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Полезная информация о Саарбрюккене

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Местное время в Саарбрюккене
21:2942
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаСаарбрюккен
По-английскиSaarbruecken
Столица регионаСаарбрюккен является столицей региона
Население города181 227 чел.
АэропортыЭнсхэйм SCN, Цвайбрюккен ZQW
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Саарбрюккен на карте

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