Город, некогда служивший местом ночлега для императоров, сегодня рассказывает о своём прошлом через архитектуру и памятники.
Здесь можно узнать о значении пива в жизни средневековых жителей и увидеть знаменитый замок Кайзербург. А местные легенды и творчество Альбрехта Дюрера добавят экскурсии особый шарм. В завершение - советы по современным традициям: где попробовать лучшие блюда и напитки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🎨 Знакомство с творчеством Альбрехта Дюрера
- 🍺 Открытие роли пива в истории
- 📸 Фотопаузы у ключевых достопримечательностей
- 🗺️ Возможность задать вопросы местному эксперту
Что можно увидеть
- Церковь святого Лаврентия
- Церковь святого Себальда
- Рыночная площадь
- Ратуша
- Крепостная стена
- Замок Кайзербург
- Прекрасный фонтан
Описание экскурсии
Энциклопедия Средневековья
Вы обойдёте обе «половинки» города — часть святого Лаврентия и часть святого Себальда, названные в честь одноимённых старинных церквей. Маршрут экскурсии поможет понять не только сам Нюрнберг, но и быт эпохи, в которую активно формировался облик города — Средневековье. Вы узнаете о роли пива в истории европейской цивилизации и города в частности — пенное не раз спасало жизни! Осознаете, как вообще возникали населённые пункты вроде Нюрнберга много веков назад и какое значение имела для них даже несудоходная река. И увидите важные городские локации: рыночную площадь, появившуюся благодаря расчётливой жестокости, здание ратуши и, конечно, крепостную стену и средневековый замок Кайзербург, где родился Нюрнберг.
Нюрнбергские сюжеты
Старые городки — кладезь былей, и Нюрнберг не стал исключением. Он собрал ворох странных, загадочных и курьёзных историй, иллюстрирующих мышление средневекового человека и просто знакомящих с прошлым. Поверив местным легендам, вы узнаете, что «урегулировал» комендантский час, как один чиновник оправдал своё богатство и почему вокруг «Прекрасного фонтана» появилась кованая решётка. Отдельной темой станет творчество главного нюрнбергского художника — Альбрехта Дюрера, перенёсшего итальянский Ренессанс на немецкую почву. Мы расскажем, почему у жителей города Дюрер в последние годы ассоциируется с пластиковыми зайцами, отведём к фахверковому дому мастера, а заодно поделимся, где в Нюрнберге можно найти давний средневековый сюжет, знакомый всем по картине Босха.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Нюрнберге, и частым гостям города
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно