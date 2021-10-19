Посетить ультрасовременный музей с древними артефактами, найденными на склонах Акрополя

5
3 отзыва
Открытый относительно недавно, Новый музей Акрополя моментально вошел в списки «самых значимых в мире».

Я раскрою его концепцию, архитектурные особенности и историю строительства.

Покажу античные статуи богов, древние гравировки и кариатид — колонны в виде женских фигур, а — также процесс раскопок под стеклянным полом и панораму Парфенона.
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя
Новый музей Акрополя

Что вас ожидает

Погружение в мир Древней Греции

Мы поговорим о социальных, экономических, политических особенностях Древних Афин и об истории Акрополя. Вы узнаете, какие сооружения находились на его территории и в чем их символизм. Какими предметами ежедневно пользовались местные жители и чем известны святилища Асклепия, Афродиты и Диониса. А в зале архаического периода оцените архитектурный декор храмов, разрушенных персами, и целый ряд статуй кор и куров — подношений богине Афине.

Акрополь в деталях

В части музея, посвященной Акрополю классического периода, перед вами предстанут знаменитые кариатиды, элементы храмов Эрехтейон, Афины Ники и парадного входа Пропилеи. В Верхнем зале вы рассмотрите детали Парфенона, поймете, чем метопы отличаются от фриза и как местный мрамор оказался в Британском музее. Рассмотрите искусные изображения торжественного Панафинейского шествия и древнегреческих праздников.

Организационные детали

Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро взрослые, 3 евро дети в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро взрослые, 5 евро дети в высокий (1 апреля— 31 октября).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
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3 настоящих отзыва от туристов

Т
19 окт 2021
Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Понравилось, что обширный материал был рассказан очень доступно и с юмором, как будто мы сами побывали в Древней Греции. Очень рекомендую!
н
16 окт 2021
Александр прекрасный. знающий гид. Огромное спасибо за экскурсию. рекомендую
Мария
26 сен 2021
Александр прекрасный экскурсовод, 2 часа прошли незаметно. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, мы очень довольны, что выбрали Александра для знакомством с новым музеем Акрополя.
После экскурсии было намного интереснее гулять и по самому городу!

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