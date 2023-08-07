Необычные экскурсии по Мюнхену

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и мифы Старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
🚋 На трамвае
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
140 за всё до 10 чел.
Легенды старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 10 чел.
Немецкий музей техники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Немецкий музей техники
Начало: У входа в музей
Расписание: Ежедневно в 10:00/ 14:00
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
150 за всё до 5 чел.
5 O’Clock в Мюнхене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 O’Clock в Мюнхене
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
40 за человека
Мюнхен: аудиоэкскурсия по столице Баварии и пива
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
25 за человека
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Легенды и мифы Старого Мюнхена
  2. По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
  3. Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
  4. По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
  5. Легенды старого Мюнхена
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Необычные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 220. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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