Полезная информация о Шверине
Что нужно знать о Шверине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шверине
19:4913
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Шверин
|По-английски
|Schwerin
|Столица региона
|Шверин является столицей региона
|Население города
|96 641 чел.
|Аэропорт
|Parchim Airport SZW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|48 м. от уровня моря