4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За одну прогулку вы успеете узнать и полюбить один из самых красивых городов Германии с крепостной стеной 15 века, средневековым замком, знаменитой пивоварней и живописными улочками, которые хранят легенды и тайны города.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на расширенную экскурсию по историческому центру Нюрнберга.
— Вы увидите все основные достопримечательности города, а также места, куда редко добираются туристы, и, конечно же, полюбуетесь видом на старый город со смотровой площадки.
— Вы узнаете историю создания четырех церквей, посетите одну из самых красивых из них — церковь Св. Лаврентия и познакомитесь с ее тремя основными шедеврами.
— Вы услышите городские легенды Нюрнберга, полюбуетесь прекрасными фонтанчиками, прогуляетесь по самым загадочным уголкам города и увидите крепостную средневековую стену с разных сторон.
— Вы пройдетесь по живописным мостикам Нюрнберга, оцените красоту центральной площади, насладитесь знаменитой фахверковой архитектурой и потрясающими видами на крепость Кайзербург.
— Гуляя по основным торговым улочкам города, вы узнаете, где в Нюрнберге лучше всего познакомиться с национальной кухней, отведать ароматные сосиски и купить изумительные местные пряники.
Во время экскурсии вы узнаете:
- какие изобретения были созданы в Нюрнберге и родиной чего является этот город;
- где хранились сокровища императорской короны;
- какая достопримечательность является главной визитной карточкой, с которой началась история города;
- какое печальное событие произошло на центральной площади;
- что нужно сделать чтобы сбылось заветное желание;
- кто в средние века являлся покровителем города и чьи мощи хранятся в одной их главных церквей Нюрнберга;
- кто является самым известным жителем Нюрнберга;
- почему бронзовый заяц вырос до таких размеров;
- какие две пивоварни находятся прямо в историческом центре Нюрнберга и какое пиво там можно отведать;
- почему знаменитые Нюрнбергские колбаски такие маленькие и почему самые любимые пряники носят название «Элизен».
А также другие интересные факты.
Добро пожаловать в прекрасный Нюрнберг!
Организационные детали
Встречу на вокзале (можно доехать по дешевому билету Bayernticket/ Wochenendeticket, который действует на несколько человек целый день).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Понятный и удобный способ оформления заказа и оплаты. Гид Светлана смогла изменить время проведения экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями, так как ехали из другого региона и
Очень глубокое знание темы. Буквально о каждом здании может рассказать историю от момента замысла!
Действительно, как я теперь понимаю, произошло недопонимание по поводу программы. К сожалению невозможно включить