М Мила 5 Полина прекрасный гид, нам очень понравилась экскурсия. Видно, что Полина любит Нюрнберг и готова рассказывать о нем часами)) Много информации и кажется, если времени было бы больше, мы узнали ещё больше. Легенды, традиции, обычаи, история зданий - все сложилось в один интереснейшей рассказ. Возьмите с собой удобную обувь и воду. Прогулка будет насыщенной!

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу S Svetlana 5 Несмотря на пандемию, решились на экскурсию по-старому Нюрнбергу и не пожалели ни на минуту! Хоть мы впервые встретились с Вероникой, впечатление было, что мы давно друг друга знаем. Это была прогулка-экскурсия с юмором и блестящими знаниями истории города в абсолютно непринуждённой и расслабленной атмосфере. Большое большое спасибо, мы обязательно продолжим наше изучение Баварии, до новых встреч, Вероника.

Н Наталия 5 Экскурсия прошла великолепно! Анна превосходный гид! Спасибо большое за позитивные эмоции, очень рекомендуем!

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу Л Леночка 5 Отличная экскурсия по Нюрнбергу! Экскурсовод Марина не засыпала не нужными датами и фамилиями, которые не помнишь сразу по завершении экскурсии. Прошли по старому центру города с хорошим рассказом. Получили полезные рекомендации для дальнейшего отдыха. Могу рекомендовать.

Т Татьяна 5 Спасибо гиду Екатерине! 2 часа пролетели совсе незаметно. Екатерина адаптировала материал экскурсии под детей (8 и 10 лет), и в результате дети активно участвовали.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу М Митя 5 Огромное спасибо. Было очень интересно. Несмотря на то, что я был её единственным слушателем, Полина выложилась по максимуму и сделала мою поездку в Нюрнберг незабываемой. Рекомендую всем.

Отзыв на: Нюрнберг сквозь века И Ирина 5 Хорошая познавательная экскурсия. рекомендуем!

Отзыв на: Нюрнберг сквозь века О Ольга 5 Борис - кладезь знаний о Нюрнберге!

Отзыв на: Нюрнберг сквозь века О Ольга 5 Спасибо Борису за интересную экскурсиб