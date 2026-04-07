15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Незабываемая экскурсия по Нюрнбергу: от готических церквей до живописных мостов и фонтанов
На экскурсии по Нюрнбергу вы увидите древние площади, церкви, мосты и скульптуры.
Узнаете, как возникла имперская столица, чем жили средневековые бюргеры, какую лепту внес Нюрнберг в развитие мировой культуры и какими читать дальшеуменьшить
людьми он может гордиться.
Посетите дворы Императорского замка, насладитесь панорамой города, увидите дом Дюрера, церковь Себальда и скульптуру "чудовищного" зайца. Прогуляйтесь по Рыночной площади, мосту Палача и "нюрнбергской Венеции". Узнайте легенды фонтанов и попробуйте местное красное пиво
Вы посетите дворы Императорского замка и насладитесь панорамой города с высоты. Увидите дом Дюрера, церковь Себальда и скульптуру «чудовищного» зайца на площади у Зверинецких ворот. Рассмотрите шедевры средневековой пластики, раскроете символику Ратуши и дворца Фембохаус. Я проведу вас дворами к старинному фонтану «Мужичок с гусями» и расскажу его анекдотическую легенду. А еще покажу лавочку с лучшими в городе пряниками и домашнюю пивоварню, где, по желанию, можно попробовать красное пиво.
Рыночная площадь и река Пегниц
Вы увидите Рыночную площадь, церковь Богородицы и фонтан, где можно покрутить «колечко счастья». Через «Корабль дураков» выйдете к реке Пегниц и насладитесь лучшими видами Нюрнберга. Я покажу мост Мясников и раскрою секрет, почему изображенный на нем бык никогда не был теленком. А также вы увидите церковь святого Лаврентия и услышите легенды фонтанов «Брачная карусель» и «Волынщик».
Местная Венеция и мост Палача
Вы погуляете по «нюрнбергской Венеции» и впечатлитесь ее великолепными видами. Пройдете по деревянному мосту Палача на живописный остров «старьевщиков» и, по желанию, посетите Ремесленный двор, где можно поесть сосисок и купить сувениры. Кроме того, я покажу вам роскошный оперный театр, грандиозное подворье архитекторов XVI века, средневековый ремесленный рынок, башню Богородицы и первый в Германии поезд.
Знаковые места города
Вы узнаете, какую готическую церковь Нюрнберга воспел Пушкин, увидите самое древнее поселение на территории города, пройдете по живописным улицам трубочистов и пекарей, найдете дом, где работал Ом, и памятник ортодоксальной синагоге. А еще раскроете неожиданную изнанку Королевской улицы, исследуете квартал вокруг Национального музея, увидите древний Арсенал, пантеон Елизаветы и готические церкви Клары и Марты.
Организационные детали
Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Дополнительные расходы: еда, напитки и входные билеты в церковь святого Лаврентия — 2 евро (посещение по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Нюрнберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 786 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я дипломированный историк-экскурсовод, живу в Нюрнберге с 1997 года. С радостью покажу вам самые интересные места Баварии и расскажу о них любопытные факты. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Х
Христина
Огромное спасибо Борису за такую возможность прикоснуться к истории! Было безумно интересно. Так же можно выразить пожелания по местам.
Борис
Ответ организатора:
Огромное Спасибо за хороший отзыв. Был очень рад познакомить Вас с историей Нюрнберга.
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Ярослава
Экскурсия с Борисом очень понравилась, много информации, легко воспринимается, продуманный маршрут, который дает возможность познакомиться и восхититься старым городом. Порекомендую друзьям. И с удовольствием возьму экскурсию в другом городе. Спасибо.
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Наталья
Спасибо Борису за экскурсию по Нюрнбергу.
Борис — историк, хорошо знает материал и подробно рассказывает о важных исторических событиях, связанных с городом. Экскурсия была содержательной и помогла лучше понять Нюрнберг и его прошлое.
Благодарим за интересную прогулку и внимание к историческим деталям.
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М
Михаил
Борис отличный гид, знающий, увлеченный предметом и что очень важно умеющий в интересной форме донести эти знания. Проводил для нас экскурсию по Нюрнбергу и оставил очень приятное впечатление. Рекомендую всем кому нравится индивидуальный подход и профессионализм в проведении экскурсии.
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Валентина
Благодарим Бориса за чудесную экскурсию по городу Нюнбергу. День пробежал так быстро, море впечатлений. Борис также помог купить билеты для дальнейшего путешествия. Остались только самые тёплые воспоминания и "послевкусие" от этой экскурсии и знакомства с гидом. Однозначно рекомендуем!!! Привет вам Борис из Вильнюса!
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Н
Наталья
Это была очень сильная экскурсия! Впечатления похожи на то, как будто посмотрела очень хороший фильм!