1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€79 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-тур по Мюнхену: погружение в историю и культуру
Приглашаем на экскурсию по Мюнхену, где за несколько часов вы узнаете его секреты и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старой пинакотеки: индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Старая пинакотека Мюнхена хранит произведения искусства, которые расскажут о гениях Возрождения и барокко. Уникальная коллекция картин ждет вас
Начало: В холле Старой пинакотеки
Расписание: Любое Вам удобное время
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
€47 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Начало: На Мариенплатц
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
Знакомство с современными постройками города и особенностями их симбиоза с исторической основой
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Немецкий музей техники
Начало: У входа в музей
Расписание: Ежедневно в 10:00/ 14:00
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
€40 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Почувствовать себя принцессой в европейском городе
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
- ООльга25 мая 2024Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
- ННаталия23 мая 2024С удовольствием погуляли по Мюнхену с экскурсоводом. Мюнхен стал более знакомым, живым что ли. Побывали в знаменитом пабе, побродили узенькими улочками, узнали о базовых достопримечательностях. Спасибо. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пешеходные»
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