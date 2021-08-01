Все экскурсии в Нюрнберге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нюрнберге – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 65 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нюрнберге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€120
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
На обзорной экскурсии по Нюрнбергу вы увидите основные достопримечательности города: одну из первых...
пятница, суббота, воскресенье - время по договоренности заранее.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-20 чел.
С чего начинается Нюрнберг
Двухчасовая пешая прогулка по основным достопримечательностям Старого Нюрнберга
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
€85
за 1-4 чел.
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Истории, легенды и портретная мини-съемка на дружеской экскурсии по Старому городу с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
3ч
€190
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Нюрнберг был основан в начале прошлого тысячелетия
По договоренности
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальный квест
2ч
€96
за 1-10 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€95
за 1-10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Индивидуальный трансфер
3ч
€50
за всё
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за всё
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€98
за 1 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€100
за 1-20 чел.
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-5 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-20 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€155
за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Регенсбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Регенсбургу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€155
за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Вюрцбургу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€155
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Бамберг
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Бамбергу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-20 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Нюрнберга»
- ММила1 августа 2021Полина прекрасный гид, нам очень понравилась экскурсия. Видно, что Полина любит Нюрнберг и готова рассказывать о нем часами)) Много информации и кажется, если времени было бы больше, мы узнали ещё больше. Легенды, традиции, обычаи, история зданий - все сложилось в один интереснейшей рассказ. Возьмите с собой удобную обувь и воду. Прогулка будет насыщенной!
- SSvetlana17 марта 2021Несмотря на пандемию, решились на экскурсию по-старому Нюрнбергу и не пожалели ни на минуту! Хоть мы впервые встретились с Вероникой, впечатление было, что мы давно друг друга знаем. Это была прогулка-экскурсия с юмором и блестящими знаниями истории города в абсолютно непринуждённой и расслабленной атмосфере. Большое большое спасибо, мы обязательно продолжим наше изучение Баварии, до новых встреч, Вероника.
- ННаталия9 февраля 2020Экскурсия прошла великолепно! Анна превосходный гид! Спасибо большое за позитивные эмоции, очень рекомендуем!
- ЛЛеночка1 февраля 2020Отличная экскурсия по Нюрнбергу! Экскурсовод Марина не засыпала не нужными датами и фамилиями, которые не помнишь сразу по завершении экскурсии. Прошли по старому центру города с хорошим рассказом. Получили полезные рекомендации для дальнейшего отдыха. Могу рекомендовать.
- ТТатьяна27 января 2020Спасибо гиду Екатерине! 2 часа пролетели совсе незаметно. Екатерина адаптировала материал экскурсии под детей (8 и 10 лет), и в результате дети активно участвовали.
- ММитя27 января 2020Огромное спасибо. Было очень интересно. Несмотря на то, что я был её единственным слушателем, Полина выложилась по максимуму и сделала мою поездку в Нюрнберг незабываемой. Рекомендую всем.
- ИИрина15 января 2020Хорошая познавательная экскурсия. рекомендуем!
- ООльга11 января 2020Борис - кладезь знаний о Нюрнберге!
- ООльга4 января 2020Спасибо Борису за интересную экскурсиб
- Отзыв на: Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»NNatalya16 декабря 2019У нас был всего один день в Нюрнберге. На экскурсии мы смогли увидеть много достопримечательностей и узнать интересные факты о истории города. На память Мая сделала красивые фотографии. Спасибо и до новых встреч:-)