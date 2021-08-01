Экскурсии Нюрнберга

Все экскурсии в Нюрнберге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нюрнберге – доступно 23 экскурсии на 2021 год, 65 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нюрнберге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
120
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
На обзорной экскурсии по Нюрнбергу вы увидите основные достопримечательности города: одну из первых...
пятница, суббота, воскресенье - время по договоренности заранее.
С чего начинается Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия
5
2
100
за 1-20 чел.
С чего начинается Нюрнберг
Двухчасовая пешая прогулка по основным достопримечательностям Старого Нюрнберга
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
85
за 1-4 чел.
Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
Истории, легенды и портретная мини-съемка на дружеской экскурсии по Старому городу с местным жителем
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Индивидуальная экскурсия
190
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Нюрнберг был основан в начале прошлого тысячелетия
По договоренности
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
4.9
41
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Квест для детей в Императорском замке
Индивидуальный квест
96
за 1-10 чел.
Квест для детей в Императорском замке
По договоренности
Нюрнберг сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
15
95
за 1-10 чел.
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Экскурсия в Нюрнберге по следам Третьего Рейха
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-4 чел.
Экскурсия в Нюрнберге по следам Третьего Рейха
Чем живет старинный Нюрнберг
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
100
за 1-15 чел.
Чем живет старинный Нюрнберг
Прогулка по самым красивым, необычным и загадочным уголкам исторического центра Нюрнберга
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
Индивидуальный трансфер
50
за всё
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
Трансфер из Нюрнберга в парк Плеймобиль
Индивидуальная экскурсия
50
за всё
Трансфер из Нюрнберга в парк Плеймобиль
Экскурсия по Нюрнбергу для детей
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-8 чел.
Экскурсия по Нюрнбергу для детей
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
Индивидуальная экскурсия
98
за 1 чел.
Нюрнберг: Территория партийных съездов нацистов
По договоренности
Ротенбург - ожившая сказка
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-10 чел.
Ротенбург - ожившая сказка
По договоренности
Сказы и легенды старого Нюрнберга
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-20 чел.
Сказы и легенды старого Нюрнберга
Нюрнберг и Третий Рейх
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-20 чел.
Очень популярно сейчас
Нюрнберг и Третий Рейх
Нюрнберг - инструкция по применению
Индивидуальная экскурсия
90
за 1-5 чел.
Нюрнберг - инструкция по применению
ежедневно
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-20 чел.
Прекраснейшие уголки старого Нюрнберга
по договоренности
Из Нюрнберга в Регенсбург
Индивидуальная экскурсия
155
за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Регенсбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Регенсбургу
По договоренности
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Индивидуальная экскурсия
155
за 1-5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Вюрцбургу
По договоренности
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Индивидуальная экскурсия
155
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Ротенбург-об-дер-Таубер
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Ротенбург-об-дер-Тауберу
По договоренности
Из Нюрнберга в Бамберг
Индивидуальная экскурсия
110
за 1 чел.
Из Нюрнберга в Бамберг
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Бамбергу
По договоренности
Нюрнберг - "шкатулка с драгоценностями"
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-20 чел.
Нюрнберг - "шкатулка с драгоценностями"

Последние отзывы «Экскурсии Нюрнберга»

  • М
    Мила
    1 августа 2021
    5
    Полина прекрасный гид, нам очень понравилась экскурсия. Видно, что Полина любит Нюрнберг и готова рассказывать о нем часами)) Много информации и кажется, если времени было бы больше, мы узнали ещё больше. Легенды, традиции, обычаи, история зданий - все сложилось в один интереснейшей рассказ. Возьмите с собой удобную обувь и воду. Прогулка будет насыщенной!
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    S
    Svetlana
    17 марта 2021
    5
    Несмотря на пандемию, решились на экскурсию по-старому Нюрнбергу и не пожалели ни на минуту! Хоть мы впервые встретились с Вероникой, впечатление было, что мы давно друг друга знаем. Это была прогулка-экскурсия с юмором и блестящими знаниями истории города в абсолютно непринуждённой и расслабленной атмосфере. Большое большое спасибо, мы обязательно продолжим наше изучение Баварии, до новых встреч, Вероника.
  • Н
    Наталия
    9 февраля 2020
    5
    Экскурсия прошла великолепно! Анна превосходный гид! Спасибо большое за позитивные эмоции, очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    Л
    Леночка
    1 февраля 2020
    5
    Отличная экскурсия по Нюрнбергу! Экскурсовод Марина не засыпала не нужными датами и фамилиями, которые не помнишь сразу по завершении экскурсии. Прошли по старому центру города с хорошим рассказом. Получили полезные рекомендации для дальнейшего отдыха. Могу рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    27 января 2020
    5
    Спасибо гиду Екатерине! 2 часа пролетели совсе незаметно. Екатерина адаптировала материал экскурсии под детей (8 и 10 лет), и в результате дети активно участвовали.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    М
    Митя
    27 января 2020
    5
    Огромное спасибо. Было очень интересно. Несмотря на то, что я был её единственным слушателем, Полина выложилась по максимуму и сделала мою поездку в Нюрнберг незабываемой. Рекомендую всем.
  • Отзыв на: Нюрнберг сквозь века
    И
    Ирина
    15 января 2020
    5
    Хорошая познавательная экскурсия. рекомендуем!
  • Отзыв на: Нюрнберг сквозь века
    О
    Ольга
    11 января 2020
    5
    Борис - кладезь знаний о Нюрнберге!
  • Отзыв на: Нюрнберг сквозь века
    О
    Ольга
    4 января 2020
    5
    Спасибо Борису за интересную экскурсиб
  • Отзыв на: Фотопрогулка «Сказки Нюрнберга»
    N
    Natalya
    16 декабря 2019
    5
    У нас был всего один день в Нюрнберге. На экскурсии мы смогли увидеть много достопримечательностей и узнать интересные факты о истории города. На память Мая сделала красивые фотографии. Спасибо и до новых встреч:-)
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