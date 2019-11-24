4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на расширенную экскурсию по историческому центру Нюрнберга.
— Вы увидите все основные достопримечательности города, а также места, куда редко добираются туристы, и, конечно же, полюбуетесь видом на старый город со смотровой площадки.
— Вы узнаете историю создания четырех церквей, посетите одну из самых красивых из них — церковь Св. Лаврентия и познакомитесь с ее тремя основными шедеврами.
— Вы услышите городские легенды Нюрнберга, полюбуетесь прекрасными фонтанчиками, прогуляетесь по самым загадочным уголкам города и увидите крепостную средневековую стену с разных сторон.
— Вы пройдетесь по живописным мостикам Нюрнберга, оцените красоту центральной площади, насладитесь знаменитой фахверковой архитектурой и потрясающими видами на крепость Кайзербург.
— Гуляя по основным торговым улочкам города, вы узнаете, где в Нюрнберге лучше всего познакомиться с национальной кухней, отведать ароматные сосиски и купить изумительные местные пряники.
Во время экскурсии вы узнаете:
Добро пожаловать в прекрасный Нюрнберг!
Встречу на вокзале (можно доехать по дешевому билету Bayernticket/ Wochenendeticket, который действует на несколько человек целый день).