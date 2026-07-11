Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 17:30
22 авг в 08:00
от €135 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Нюрнбергом
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
14 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Начало: В районе вокзала Нюрнберга
4 сен в 10:30
5 сен в 10:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €302 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Нюрнберг
Вдохновиться праздничной атмосферой города
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
от €105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Начало: Нюрнберг. У выхода из метро Вайсер Турм перед гран...
Сегодня в 09:00
22 авг в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Борис отличный гид, знающий, увлеченный предметом и что очень важно умеющий в интересной форме донести эти знания. Проводил для нас экскурсию по Нюрнбергу и оставил очень приятное впечатление. Рекомендую всем кому нравится индивидуальный подход и профессионализм в проведении экскурсии.
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Благодаря Веронике, увозим приятные воспоминания о Нюрнберге и баночку пряников lebkuchen: живая и увлекательная получилась экскурсия. Люблю такие городские прогулки,
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👌
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Спасибо Борису за экскурсию по Нюрнбергу.
Борис — историк, хорошо знает материал и подробно рассказывает о важных исторических событиях, связанных с городом. Экскурсия была содержательной и помогла лучше понять Нюрнберг и его прошлое.
Благодарим за интересную прогулку и внимание к историческим деталям.
Борис — историк, хорошо знает материал и подробно рассказывает о важных исторических событиях, связанных с городом. Экскурсия была содержательной и помогла лучше понять Нюрнберг и его прошлое.
Благодарим за интересную прогулку и внимание к историческим деталям.
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I
Благодарим Веронику за экскурсию! Мы здорово прогулялись по старому городу Нюрнберга! Экскурсия прошла в легкой и непринужденной атмосфере!! Желаем Веронике всего доброго! Ирина и Стефан
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М
Огромное спасибо Марине за содержательную, увлекательную и очень душевную экскурсию по Нюрнбергу!
Наша прогулка длилась четыре часа, но время пролетело совершенно
Наша прогулка длилась четыре часа, но время пролетело совершенно
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Благодарим Бориса за чудесную экскурсию по городу Нюнбергу.
День пробежал так быстро, море впечатлений. Борис также помог купить билеты для дальнейшего путешествия.
Остались только самые тёплые воспоминания и "послевкусие" от этой экскурсии и знакомства с гидом.
Однозначно рекомендуем!!!
Привет вам Борис из Вильнюса!
День пробежал так быстро, море впечатлений. Борис также помог купить билеты для дальнейшего путешествия.
Остались только самые тёплые воспоминания и "послевкусие" от этой экскурсии и знакомства с гидом.
Однозначно рекомендуем!!!
Привет вам Борис из Вильнюса!
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A
Потрясающая экскурсия по старому городу!!! 🤩🤩🤩 Хочу также поблагодарить Веронику за увлекательные исторические рассказы, которыми она делилась с нами во время экскурсии.
Я получил огромное удовольствие и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Нюрнбергом поближе.
Спасибо, Артемс
Я получил огромное удовольствие и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Нюрнбергом поближе.
Спасибо, Артемс
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н
Экскурсия «Нюрнберг сквозь века» оставила очень тёплые впечатления.
Мы первый раз в Германии. И нам (мы были с сыном) очень повезло
Мы первый раз в Германии. И нам (мы были с сыном) очень повезло
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Х
Огромное спасибо Борису за такую возможность прикоснуться к истории! Было безумно интересно. Так же можно выразить пожелания по местам.
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Всего 182 отзыва в Нюрнберге
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Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу
Самые популярные экскурсии в Нюрнберге
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Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в августе 2026
Сейчас в Нюрнберге можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 302. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Нюрнберг экскурсии предлагают вам уникальный опыт погружения в средневековую атмосферу города. Узнайте больше о его исторических местах, забронируйте экскурсию и отправьтесь в незабываемое приключение