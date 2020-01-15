15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Нюрнберг сквозь века

Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя

Борис
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Борис – ваш гид
Вы увидите древние площади, церкви, мосты и скульптуры.

Узнаете, как возникла имперская столица, чем жили средневековые бюргеры, какую лепту внес Нюрнберг в развитие мировой культуры и какими людьми он может гордиться.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века

Что вас ожидает

Нюрнберг как на ладони
Вы посетите дворы Императорского замка и насладитесь панорамой города с высоты. Увидите дом Дюрера, церковь Себальда и скульптуру «чудовищного» зайца на площади у Зверинецких ворот. Рассмотрите шедевры средневековой пластики, раскроете символику Ратуши и дворца Фембохаус. Я проведу вас дворами к старинному фонтану «Мужичок с гусями» и расскажу его анекдотическую легенду. А еще покажу лавочку с лучшими в городе пряниками и домашнюю пивоварню, где, по желанию, можно попробовать красное пиво.

Рыночная площадь и река Пегниц
Вы увидите Рыночную площадь, церковь Богородицы и фонтан, где можно покрутить «колечко счастья». Через «Корабль дураков» выйдете к реке Пегниц и насладитесь лучшими видами Нюрнберга. Я покажу мост Мясников и раскрою секрет, почему изображенный на нем бык никогда не был теленком. А также вы увидите церковь святого Лаврентия и услышите легенды фонтанов «Брачная карусель» и «Волынщик».

Местная Венеция и мост Палача
Вы погуляете по «нюрнбергской Венеции» и впечатлитесь ее великолепными видами. Пройдете по деревянному мосту Палача на живописный остров «старьевщиков» и, по желанию, посетите Ремесленный двор, где можно поесть сосисок и купить сувениры. Кроме того, я покажу вам роскошный оперный театр, грандиозное подворье архитекторов XVI века, средневековый ремесленный рынок, башню Богородицы и первый в Германии поезд.

Знаковые места города
Вы узнаете, какую готическую церковь Нюрнберга воспел Пушкин, увидите самое древнее поселение на территории города, пройдете по живописным улицам трубочистов и пекарей, найдете дом, где работал Ом, и памятник ортодоксальной синагоге. А еще раскроете неожиданную изнанку Королевской улицы, исследуете квартал вокруг Национального музея, увидите древний Арсенал, пантеон Елизаветы и готические церкви Клары и Марты.

Организационные детали

  • Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Дополнительные расходы: еда, напитки и входные билеты в церковь святого Лаврентия — 2 евро (посещение по желанию)
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века
Нюрнберг сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я дипломированный историк-экскурсовод, живу в Нюрнберге с 1997 года. С радостью покажу вам самые интересные места Баварии и расскажу о них любопытные факты. До встречи!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Хорошая познавательная экскурсия. рекомендуем!!!
11 января 2020
Борис - кладезь знаний о Нюрнберге!
4 января 2020
Спасибо Борису за интересную экскурсиб
21 декабря 2019
Экскурсия просто супер! Экскурсовод Борис настоящий профи своего дела, очень много всего интересного рассказал о Нюрнберге, и фактов и легенд и дат и всего что только пожелали. Маршрут составлен грамотно, все наши пожелания учитывались, заходили в костёл, Борис рассказал много интересного о нем. Все очень понравилось. Рекомендуем !
11 декабря 2019
Прекрасная экскурсия с отличным гидом.рекомендуем всем, будет интересно.
9 декабря 2019
Хочу выразить благодарность Борису за незабываемую экскурсию по Нюрнбергу. Борис - великолепный профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями. 3 часа пролетели незаметно. Мы получили массу новых впечатлений и знаний. Всем рекомендую услуги Бориса. Нам очень понравилось. Еще раз большое спасибо!
3 декабря 2019
Очень интересная и позновательная экскурсия. Борис рассказал много интересных исторических фактов.
А также дал нам практические советы на дальнейшее пребывание в Нюренберге.
30 ноября 2019
Прекрассная познавательная экскурсия!
15 ноября 2019
Очень интересный маршрут, много интересной информации от гида
8 ноября 2019
Отличная размеренная экскурсия. Прошли по всем основным достопримечательностям старого города, Борис рассказал про историю города, разные эпохи, как это отражено в архитектуре. Дал советы про знаковые места города: где лучше есть, где покупать сувениры и пряники, где что стоит посмотреть. Скорее интересно для взрослых, но с детьми тоже можно.
Ещё 5 отзывов

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