👣 Возможность увидеть раскопки под стеклянным полом
🏺 Подробный рассказ о символизме древних сооружений
🌟 Восхитительные виды на Парфенон
Что можно увидеть
Новый музей Акрополя
Парфенон
Эрехтейон
Афины Ники
Пропилеи
Святилища Асклепия, Афродиты и Диониса
Описание экскурсии
Погружение в мир Древней Греции
Мы поговорим о социальных, экономических, политических особенностях Древних Афин и об истории Акрополя. Вы узнаете, какие сооружения находились на его территории и в чем их символизм. Какими предметами ежедневно пользовались местные жители и чем известны святилища Асклепия, Афродиты и Диониса. А в зале архаического периода оцените архитектурный декор храмов, разрушенных персами, и целый ряд статуй кор и куров — подношений богине Афине.
Акрополь в деталях
В части музея, посвященной Акрополю классического периода, перед вами предстанут знаменитые кариатиды, элементы храмов Эрехтейон, Афины Ники и парадного входа Пропилеи. В Верхнем зале вы рассмотрите детали Парфенона, поймете, чем метопы отличаются от фриза и как местный мрамор оказался в Британском музее. Рассмотрите искусные изображения торжественного Панафинейского шествия и древнегреческих праздников.
Организационные детали
Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро взрослые, 3 евро дети в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро взрослые, 5 евро дети в высокий (1 апреля— 31 октября).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2753 туристов
Меня зовут Александр, я родом из Донецка, этнический грек. Увлекаюсь историей и археологией. В 2001 году приехал в Грецию по стипендии Министерства иностранных дел для получения высшего образования. Окончил Университет социальных и политических наук «Пандион» в Афинах по специальности «Международные отношения» и Школу гидов при Министерстве туризма. Получил лицензию гида-экскурсовода и сейчас с радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
знания Александра по истории и археологии впечатляют! 100% без гида в музее неинформативно…. Спасибо!!
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E
Evgenia
Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет живу на Кипре и конечно историю Греции знаю довольно хорошо, узнала очень много новой информации и интересных фактов. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень советую брать данную экскурсию с данным гидом, однозначно не пожалеете!
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А
Алена
Мы с мужем путешественники со стажем, и на собственном опыте знаем как трудно встретить Такого Гида, как Александр! Мы брали экскурсию по Новому Музею Акрополя и остались безумно довольны. За читать дальшеуменьшить
полтора часа ему удалось нереальное -"передать" нам огромный пласт информации таким образом - что мы именно запомнили много фактов, сведений и исторических событий. И все это в интересной, доступной, динамичной форме. Экскурсия с Александром осталась нашим самым ярким воспоминанием об Афинах. Очень жалеем, что забронировали только одну экскурсию… будем верить, что это было только начало нашего знакомства и нам еще удасться прогуляться по Афинам, но уже в сопровождении Александра.
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Елена
Прежде чем подниматься на Акрополь посетите Новый музей Акрополя, где хранятся все барельефы, статуи, колоны и предметы утвари (скорее их части и фрагменты), которые удалось найти и сохранить при раскопках читать дальшеуменьшить
холма. Только после знакомства историей, длиной в несколько тысячелетий, ты понимаешь, что на самом деле сейчас восстанавливается на холме и как это все выглядело в давние времена. Спасибо Александру. Получила удовольствие от экскурсии по залам музея, узнала много интересных фактов, обратила внимание на то, что без гида просто прошло бы мимо внимания и просто получила удовольствие от общение с интересным человеком. Спасибо!
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О
Ольга
Спасибо огромное Александру за прекрасную экскурсию и высокий профессионализм! Благодаря ему узнали много интересных фактов из истории, по-новому взглянули на архитектуру и искусство Древней Греции. Почти 2 часа пролетели незаметно:) Мой читать дальшеуменьшить
совет: вначале обязательно посетите музей в сопровождении Александра, а затем отправляйтесь смотреть Акрополис и другие афинские древние «развалины», так получается намного информативнее и продуктивнее. Ещё хотела отметить замечательную идею с передатчиком и наушниками. Это позволяет отлично слышать экскурсовода независимо от того, сколько людей в зале, поэтому не пожалейте небольших денег и приобретите заранее наушники.
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В
Валерия
Александр прекрасный рассказчик! И, безусловно, обладает глубоким знанием предмета экскурсии. Увлекательно, легко, интересно. Ощущение, что рассказывает хороший друг. Видно, что человек увлечен предметом повествования и хочет увлечь и вас. Так же как и многие здесь, порекомендую брать сразу 2 экскурсии в один день у Александра - Новый музей + Акрополь, не пожалеете. Удачи Александру и спасибо:)