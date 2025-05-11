🖼 Погружение в мир экспрессионизма и абстракционизма
📚 Узнаете о влиянии мировых событий на искусство
👨🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями
Что можно увидеть
Ленбаххаус
Вилла Франца фон Ленбаха
Описание экскурсии
Кандинский и Мюнхен
Многие почитатели Кандинского, искусствоведы и даже он сам считали мюнхенские годы лучшим периодом в творчестве художника. Вы узнаете о том, как Кандинский оказался в столице Баварии и как она вдохновила его на создание теории беспредметной живописи, воплощённой в невиданных образах. Художник считал, что цель искусства — утончение души, а цвета могут звучать. Именно в Мюнхене в творчестве Кандинского обнаруживается переход от экспрессионизма к абстракционизму, и его новаторские взгляды нашли отклик в среде немецких и русских живописцев: так появилось объединение «Синий всадник», которое возглавил Кандинский.
Искусство в Ленбаххаусе
Работы членов объединения «Синий всадник» представлены в Ленбаххаусе полнее, чем где-либо ещё, — в этом смысле музей абсолютно уникален. Здание, в котором расположен музей, — это великолепная вилла XIX века в стиле историзма, которая некогда принадлежала художнику Францу фон Ленбаху. Сегодня несколько залов посвящены коллекциям самого Ленбаха (полотна, антикварные изделия) и произведениям художника второй половины ХХ века Йозефа Бойса. На моей экскурсии мы поговорим не только о собственно живописи, но и о том, как влияли мировые и политические события на судьбы людей и почему на заре XX века появились новые направления в искусстве. Революция в творчестве, новаторские идеи, гениальные открытия в художественной теории — таков созданный экспрессионистами изобразительный мир, в который вы погрузитесь.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: для посетителей до 18 лет бесплатно, взрослый билет — 12 евро
По предварительной договоренности продолжительность экскурсии может быть увеличена
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Luisenstraße 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктор
Искусство, как музыка, или игры в бисер по Кандинскому. Татьяна удивительно тонко и одновременно интересно структурировала и преподнесла материал данной экскурсии. Мы узнали о том, как личная история тесно влияет на жизнь и творчество Мастера. О том, что зачастую, оставаясь за кадром, формирует сегодняшнее впечатление от увиденного. И попытаться услышать собственную мелодию, некогда написанную автором. Благодарим.
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P
Peter
Ольга - прекрасный экскурсовод и искусствовед.
Ее рассказ о Синем Всаднике раскрыл масштабы обеднения, и открыл много интересных имен помимо самого Кандинского. А Ольгины рассказы про милые дачи Синих Всадниковцев - читать дальшеуменьшить
Münter House в Мурнау и Franz Marc Museum в Кохеле - наполнил наше дальнейшее путешествие по Баварии художественным смыслом.
Спасибо большое Ольге за очень интересный рассказ, соединение известных точек в новые смыслы и распутывание клубка сложных влияний участников Синего Всадника друг на друга и на импрессионистов и абстракционистов в целом.
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Святослав
Были на экскурсии в Ленбаххаусе с дочерью, она учится в художественной школе, и для неё это было особенно интересно. Гид рассказывала понятно и увлекательно. Особенно понравилось, как экскурсовод сочетала рассказ и давала нам послушать части музыкальных произведений: мы действительно "увидели" музыку на картинах Кандинского! Это было неожиданно и очень тронуло. Спасибо за вдохновение!
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B
Bachar
Татьяна это супер профессионал.
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Ж
Жанна
Татьяна провела чудесную экскурсию по Кандинскому и музею. Замечательный экскурсовод: знающий, любящий свое дело. Удовольствие слушать. Рекомендуем всем.
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А
Алия
Интересная, очень информативная экскурсия! Спасибо большое!
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