Новый музей Акрополя в Афинах, открытый недавно, сразу стал одним из самых значимых музеев мира. Здесь можно узнать о концепции, архитектурных особенностях и истории строительства музея. В музее представлены античные статуи богов, древние гравировки и кариатиды - колонны в виде женских фигур. Также можно увидеть процесс раскопок под стеклянным полом и насладиться панорамой Парфенона

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в мир Древней Греции

Мы поговорим о социальных, экономических, политических особенностях Древних Афин и об истории Акрополя. Вы узнаете, какие сооружения находились на его территории и в чем их символизм. Какими предметами ежедневно пользовались местные жители и чем известны святилища Асклепия, Афродиты и Диониса. А в зале архаического периода оцените архитектурный декор храмов, разрушенных персами, и целый ряд статуй кор и куров — подношений богине Афине.

Акрополь в деталях

В части музея, посвященной Акрополю классического периода, перед вами предстанут знаменитые кариатиды, элементы храмов Эрехтейон, Афины Ники и парадного входа Пропилеи. В Верхнем зале вы рассмотрите детали Парфенона, поймете, чем метопы отличаются от фриза и как местный мрамор оказался в Британском музее. Рассмотрите искусные изображения торжественного Панафинейского шествия и древнегреческих праздников.

Организационные детали

Входной билет в музей не включен в стоимость экскурсии: 5 евро взрослые, 3 евро дети в низкий сезон (1 ноября — 31 марта) и 10 евро взрослые, 5 евро дети в высокий (1 апреля— 31 октября).