1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Немецкий музей техники
Начало: У входа в музей
Расписание: Ежедневно в 10:00/ 14:00
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
€40 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIuliia7 августа 2023Мюнхен Третьего РейхаГид потрясающий!!!
- ВВероника27 июля 2023Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом
- ВВиктория16 марта 2023Все было отлично
- OOlha9 января 2023Самый лучший гид. Было очень интересно и взрослым и детям подросткам. Однозначно рекомендую.
- ААлексей23 сентября 2022Лучший экскурсовод на свете! Можете не сомневаться, 100% не будете разочарованы выбором)
- VValeria21 октября 2020Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
- SSemenov8 января 2020Экскурсия понравилась, соответствовать ожиданиям
- ВВасилий и Марина24 декабря 2019Экскурсия для тех кто уже знает центр этого города. Это немного другой Мюнхен. Обычнее и реальнее для живущих тут людей. Парки и виллы. Трамваи и улочки для своих. Владимир может ответить на вопросы и показать вам Баварию. Оттенки и классику.
- ЕЕкатерина22 декабря 2019Гид от Бога. Таких встречаешь раз в несколько лет.
- ААлександр16 октября 2019Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Необычные»
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