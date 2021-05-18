Полезная информация о Штутгарте
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Местное время в Штутгарте
22:2941
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Штутгарт
|По-английски
|Stuttgart
|Столица региона
|Штутгарт является столицей региона
|Население города
|589 793 чел.
|Аэропорт
|Штутгарт STR
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|252 м. от уровня моря
Где находится Штутгарт на карте
Штутгарт