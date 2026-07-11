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Экскурсии в Нюрнберге

Найдено 9 экскурсий в Нюрнберге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нюрнберг сквозь века
Пешая
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
Начало: На вокзале
Сегодня в 17:30
22 авг в 08:00
от €135 за всё до 10 чел.
Свидание с Нюрнбергом
Пешая
2 часа
88 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Нюрнбергом
Погрузитесь в атмосферу Нюрнберга, узнайте о его средневековой истории, посетите знаковые места и раскройте тайны города
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
14 авг в 15:15
€30 за человека
Личное свидание с Нюрнбергом
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нюрнбергом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У круглой башни напротив центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 7 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Как железная дорога прославила Нюрнберг
Узнайте, как первая железная дорога Германии изменила Нюрнберг. Исторические факты и интересные места ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: У DB Museum
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Начало: В районе вокзала Нюрнберга
4 сен в 10:30
5 сен в 10:30
от €120 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
€115 за всё до 10 чел.
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
На поезде
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нюрнберг из Мюнхена на поезде или вашем автомобиле
Прогулка по старинному Нюрнбергу откроет вам Корабль дураков, нюрнбергские колбаски и атмосферу самого колоритного немецкого города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €302 за всё до 7 чел.
Рождественский Нюрнберг
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Нюрнберг
Вдохновиться праздничной атмосферой города
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
от €105 за всё до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Начало: Нюрнберг. У выхода из метро Вайсер Турм перед гран...
Сегодня в 09:00
22 авг в 09:00
€120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Нюрнберг сквозь века
Борис отличный гид, знающий, увлеченный предметом и что очень важно умеющий в интересной форме донести эти знания. Проводил для нас экскурсию по Нюрнбергу и оставил очень приятное впечатление. Рекомендую всем кому нравится индивидуальный подход и профессионализм в проведении экскурсии.
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Светлана
Свидание с Нюрнбергом
Благодаря Веронике, увозим приятные воспоминания о Нюрнберге и баночку пряников lebkuchen: живая и увлекательная получилась экскурсия. Люблю такие городские прогулки,
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в которые вплетены и исторические факты, и колоритные легенды, приправленные современными традициями. хочется и далее знакомится с проектом 15:15 от дочек отдельное спасибо Веронике - не школьные вопросы привели их в восторг💛💯

Благодаря Веронике, увозим приятные воспоминания о Нюрнберге и баночку пряников lebkuchen: живая и увлекательная получилась экскурсия.
Благодаря Веронике, увозим приятные воспоминания о Нюрнберге и баночку пряников lebkuchen: живая и увлекательная получилась экскурсия.
Благодаря Веронике, увозим приятные воспоминания о Нюрнберге и баночку пряников lebkuchen: живая и увлекательная получилась экскурсия.
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Оксана
Свидание с Нюрнбергом
👌
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Наталья
Нюрнберг сквозь века
Спасибо Борису за экскурсию по Нюрнбергу.

Борис — историк, хорошо знает материал и подробно рассказывает о важных исторических событиях, связанных с городом. Экскурсия была содержательной и помогла лучше понять Нюрнберг и его прошлое.

Благодарим за интересную прогулку и внимание к историческим деталям.
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I
Личное свидание с Нюрнбергом
Благодарим Веронику за экскурсию! Мы здорово прогулялись по старому городу Нюрнберга! Экскурсия прошла в легкой и непринужденной атмосфере!! Желаем Веронике всего доброго! Ирина и Стефан
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М
Личное свидание с Нюрнбергом
Огромное спасибо Марине за содержательную, увлекательную и очень душевную экскурсию по Нюрнбергу!
Наша прогулка длилась четыре часа, но время пролетело совершенно
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незаметно, настолько легко, интересно и комфортно было слушать рассказы Марины.

Остались самые приятные впечатления от прогулки и от знакомства с Нюрнбергом.
Искренне и очень рекомендую записываться на эту экскурсию всем, кто хочет провести время с пользой, узнать много нового и по-настоящему почувствовать город.

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Валентина
Нюрнберг сквозь века
Благодарим Бориса за чудесную экскурсию по городу Нюнбергу.
День пробежал так быстро, море впечатлений. Борис также помог купить билеты для дальнейшего путешествия.
Остались только самые тёплые воспоминания и "послевкусие" от этой экскурсии и знакомства с гидом.
Однозначно рекомендуем!!!
Привет вам Борис из Вильнюса!
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A
Свидание с Нюрнбергом
Потрясающая экскурсия по старому городу!!! 🤩🤩🤩 Хочу также поблагодарить Веронику за увлекательные исторические рассказы, которыми она делилась с нами во время экскурсии.
Я получил огромное удовольствие и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Нюрнбергом поближе.
Спасибо, Артемс
Потрясающая экскурсия по старому городу!!! 🤩🤩🤩 Хочу также поблагодарить Веронику за увлекательные исторические рассказы, которыми она
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н
Свидание с Нюрнбергом
Экскурсия «Нюрнберг сквозь века» оставила очень тёплые впечатления.
Мы первый раз в Германии. И нам (мы были с сыном) очень повезло
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с экскурсоводом Мариной. Видно, что она очень много знает, искренне любит город и хочет раскрыть его перед нами. Особенно понравилось, как она рассказывает о средневековье — город оживает на глазах. Отличная подача материала, интересный маршрут, доброжелательность. Нам все очень понравилось.
Однозначно рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

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Х
Нюрнберг сквозь века
Огромное спасибо Борису за такую возможность прикоснуться к истории! Было безумно интересно. Так же можно выразить пожелания по местам.
Огромное спасибо Борису за такую возможность прикоснуться к истории! Было безумно интересно. Так же можно выразить пожелания по местам.
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Всего 182 отзыва в Нюрнберге

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу

Самые популярные экскурсии в Нюрнберге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Нюрнберг сквозь века;
  2. Свидание с Нюрнбергом;
  3. Личное свидание с Нюрнбергом;
  4. Как железная дорога прославила Нюрнберг;
  5. Чем живет старинный Нюрнберг.
Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в августе 2026
Сейчас в Нюрнберге можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 30 до 302. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Нюрнберг экскурсии предлагают вам уникальный опыт погружения в средневековую атмосферу города. Узнайте больше о его исторических местах, забронируйте экскурсию и отправьтесь в незабываемое приключение