашли отклик в среде немецких и русских живописцев: так появилось объединение «Синий всадник», которое возглавил Кандинский.

Искусство в Ленбаххаусе

Работы членов объединения «Синий всадник» представлены в Ленбаххаусе полнее, чем где-либо ещё, — в этом смысле музей абсолютно уникален. Здание, в котором расположен музей, — это великолепная вилла XIX века в стиле историзма, которая некогда принадлежала художнику Францу фон Ленбаху. Сегодня несколько залов посвящены коллекциям самого Ленбаха (полотна, антикварные изделия) и произведениям художника второй половины ХХ века Йозефа Бойса. На моей экскурсии мы поговорим не только о собственно живописи, но и о том, как влияли мировые и политические события на судьбы людей и почему на заре XX века появились новые направления в искусстве. Революция в творчестве, новаторские идеи, гениальные открытия в художественной теории — таков созданный экспрессионистами изобразительный мир, в который вы погрузитесь.

Организационные детали