Что вы можете увидеть 🤩

Этот немецкий город на Дунае имеет свидетельство о рождении. На каменной плите сохранилась надпись о том, что крепость римлян Castra Regina была создана при правлении императора Марка Аврелия в 179 году нашей эры.

Во время экскурсии вы увидите каменные ворота, сооружённые древними римлянами и сохранившиеся по сей день, узнаете о том, что Регенсбург был столицей Восточной Франконии, а затем Баварии и свободным имперским и баварским городом.

Вы пройдёте по Каменному мосту над Дунаем - самому старому в Европе, полюбуетесь Собором Святого Петра, посетите Старую Капеллу и увидите чудодейственную икону Богоматери. Вы побываете на площади Новой приходской церкви, пройдёте к бывшему аббатству Святого Эммерама, в котором в настоящее время расположен дворец княжеского

рода Турн унд Таксис.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).