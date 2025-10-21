Отправляемся в маленькое путешествие во времени — вы увидите, каким разным и ярким может быть Мюнхен! Перед вами предстанут королевские проспекты и элегантные дворцы, уникальные музеи, роскошные парки, инновационные концерны и многоярусные пивные рестораны… История и современность, традиции и новые вызовы времени — вы в деталях узнаете, как живёт и развивается город, который считается самым комфортным в мире.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и её ратуш, услышите легенды Старого Двора. Мы прогуляемся по итальянской площади Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, заглянем в знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус и раскроем тайны символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе.

За пределами Старого города

Мы проедем по самым впечатляющим улицам и площадям: античная помпезная Королевская площадь, парадная Людвигштрассе, элегантная Одеонсплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, Мир и музей БМВ. Перед вами оживёт и заиграет всеми красками многоликая мировая история. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре

Что нельзя купить ни за какие деньги в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус

Как самая большая коллекция картин Василия Кандинского оказалась в Мюнхене

Какие тайны скрывает баварский национальный костюм

Кто сегодня является главным конкурентом концерна БМВ

А главное — все увидите своими глазами!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле путешественника