Описание экскурсииЕсли вы уже были в Мюнхене - то вы знаете как выгоден здесь шоппинг. Если вы хотите выделить на покупки всего несколько часов, а не все выходные - будем рады встречи. На основе вашего фото, роста и размеров - мы заранее подберем комплекты одежды бизнес или кэйжуал, чтобы за 2 часа вы успели обновить ваш гардероб. При бюджете на покупки 2000 евро, наши услуги вы окупите возвратом такс фри, который можно оформить еще в городе, до вылета.
Пн-Сб 10:00
Что включено
- Подготовка комплектов
- Консультирование по стилю во время шоппинга
- Помощь возврата такс фри
- Бесплатная доставка в отель
- Вода и напитки
Что не входит в цену
- Трансфер, Т.К. шоппинг проходит в пешеходной зоне старого города в Мюнхене
Место начала и завершения?
Мариенплатц 8, Мюнхен
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Сб 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.