40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Энциклопедия Средневековья

Вы обойдёте обе «половинки» города — часть святого Лаврентия и часть святого Себальда, названные в честь одноимённых старинных церквей. Маршрут экскурсии поможет понять не только сам Нюрнберг, но и быт эпохи, в которую активно формировался облик города — Средневековье. Вы узнаете о роли пива в истории европейской цивилизации и города в частности — пенное не раз спасало жизни! Осознаете, как вообще возникали населённые пункты вроде Нюрнберга много веков назад и какое значение имела для них даже несудоходная река. И увидите важные городские локации: рыночную площадь, появившуюся благодаря расчётливой жестокости, здание ратуши и, конечно, крепостную стену и средневековый замок Кайзербург, где родился Нюрнберг.

Нюрнбергские сюжеты

Старые городки — кладезь былей, и Нюрнберг не стал исключением. Он собрал ворох странных, загадочных и курьёзных историй, иллюстрирующих мышление средневекового человека и просто знакомящих с прошлым. Поверив местным легендам, вы узнаете, что «урегулировал» комендантский час, как один чиновник оправдал своё богатство и почему вокруг «Прекрасного фонтана» появилась кованая решётка. Отдельной темой станет творчество главного нюрнбергского художника — Альбрехта Дюрера, перенёсшего итальянский Ренессанс на немецкую почву. Мы расскажем, почему у жителей города Дюрер в последние годы ассоциируется с пластиковыми зайцами, отведём к фахверковому дому мастера, а заодно поделимся, где в Нюрнберге можно найти давний средневековый сюжет, знакомый всем по картине Босха.

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