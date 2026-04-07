15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии по Нюрнбергу вы увидите древние площади, церкви, мосты и скульптуры.Узнаете, как возникла имперская столица, чем жили средневековые бюргеры, какую лепту внес Нюрнберг в развитие мировой культуры и какими

людьми он может гордиться. Посетите дворы Императорского замка, насладитесь панорамой города, увидите дом Дюрера, церковь Себальда и скульптуру "чудовищного" зайца. Прогуляйтесь по Рыночной площади, мосту Палача и "нюрнбергской Венеции". Узнайте легенды фонтанов и попробуйте местное красное пиво

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нюрнберг как на ладони

Вы посетите дворы Императорского замка и насладитесь панорамой города с высоты. Увидите дом Дюрера, церковь Себальда и скульптуру «чудовищного» зайца на площади у Зверинецких ворот. Рассмотрите шедевры средневековой пластики, раскроете символику Ратуши и дворца Фембохаус. Я проведу вас дворами к старинному фонтану «Мужичок с гусями» и расскажу его анекдотическую легенду. А еще покажу лавочку с лучшими в городе пряниками и домашнюю пивоварню, где, по желанию, можно попробовать красное пиво.

Рыночная площадь и река Пегниц

Вы увидите Рыночную площадь, церковь Богородицы и фонтан, где можно покрутить «колечко счастья». Через «Корабль дураков» выйдете к реке Пегниц и насладитесь лучшими видами Нюрнберга. Я покажу мост Мясников и раскрою секрет, почему изображенный на нем бык никогда не был теленком. А также вы увидите церковь святого Лаврентия и услышите легенды фонтанов «Брачная карусель» и «Волынщик».

Местная Венеция и мост Палача

Вы погуляете по «нюрнбергской Венеции» и впечатлитесь ее великолепными видами. Пройдете по деревянному мосту Палача на живописный остров «старьевщиков» и, по желанию, посетите Ремесленный двор, где можно поесть сосисок и купить сувениры. Кроме того, я покажу вам роскошный оперный театр, грандиозное подворье архитекторов XVI века, средневековый ремесленный рынок, башню Богородицы и первый в Германии поезд.

Знаковые места города

Вы узнаете, какую готическую церковь Нюрнберга воспел Пушкин, увидите самое древнее поселение на территории города, пройдете по живописным улицам трубочистов и пекарей, найдете дом, где работал Ом, и памятник ортодоксальной синагоге. А еще раскроете неожиданную изнанку Королевской улицы, исследуете квартал вокруг Национального музея, увидите древний Арсенал, пантеон Елизаветы и готические церкви Клары и Марты.

Организационные детали