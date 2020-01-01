Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену

История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам

4.9
16 отзывов
Отправляемся в маленькое путешествие во времени — вы увидите, каким разным и ярким может быть Мюнхен! Перед вами предстанут королевские проспекты и элегантные дворцы, уникальные музеи, роскошные парки, инновационные концерны и многоярусные пивные рестораны… История и современность, традиции и новые вызовы времени — вы в деталях узнаете, как живет и развивается город, который считается самым комфортным в мире.
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену

Что вас ожидает

Старый город

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и ее ратуш, услышите легенды Старого Двора. Мы прогуляемся по итальянской площади Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, заглянем в знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус и раскроем тайны символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе.

За пределами Старого города

Мы проедем по самым впечатляющим улицам и площадям: античная помпезная Королевская площадь, парадная Людвигштрассе, элегантная Одеонсплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, Мир и музей БМВ. Перед вами оживет и заиграет всеми красками многоликая мировая история — Священной Римской империи. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре.
  • Что нельзя купить ни за какие деньги в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус.
  • Как самая большая коллекция картин Василия Кандинского оказалась в Мюнхене.
  • Какие тайны скрывает баварский национальный костюм.
  • Кто сегодня является главным конкурентом концерна БМВ?

А главное — все увидите своими глазами.

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из двух частей: 1, 5 часа мы совершаем путешествие по Мюнхену на автомобиле и 1, 5-2 часа гуляем по Старому Городу в историческом центре
  • Экскурсию можно совместить с посещением дворца Нимфенбург, Мира и музея БМВ, Старой и Новой пинакотеки, Дворца Резиденции — детали уточняйте в переписке
  • В указанную цену входят услуги экскурсовода, если авто-пешеходная экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Экскурсия возможна на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества человек; стоимость согласовывается дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дарья
Дарья
Дорогие друзья. Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости!:)
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16 реальных отзывов от туристов

К
1 янв 2020
Все отлично! Рекомендуем!
Н
10 июля 2019
Обе части экскурсии были интересны. Взяли предложенный микро-автобус (по предварительной договорённости) и не пожалели. Не беспокоясь о том, как и куда ехать, мы могли сфокусироваться на видах Мюнхена и на рассказе нашего гида Натальи. Чудесная женщина и замечательный экскурсовод. Вторая часть экскурсии была пешеходной. Наталья приспособилась к нашей скорости движения и угадала наши интересы. Рекомендуем!
О
31 мар 2019
Лучшая наша экскурсия! Обширная, интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие, если можно так выразиться, вернувшись домой. Огромное спасибо гиду Наталье, которая за три часа показала город так, что мы, не много знавшие о нём до поездки, влюбились в него, захотелось снова приехать туда, пройтись по этим улочкам, посетить Нимфенбург и Нойшванштайн, проведя в Мюнхене не день, а много больше.
Спасибо Наталье за интеллигентность, обширные знания и кругозор, умение подать информацию так, будто разговариваешь с добрым знакомым, к которому приехал в гости. Однозначная рекомендация всем, кто хочет узнать и полюбить город!
Н
4 янв 2019
Спасибо Майе за замечательный рассказ про историю Мюнхена и Баварии.
А
29 дек 2018
К сожалению только водитель был на на высоте. Дарья с которой шла переписка перепоручила ведение экскурсии Наталье. Хотя мы ориентировались на отзывы о Дарье. В итоге Наталья начала с того что оставила для контакта водителю Александру телефон своей дочери, с этого все началось. И хотя я просил заинтересовать в первую очередь моего сына(7 лет) и минимизировать пеший маршрут. То интерес 7 летнего ребёнка видимо гид хотела вызвать вопросами знает ли он кто такойГитлер, Ленин. В рассказах перепрыгивала с одной темы на другую. А апофеозом стало предложение прогулки на 1, 5 часа по вечернему Мюнхену, в пятницу, забитому жителями и гостями города. С заходом с ребёнком в знаменитую пивную. Жесть! Пришлось прервать эту «экскурсию» и уехать в отель. В общем всё было мягко говоря не очень. Дарья должна была предупредить о замене гида, а не ставить перед фактом, а отправляя другого человека инструктировать его о договорённостях.
Дарья
Ответ гида:
Добрый вечер, Андрей.

Спасибо за Ваш отзыв, но по-мойму просто произошло недоразумение. Наша экскурсия предполагает 1, 5 часа на машине и 1, 5 часа пешком. Этому плану и следовала наш гид Наталья, на которую у меня за все года исключительно очень положительные отзывы путешественников. Наталья завела Вас в пивоварню Хофбройхаус потому, что она является одной из главных достопримечательностей города и входит в план этой экскурсии. Вы нам не сообщили, что хотите слелать всю экскурсию исключительно автомобильной и не заходить в пивоварню.
Мы благодарим Вас за заказ и приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.
Всего Вам наилучшего и с Новым Годом!
O
3 ноя 2018
Отличный гид Майя. Легко и непринужденно, интересно и весело пролетели несколько часов экскурсии. Нам очень понравилось, совсем не устали. Обязательно вернемся ещё.
Александр
18 июля 2018
У нас был длительный транзит в Мюнхене, решили провести время с пользой. Прекрасная организация! Нас подобрали в аэропорту, привезли на экскурсию, доставили обратно. Все четко и максимально комфортно.
Сама прогулка приятная и легкая. Самое то, для тех кто впервые в Мюнхене! Спасибо!
Д
9 мая 2018
Все ок! Все понравилось
Анастасия
4 мар 2018
Хорошая экскурсия. Без обилия дат. Осмотрели основные достопримечательности Мюнхена и получили информацию.
Е
22 янв 2018
Наталья - уникальный гид по Мюнхену, это мое четвертое посещение города, и только в этот раз я получила такой разносторонний рассказ и экскурсию по городу. Обширное знание истории города, культурных аспектов и современных реалий Мюнхена. Я в восторге. Спасибо, Наталья!!!!!!Евгения из Новосибирска))
С
25 дек 2017
Хочу поблагодарить нашего гида - Наталью за очень интересные и содержательные Экскурсии. Время пролетело очень интересно и незаметно. Спасибо!
О
9 ноя 2017
Выражаем большую благодарность гиду Наталье за прекрасную, наполненную и интересную экскурсию. Мы получили большое удовольствие, гуляя по улочкам Мюнхена, наслаждаясь историями и легендами, связанными со старым городом, площадью Мариенплац, церквями, национальными костюмами, блюдами баварской кухни) Отдельная благодарность за дивные рассказы о залах и галерее красавиц Людвига I во дворце Нимфенбург.
Ещё раз большое спасибо за чудесную прогулку.
С уважением, Алла Александровна, Ольга и Галина.
О
31 окт 2017
ГИД, НАТАЛЬЯ,
ОТЛИЧНЫЙ ГИД

С уважением,
А
8 июля 2017
Дарья молодец! Чувствуется, что она любит и Мюнхен и Баварию. Душевно.
Т
3 июня 2017
Спасибо за хорошую организацию, познавательную экскурсию и массу положительных впечетлений. Особая благодарность Дарье- экскурсоводу. С ней было легко и приятно общаться. Ответила на все наши вопросы и дала рекомендации о дальнейшем нашем пребывании. Спасибо, с уважением Игорь, Татьяна.
Ещё 1 отзыв

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