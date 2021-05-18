Полезная информация о Шверине

Что нужно знать о Шверине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шверине
19:4913
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаШверин
По-английскиSchwerin
Столица регионаШверин является столицей региона
Население города96 641 чел.
АэропортParchim Airport SZW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота48 м. от уровня моря

Где находится Шверин на карте