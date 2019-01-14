4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нюрнберг - город немецких ремесленников, торговцев и изобретателей. За одну прогулку вы успеете узнать и полюбить один из самых красивых городов Германии с крепостной стеной 15 века, средневековым замком, знаменитой пивоварней и живописными улочками, которые хранят легенды и тайны города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашаю вас на расширенную экскурсию по историческому центру Нюрнберга.

— Вы увидите все основные достопримечательности города, а также места, куда редко добираются туристы, и, конечно же, полюбуетесь видом на старый город со смотровой площадки.

— Вы узнаете историю создания четырех церквей, посетите одну из самых красивых из них — церковь Св. Лаврентия и познакомитесь с ее тремя основными шедеврами.

— Вы услышите городские легенды Нюрнберга, полюбуетесь прекрасными фонтанчиками, прогуляетесь по самым загадочным уголкам города и увидите крепостную средневековую стену с разных сторон.

— Вы пройдетесь по живописным мостикам Нюрнберга, оцените красоту центральной площади, насладитесь знаменитой фахверковой архитектурой и потрясающими видами на крепость Кайзербург.

— Гуляя по основным торговым улочкам города, вы узнаете, где в Нюрнберге лучше всего познакомиться с национальной кухней, отведать ароматные сосиски и купить изумительные местные пряники.

Во время экскурсии вы узнаете:

какие изобретения были созданы в Нюрнберге и родиной чего является этот город;

где хранились сокровища императорской короны;

какая достопримечательность является главной визитной карточкой, с которой началась история города;

какое печальное событие произошло на центральной площади;

что нужно сделать чтобы сбылось заветное желание;

кто в средние века являлся покровителем города и чьи мощи хранятся в одной их главных церквей Нюрнберга;

кто является самым известным жителем Нюрнберга;

почему бронзовый заяц вырос до таких размеров;

какие две пивоварни находятся прямо в историческом центре Нюрнберга и какое пиво там можно отведать;

почему знаменитые Нюрнбергские колбаски такие маленькие и почему самые любимые пряники носят название «Элизен».

А также другие интересные факты.

Добро пожаловать в прекрасный Нюрнберг!

Организационные детали

Встречу на вокзале (можно доехать по дешевому билету Bayernticket/ Wochenendeticket, который действует на несколько человек целый день).