Что вас ожидает

Старый город

В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и ее ратуш, услышите легенды Старого Двора. Мы прогуляемся по итальянской площади Макс-Йозефплатц с Оперным театром и Резиденцией, заглянем в знаменитую на весь мир пивную Хофбройхаус и раскроем тайны символа Мюнхена — церкви Фрауенкирхе.

За пределами Старого города

Мы проедем по самым впечатляющим улицам и площадям: античная помпезная Королевская площадь, парадная Людвигштрассе, элегантная Одеонсплатц, Старая и Новая пинакотеки, летняя резиденция баварских курфюрстов и королей — Нимфенбург, Олимпийский парк, Мир и музей БМВ. Перед вами оживет и заиграет всеми красками многоликая мировая история — Священной Римской империи. А ультрасовременные здания фирм и офисов не дадут забыть, что Мюнхен — город мировых концернов и современных технологий.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему Мюнхен называют Афинами на Изаре.

Что нельзя купить ни за какие деньги в знаменитом пивном ресторане Хофбройхаус.

Как самая большая коллекция картин Василия Кандинского оказалась в Мюнхене.

Какие тайны скрывает баварский национальный костюм.

Кто сегодня является главным конкурентом концерна БМВ ?

А главное — все увидите своими глазами.

Организационные детали