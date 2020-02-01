40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
В Нюрнберге, где многие достопримечательности имеют двойное дно, легко упустить самое интересное — мы не дадим вам совершить это преступление! По архитектуре и памятникам города вы поймёте логику людей Средневековья.

По рассказам об истории Нюрнберга узнаете, как из места для «ночлега» императора город стал важной точкой на политической карте Европы.

А по заметкам «на факультатив» — о жизни города сейчас: где пробовать «нюрнбергер» и красное пиво, зачем покупать пластиковых зайцев и когда смотреть механическую сценку XVI века.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от центрального вокзала
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У этой экскурсии40 отзывов
4.88
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу

Что вас ожидает

Энциклопедия Средневековья
Вы обойдёте обе «половинки» города — часть святого Лаврентия и часть святого Себальда, названные в честь одноимённых старинных церквей. Маршрут экскурсии поможет понять не только сам Нюрнберг, но и быт эпохи, в которую активно формировался облик города — Средневековье. Вы узнаете о роли пива в истории европейской цивилизации и города в частности — пенное не раз спасало жизни! Осознаете, как вообще возникали населённые пункты вроде Нюрнберга много веков назад и какое значение имела для них даже несудоходная река. И увидите важные городские локации: рыночную площадь, появившуюся благодаря расчётливой жестокости, здание ратуши и, конечно, крепостную стену и средневековый замок Кайзербург, где родился Нюрнберг.

Нюрнбергские сюжеты
Старые городки — кладезь былей, и Нюрнберг не стал исключением. Он собрал ворох странных, загадочных и курьёзных историй, иллюстрирующих мышление средневекового человека и просто знакомящих с прошлым. Поверив местным легендам, вы узнаете, что «урегулировал» комендантский час, как один чиновник оправдал своё богатство и почему вокруг «Прекрасного фонтана» появилась кованая решётка. Отдельной темой станет творчество главного нюрнбергского художника — Альбрехта Дюрера, перенёсшего итальянский Ренессанс на немецкую почву. Мы расскажем, почему у жителей города Дюрер в последние годы ассоциируется с пластиковыми зайцами, отведём к фахверковому дому мастера, а заодно поделимся, где в Нюрнберге можно найти давний средневековый сюжет, знакомый всем по картине Босха.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Нюрнберге.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Место и время начала экскурсии едины для всех участников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нюрнберге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от центрального вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Отличная экскурсия по Нюрнбергу! Экскурсовод Марина не засыпала не нужными датами и фамилиями, которые не помнишь сразу по завершении экскурсии. Прошли по старому центру города с хорошим рассказом. Получили полезные рекомендации для дальнейшего отдыха. Могу рекомендовать.
27 января 2020
Огромное спасибо. Было очень интересно. Несмотря на то, что я был её единственным слушателем, Полина выложилась по максимуму и сделала мою поездку в Нюрнберг незабываемой. Рекомендую всем.
19 января 2020
Очень содержательно и интересно, совсем не скучно, без занудства. Гиду 5 баллов!
13 января 2020
Касательно групповой экскурсии, осталось двойственное впечатления:

1) с точки организации экскурсии все было нормально, экскурсовод был доброжелателен, информирован и общителен, экскурсия началась вовремя;

2) с точки зрения самой экскурсии, лично для меня не хватило каких-то особых моментов "изюминок" интересных именно для граждан России с точки зрения нашего культурного бэкграунда. Т.е. жизнеописание императоров этих мест на самом то деле не вызывает ни какого глубокого интереса у участников экскурсии. В общем в Европе все замки одинаковые и средневековые города похожи, правили в них малоизвестные, да и не интересные в итоге для нас правители, мы были на экскурсии в четвером (родители и двое подростков 13 и 15 лет) мало, что осталось в памяти т.к. нет связи с нашими школьными и ВУЗовскими знаниями истории. Такое впечатление, что была переведена на русский язык экскурсия для европейцев, а это не правильно.
Наверняка в том же Нюрнберге было много событий связано с различными личностями из Российской Империи и возможно с другими историческими этапами России.

Лично я бы строил информацию для экскурсии по другому принципу, вызывая ассоциации с набором знаний истории Европы у обычных граждан.
1 января 2020
Нам очень понравилось. Все кратко, познавательно и интересно. Спасибо!
23 декабря 2019
Добрый день. Экскурсия понравилась, в группе было три человека. Экскурсовод Марина показала все очарование Нюрнберга не нагружая большим количеством исторических фактов, но в то же время информации было более чем достаточно. Отвечала на возникшие вопросы. Было приятно, что экскурсовод заботилась о туристах и заходила в помещения, чтобы спрятаться от дождя и погреться.
13 декабря 2019
Большое спасибо Веронике за прекрасную экскурсию по Нюрнбергу. Будем рекомендовать своим друзьям!
9 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, увлекательная. Гид Светлана ответила на все наши вопросы и дала свои рекомендации, как местный житель города.
8 декабря 2019
Экскурсия действительно интересная. Не перегружена датами и событиями, все конструктивно, понятно, наглядно, интересно. Истории из жизни, легенды и факты грамотно сочетаются. Советы гида где и что поесть-попить-купить так, чтоб вот понравилось, нам очень пригодились и помогли. Спасибо огромное! Один нюанс: в зимнее время есть смысл перенести экскурсию по времени на пораньше. Темнеет быстро и это существенно влияет на восприятие и информации, и достопримечательностей.
3 декабря 2019
Нам все понравилось! Спасибо Веронике за интересную экскурсию
Ещё 30 отзывов

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