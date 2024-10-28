Личное свидание с Нюрнбергом

Познакомьтесь с Нюрнбергом через его архитектуру и истории. Узнайте, как город стал важной точкой Европы, и насладитесь местными деликатесами
В Нюрнберге каждый уголок дышит историей.

Город, некогда служивший местом ночлега для императоров, сегодня рассказывает о своём прошлом через архитектуру и памятники.

Здесь можно узнать о значении пива в жизни средневековых жителей и увидеть знаменитый замок Кайзербург. А местные легенды и творчество Альбрехта Дюрера добавят экскурсии особый шарм. В завершение - советы по современным традициям: где попробовать лучшие блюда и напитки
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🎨 Знакомство с творчеством Альбрехта Дюрера
  • 🍺 Открытие роли пива в истории
  • 📸 Фотопаузы у ключевых достопримечательностей
  • 🗺️ Возможность задать вопросы местному эксперту
Личное свидание с Нюрнбергом
Личное свидание с Нюрнбергом
Личное свидание с Нюрнбергом
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Церковь святого Лаврентия
  • Церковь святого Себальда
  • Рыночная площадь
  • Ратуша
  • Крепостная стена
  • Замок Кайзербург
  • Прекрасный фонтан

Описание экскурсии

Энциклопедия Средневековья

Вы обойдёте обе «половинки» города — часть святого Лаврентия и часть святого Себальда, названные в честь одноимённых старинных церквей. Маршрут экскурсии поможет понять не только сам Нюрнберг, но и быт эпохи, в которую активно формировался облик города — Средневековье. Вы узнаете о роли пива в истории европейской цивилизации и города в частности — пенное не раз спасало жизни! Осознаете, как вообще возникали населённые пункты вроде Нюрнберга много веков назад и какое значение имела для них даже несудоходная река. И увидите важные городские локации: рыночную площадь, появившуюся благодаря расчётливой жестокости, здание ратуши и, конечно, крепостную стену и средневековый замок Кайзербург, где родился Нюрнберг.

Нюрнбергские сюжеты

Старые городки — кладезь былей, и Нюрнберг не стал исключением. Он собрал ворох странных, загадочных и курьёзных историй, иллюстрирующих мышление средневекового человека и просто знакомящих с прошлым. Поверив местным легендам, вы узнаете, что «урегулировал» комендантский час, как один чиновник оправдал своё богатство и почему вокруг «Прекрасного фонтана» появилась кованая решётка. Отдельной темой станет творчество главного нюрнбергского художника — Альбрехта Дюрера, перенёсшего итальянский Ренессанс на немецкую почву. Мы расскажем, почему у жителей города Дюрер в последние годы ассоциируется с пластиковыми зайцами, отведём к фахверковому дому мастера, а заодно поделимся, где в Нюрнберге можно найти давний средневековый сюжет, знакомый всем по картине Босха.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Нюрнберге, и частым гостям города

Организационные детали

  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У круглой башни напротив центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 окт 2024
Марина провела нам прекрасную экскурсию по Нюрнбергу, много интересных фактов, очень познавательно для быстрого знакомства с городом. Спасибо!

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