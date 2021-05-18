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Полезная информация о Штутгарте

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Местное время в Штутгарте
22:2941
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаШтутгарт
По-английскиStuttgart
Столица регионаШтутгарт является столицей региона
Население города589 793 чел.
АэропортШтутгарт STR
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота252 м. от уровня моря

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