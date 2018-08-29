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Кандинский и Мюнхен

Многие почитатели Кандинского, искусствоведы и даже он сам считали мюнхенские годы лучшим периодом в творчестве художника. Вы узнаете о том, как Кандинский оказался в столице Баварии и как она вдохновила его на создание теории беспредметной живописи, воплощённой в невиданных образах. Художник считал, что цель искусства — утончение души, а цвета могут звучать. Именно в Мюнхене в творчестве Кандинского обнаруживается переход от экспрессионизма к абстракционизму, и его новаторские взгляды нашли отклик в среде немецких и русских живописцев: так появилось объединение «Синий всадник», которое возглавил Кандинский.

Искусство в Ленбаххаусе

Работы членов объединения «Синий всадник» представлены в Ленбаххаусе полнее, чем где-либо ещё, — в этом смысле музей абсолютно уникален. Здание, в котором расположен музей, — это великолепная вилла XIX века в стиле историзма, которая некогда принадлежала художнику Францу фон Ленбаху. Сегодня несколько залов посвящены коллекциям самого Ленбаха (полотна, антикварные изделия) и произведениям художника второй половины ХХ века Йозефа Бойса. На моей экскурсии мы поговорим не только о собственно живописи, но и о том, как влияли мировые и политические события на судьбы людей и почему на заре XX века появились новые направления в искусстве. Революция в творчестве, новаторские идеи, гениальные открытия в художественной теории — таков созданный экспрессионистами изобразительный мир, в который вы погрузитесь.