4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга

Светлана
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Светлана – ваш гид
Нюрнберг - город немецких ремесленников, торговцев и изобретателей.

За одну прогулку вы успеете узнать и полюбить один из самых красивых городов Германии с крепостной стеной 15 века, средневековым замком, знаменитой пивоварней и живописными улочками, которые хранят легенды и тайны города.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Info Nürnberg, Königsstrasse 93, туристическая справочная напротив вокзала через дорогу, квадратное стеклянное здание
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг

Что вас ожидает

Приглашаю вас на расширенную экскурсию по историческому центру Нюрнберга.

— Вы увидите все основные достопримечательности города, а также места, куда редко добираются туристы, и, конечно же, полюбуетесь видом на старый город со смотровой площадки.
— Вы узнаете историю создания четырех церквей, посетите одну из самых красивых из них — церковь Св. Лаврентия и познакомитесь с ее тремя основными шедеврами.
— Вы услышите городские легенды Нюрнберга, полюбуетесь прекрасными фонтанчиками, прогуляетесь по самым загадочным уголкам города и увидите крепостную средневековую стену с разных сторон.
— Вы пройдетесь по живописным мостикам Нюрнберга, оцените красоту центральной площади, насладитесь знаменитой фахверковой архитектурой и потрясающими видами на крепость Кайзербург.
— Гуляя по основным торговым улочкам города, вы узнаете, где в Нюрнберге лучше всего познакомиться с национальной кухней, отведать ароматные сосиски и купить изумительные местные пряники.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • какие изобретения были созданы в Нюрнберге и родиной чего является этот город;
  • где хранились сокровища императорской короны;
  • какая достопримечательность является главной визитной карточкой, с которой началась история города;
  • какое печальное событие произошло на центральной площади;
  • что нужно сделать чтобы сбылось заветное желание;
  • кто в средние века являлся покровителем города и чьи мощи хранятся в одной их главных церквей Нюрнберга;
  • кто является самым известным жителем Нюрнберга;
  • почему бронзовый заяц вырос до таких размеров;
  • какие две пивоварни находятся прямо в историческом центре Нюрнберга и какое пиво там можно отведать;
  • почему знаменитые Нюрнбергские колбаски такие маленькие и почему самые любимые пряники носят название «Элизен».
    А также другие интересные факты.

Добро пожаловать в прекрасный Нюрнберг!

Организационные детали

Встречу на вокзале (можно доехать по дешевому билету Bayernticket/ Wochenendeticket, который действует на несколько человек целый день).

Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг
Чем живет старинный Нюрнберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Info Nürnberg, Königsstrasse 93, туристическая справочная напротив вокзала через дорогу, квадратное стеклянное здание.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид-переводчик в Нюрнберге (институт иностранных языков, история искусств). Экскурсии по историческому центру Нюрнберга, Мюнхена, Бамберга, Ротенбурга на Таубер- индивидуальные и групповые. Проживаю в Германии более 20 лет, очень люблю свой город и буду рада показать и рассказать вам всё самое интересное. Перевод общей и деловой тематики (немецкий-русский), встреча на вокзале, помощь при бронировании гостиницы, сопровождение, ведение переписки или телефонных переговоров от вашего имени и т.д.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Экскурсия понравилась, как и сам город. Как по мне, главное- настроение самих экскурсантов. Если ты настроен позитивно, то и экскурсия пройдёт хорошо. А мы именно так и были настроены. Светлана наполнила чашу наших впечатлений до краёв. Благодаря ей мы побывали в разных эпохах нюрнбергской сказки, прикоснулись к тайнам Баварии. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
14 января 2019
Большое спасибо за экскурсию!
Понятный и удобный способ оформления заказа и оплаты. Гид Светлана смогла изменить время проведения экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями, так как ехали из другого региона и время было ограничено. Так же посоветовала удобную парковку.
Экскурсия запомнилась! Рассказ был очень информативный и легко запоминающийся, дети то же слушали с большим интересом. Светлана, обладая большими знаниями о городе, могла бы говорить о нем бесконечно! Но мы сильно замерзли и Светлана посоветовала отличный ресторан, что бы согреться. Несмотря на холод, Нюрнберг будем вспоминать с теплотой.
Всем рекомендуем!
14 сентября 2017
Не совсем сложилось желание клиента с тем,что было показано. Получилось, что они много ходили, а времени на главные достопримечательности не хватило. Остались недовольны.
4 июня 2017
Отличная пешеходная экскурсия по обеим сторонам реки с захватом нескольких мостов, множеством достопримечательностей и интересных фактов. Возможно небольшое изменение программы в зависимости от того, что интересно конкретно вам. Маршрут проходит по самым интересным и живописным местам города. После такого обзорного знакомства хочется вернуться к некоторым местам и познакомиться с ними поближе - а это и есть главный эффект от экскурсий такого плана. Гиду Светлане огромное спасибо за умение интересно подать материал и за профессиональное отношение: она дополнительно уделила нам более получаса, чтобы показать всё интересное в деталях.

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