Нина Ваш гид в Мюнхене
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-2 человека
Как проходит Пешком
Когда Пн-Сб 10:00
€240 за человека

Описание экскурсии Если вы уже были в Мюнхене - то вы знаете как выгоден здесь шоппинг. Если вы хотите выделить на покупки всего несколько часов, а не все выходные - будем рады встречи. На основе вашего фото, роста и размеров - мы заранее подберем комплекты одежды бизнес или кэйжуал, чтобы за 2 часа вы успели обновить ваш гардероб. При бюджете на покупки 2000 евро, наши услуги вы окупите возвратом такс фри, который можно оформить еще в городе, до вылета.

Ответы на вопросы Что включено Подготовка комплектов

Консультирование по стилю во время шоппинга

Помощь возврата такс фри

Бесплатная доставка в отель

Вода и напитки Что не входит в цену Трансфер, Т.К. шоппинг проходит в пешеходной зоне старого города в Мюнхене Место начала и завершения? Мариенплатц 8, Мюнхен Когда и сколько длится? Когда: Пн-Сб 10:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.