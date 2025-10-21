Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену (на вашем автомобиле)
Интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие
Отправляемся в маленькое путешествие во времени — вы увидите, каким разным и ярким может быть Мюнхен! Перед вами предстанут королевские проспекты и элегантные дворцы, уникальные музеи, роскошные парки, инновационные концерны и многоярусные пивные рестораны… История и современность, традиции и новые вызовы времени — вы в деталях узнаете, как живёт и развивается город, который считается самым комфортным в мире.
В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и её ратуш, услышите легенды Старого Двора. Мы прогуляемся по итальянской площади Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, заглянем в знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус и раскроем тайны символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе.
За пределами Старого города
Мы проедем по самым впечатляющим улицам и площадям: античная помпезная Королевская площадь, парадная Людвигштрассе, элегантная Одеонсплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, Мир и музей БМВ. Перед вами оживёт и заиграет всеми красками многоликая мировая история. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.
Во время экскурсии вы узнаете:
Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре
Что нельзя купить ни за какие деньги в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус
Как самая большая коллекция картин Василия Кандинского оказалась в Мюнхене
Какие тайны скрывает баварский национальный костюм
Кто сегодня является главным конкурентом концерна БМВ
А главное — все увидите своими глазами!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле путешественника
Экскурсия состоит из двух частей: 1,5 часа мы совершаем путешествие по Мюнхену на автомобиле и 1,5-2 часа гуляем по Старому городу в историческом центре
Экскурсию можно совместить с посещением дворца Нимфенбург, Мира и музея БМВ, Старой и Новой пинакотеки, Дворца Резиденции — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои читать дальшеуменьшить
экскурсии — авторские, я рассказываю о том, что меня действительно интересует, трогает и восхищает. Я — профессиональный гид. Исторические факты стараюсь преподносить занимательно и понятно. Мне очень важно, чтобы меня слушали и дети! Надеюсь, вам будет со мной интересно, легко и вкусно:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Наши гости были довольны и рады этой поездке в целом, и экскурсии. Спасибо
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О
Ольга
Лучшая наша экскурсия! Обширная, интересно поданная информация, замечательно проведённое время и восхитительное послевкусие, если можно так выразиться, вернувшись домой. Огромное спасибо гиду Наталье, которая за три часа показала город так, читать дальшеуменьшить
что мы, не много знавшие о нём до поездки, влюбились в него, захотелось снова приехать туда, пройтись по этим улочкам, посетить Нимфенбург и Нойшванштайн, проведя в Мюнхене не день, а много больше. Спасибо Наталье за интеллигентность, обширные знания и кругозор, умение подать информацию так, будто разговариваешь с добрым знакомым, к которому приехал в гости. Однозначная рекомендация всем, кто хочет узнать и полюбить город!
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Н
Николай
Нашим гидом была Наталья - великолепнейший гид! Прекрасно, когда в зависимости от ситуации экскурсовод легко отклоняется от заданной темы, как в данном случае. Все было превосходно и по тайм-менеджменту: мы читать дальшеуменьшить
закончили четко в то время и в том месте, где было нужно. А ещё это идеальная экскурсия с точки зрения маршрута: автомобильная часть позволяет увидеть город с разных сторон, посмотреть его разные уголки, местами делая остановки и прогуливаясь, уделив особое внимание Старому городу. Оценка за экскурсию не 5, а 5+! Очень понравилось!
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О
Ольга
Выражаем большую благодарность гиду Наталье за прекрасную, наполненную и интересную экскурсию. Мы получили большое удовольствие, гуляя по улочкам Мюнхена, наслаждаясь историями и легендами, связанными со старым городом, площадью Мариенплац, церквями, читать дальшеуменьшить
национальными костюмами, блюдами баварской кухни) Отдельная благодарность за дивные рассказы о залах и галерее красавиц Людвига I во дворце Нимфенбург. Ещё раз большое спасибо за чудесную прогулку! С уважением, Алла Александровна, Ольга и Галина.
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Н
Наташа
Обе части экскурсии были интересны. Взяли предложенный микро-автобус (по предварительной договорённости) и не пожалели. Не беспокоясь о том, как и куда ехать, мы могли сфокусироваться на видах Мюнхена и на рассказе нашего гида Натальи. Чудесная женщина и замечательный экскурсовод. Вторая часть экскурсии была пешеходной. Наталья приспособилась к нашей скорости движения и угадала наши интересы. Рекомендуем!
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Елена
Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но не обременительная, все посмотрели, составили впечатление о г. МЮНХЕНЕ, ознакомились с историей и современность, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем гидов Трипстера.
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