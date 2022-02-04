Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне

Регенсбург

Индивидуально
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне
Регенсбург: аудиопрогулка по городу, который создали римляне

Что вы можете увидеть 🤩

  • Каменный мост
  • Римские ворота
  • Дом Голиафа
  • Старая Ратуша
  • Собор Святого Петра
  • Старая Капелла
  • Дворец Турнир унд Таксис
  • Аббатство Святого Эммерама
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Этот немецкий город на Дунае имеет свидетельство о рождении. На каменной плите сохранилась надпись о том, что крепость римлян Castra Regina была создана при правлении императора Марка Аврелия в 179 году нашей эры.
Во время экскурсии вы увидите каменные ворота, сооружённые древними римлянами и сохранившиеся по сей день, узнаете о том, что Регенсбург был столицей Восточной Франконии, а затем Баварии и свободным имперским и баварским городом.
Вы пройдёте по Каменному мосту над Дунаем - самому старому в Европе, полюбуетесь Собором Святого Петра, посетите Старую Капеллу и увидите чудодейственную икону Богоматери. Вы побываете на площади Новой приходской церкви, пройдёте к бывшему аббатству Святого Эммерама, в котором в настоящее время расположен дворец княжеского
рода Турн унд Таксис.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации по посещению музеев в городе и окрестностях Регенсбурга
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Не включены билеты в музеи и на теплоход, а также еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каменный мост
Завершение: Аббатство Святого Эммерама
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Еще несколько похожих предложений в Регенсбурге

Регенсбург - инструкция по применению
Индивидуально
110
за 1 чел.
Регенсбург - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Регенсбургу
По договоренности
Регенсбург: древний и современный
Индивидуально
до 7 чел.
5
1
156
за 1-7 чел.
Регенсбург: древний и современный
👣 Пешая
О сочетании традиций и инноваций в городе-памятнике ЮНЕСКО — на обзорной прогулке
Ключи от Регенсбурга
Индивидуально
до 8 чел.
5
2
135
за 1-8 чел.
Ключи от Регенсбурга
👣 Пешая
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из древнейших городов Германии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Регенсбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Регенсбурге
ХОРОШО
🇩🇪
ТАМ