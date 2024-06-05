Индивидуальные экскурсии в Мюнхене с личным гидом

Найдено 60 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Первый день в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Немецкий технический музей в Мюнхене
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
15 июня в 13:30
16 июня в 09:30
267 за всё до 7 чел.
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Мюнхен для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
79 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
10 июня в 19:30
11 июня в 08:30
134 за всё до 3 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
«Синий Всадник» и Василий Кандинский
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
170 за всё до 7 чел.
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Великолепный Нимфенбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Экспресс-тур по Мюнхену
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
60 за всё до 5 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
334 за всё до 7 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
134 за всё до 6 чел.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
🚋 На трамвае
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
140 за всё до 10 чел.
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
163 за всё до 5 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау в Мюнхене познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря и его трагическими событиями
Начало: У входа в инфоцентр мемориала Дахау
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
118 за всё до 4 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
120 за всё до 3 чел.
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
260 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Шедевры Старой пинакотеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Шедевры Старой пинакотеки: индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Старая пинакотека Мюнхена хранит произведения искусства, которые расскажут о гениях Возрождения и барокко. Уникальная коллекция картин ждет вас
Начало: В холле Старой пинакотеки
Расписание: Любое Вам удобное время
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    5 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
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    поинтересовалась впечатлением и предложила ответить на все вопросы, которые возникнут. И у нас они возникли) на следующий день, когда мы уезжали отменили много поездов в связи с затоплением близлежащих районов и мы с сыном немного запутались в маршрутах. Написала я Нелли, так как нет знакомых в Мюнхене и она любезно помогла нам сориентироваться в поисках альтернативных маршрутов. Рекомендую Нелли, как интересного, веселого, комфортного экскурсовода.

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • K
    Konstantin
    29 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
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    историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
    читать дальше

    гида, чтобы получить всю информацию в сжатое время и получить удовольствие. И не прогадали - спасибо замечательной Нелли и Вашему сервису!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  2. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  3. Главное в Мюнхене за 2 часа
  4. Тайны и шарм Мюнхена
  5. Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 60 экскурсий и билетов от 25 до 688. Туристы уже оставили гидам 881 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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