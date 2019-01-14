4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Чем живет старинный Нюрнберг

Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Нюрнберг - город немецких ремесленников, торговцев и изобретателей.

За одну прогулку вы успеете узнать и полюбить один из самых красивых городов Германии с крепостной стеной 15 века, средневековым замком, знаменитой пивоварней и живописными улочками, которые хранят легенды и тайны города.
4.6
5 отзывов
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг

Описание экскурсии

Приглашаю вас на расширенную экскурсию по историческому центру Нюрнберга.

— Вы увидите все основные достопримечательности города, а также места, куда редко добираются туристы, и, конечно же, полюбуетесь видом на старый город со смотровой площадки.
— Вы узнаете историю создания четырех церквей, посетите одну из самых красивых из них — церковь Св. Лаврентия и познакомитесь с ее тремя основными шедеврами.
— Вы услышите городские легенды Нюрнберга, полюбуетесь прекрасными фонтанчиками, прогуляетесь по самым загадочным уголкам города и увидите крепостную средневековую стену с разных сторон.
— Вы пройдетесь по живописным мостикам Нюрнберга, оцените красоту центральной площади, насладитесь знаменитой фахверковой архитектурой и потрясающими видами на крепость Кайзербург.
— Гуляя по основным торговым улочкам города, вы узнаете, где в Нюрнберге лучше всего познакомиться с национальной кухней, отведать ароматные сосиски и купить изумительные местные пряники.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • какие изобретения были созданы в Нюрнберге и родиной чего является этот город;
  • где хранились сокровища императорской короны;
  • какая достопримечательность является главной визитной карточкой, с которой началась история города;
  • какое печальное событие произошло на центральной площади;
  • что нужно сделать чтобы сбылось заветное желание;
  • кто в средние века являлся покровителем города и чьи мощи хранятся в одной их главных церквей Нюрнберга;
  • кто является самым известным жителем Нюрнберга;
  • почему бронзовый заяц вырос до таких размеров;
  • какие две пивоварни находятся прямо в историческом центре Нюрнберга и какое пиво там можно отведать;
  • почему знаменитые Нюрнбергские колбаски такие маленькие и почему самые любимые пряники носят название «Элизен».
    А также другие интересные факты.

Добро пожаловать в прекрасный Нюрнберг!

Организационные детали

Встречу на вокзале (можно доехать по дешевому билету Bayernticket/ Wochenendeticket, который действует на несколько человек целый день).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе вокзала Нюрнберга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Нюрнберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 100 туристов
Гид-переводчик в Нюрнберге (институт иностранных языков, история искусств). Экскурсии по историческому центру Нюрнберга, Мюнхена, Бамберга, Ротенбурга на Таубер- индивидуальные и групповые. Проживаю в Германии более 20 лет, очень люблю свой город и
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буду рада показать и рассказать вам всё самое интересное. Перевод общей и деловой тематики (немецкий-русский), встреча на вокзале, помощь при бронировании гостиницы, сопровождение, ведение переписки или телефонных переговоров от вашего имени и т. д.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Большое спасибо за экскурсию!
Понятный и удобный способ оформления заказа и оплаты. Гид Светлана смогла изменить время проведения экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями, так как ехали из другого региона и
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время было ограничено. Так же посоветовала удобную парковку.
Экскурсия запомнилась! Рассказ был очень информативный и легко запоминающийся, дети то же слушали с большим интересом. Светлана, обладая большими знаниями о городе, могла бы говорить о нем бесконечно! Но мы сильно замерзли и Светлана посоветовала отличный ресторан, что бы согреться. Несмотря на холод, Нюрнберг будем вспоминать с теплотой.
Всем рекомендуем!

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I
Отличная пешеходная экскурсия по обеим сторонам реки с захватом нескольких мостов, множеством достопримечательностей и интересных фактов. Возможно небольшое изменение программы в зависимости от того, что интересно конкретно вам. Маршрут проходит
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по самым интересным и живописным местам города. После такого обзорного знакомства хочется вернуться к некоторым местам и познакомиться с ними поближе - а это и есть главный эффект от экскурсий такого плана. Гиду Светлане огромное спасибо за умение интересно подать материал и за профессиональное отношение: она дополнительно уделила нам более получаса, чтобы показать всё интересное в деталях.

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А
Экскурсия понравилась, как и сам город. Как по мне, главное- настроение самих экскурсантов. Если ты настроен позитивно, то и экскурсия пройдёт хорошо. А мы именно так и были настроены. Светлана наполнила чашу наших впечатлений до краёв. Благодаря ей мы побывали в разных эпохах нюрнбергской сказки, прикоснулись к тайнам Баварии. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
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Д
Светлана - молодец!
Очень глубокое знание темы. Буквально о каждом здании может рассказать историю от момента замысла!
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О
Не совсем сложилось желание клиента с тем,что было показано. Получилось, что они много ходили, а времени на главные достопримечательности не хватило. Остались недовольны.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемые туристы, большое спасибо за ваш отзыв.
Действительно, как я теперь понимаю, произошло недопонимание по поводу программы. К сожалению невозможно включить
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все достопримечательности города, а их очень много, в маленькую экскурсию, для этого есть расширенная экскурсия, которую я тоже предлагаю.
Мы посетили все, что было по программе на 2,5 часа, все основные достопримечательности мы с вами посетили, даже более того, посетили вторую церковь, которая не входит в программу, и в целом экскурсия длилась дольше запланированного времени.
Конечно остались еще другие, тоже интересные места для посещения, и я их озвучила на вопрос туристов, что еще осталось посмотреть. Но нельзя объять необъятное и посетить за 2.5 часа программу рассчитанную на 3.5-4 часа. Если вы помните, я перед началом вас спросила, что вам было бы интереснее посетить, и вы выбрали именно эти достопримечательности, именно по этому маршруту мы и пошли. ☺ Теперь я всегда буду заранее озвучивать программу, чтобы не было недоразумений или предложила бы сайту печатать программу всех гидов.
Уважаемые туристы, пожалуйста всегда высказывайте свои пожелания до начала экскурсии и мы с вами посетим именно вам интересные места. Желаю всем самого наилучшего и новых интересных путешествий! ☺ С уважением.

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