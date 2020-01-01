В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и ее ратуш, услышите легенды Старого Двора. Мы прогуляемся по итальянской площади Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, заглянем в знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус и раскроем тайны символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе.
Мы проедем по самым впечатляющим улицам и площадям: античная помпезная Королевская площадь, парадная Людвигштрассе, элегантная Одеонсплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, Мир и музей БМВ. Перед вами оживет и заиграет всеми красками многоликая мировая история — Священной Римской империи. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.
А главное — все увидите своими глазами.