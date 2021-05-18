Полезная информация о Саарбрюккене
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Местное время в Саарбрюккене
21:2942
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Саарбрюккен
|По-английски
|Saarbruecken
|Столица региона
|Саарбрюккен является столицей региона
|Население города
|181 227 чел.
|Аэропорты
|Энсхэйм SCN, Цвайбрюккен ZQW
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря
Где находится Саарбрюккен на карте
Саарбрюккен