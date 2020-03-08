59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Исторические Афины за 2 часа

Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Атмосфера Древней Греции — самое очевидное, но и самое труднодоступное в современной столице.

Постараемся решить эту задачу! Шаг за шагом вы будете раскрывать очередной сюжет афинской жизни, а главные памятники исторического центра и колоритные аутентичные заведения станут их красочными декорациями.
72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Монастыраки
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии59 отзывов
4.97
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа

Что вас ожидает

Обзор древнейших памятников города
Возле величественных руин Библиотеки Адриана поговорим о старейшем месте для раздумий и духовного отдыха, построенном древнеримским императором. Вы осмотрите первую метеорологическую станцию в мире и интересное архитектурное сооружение — Башню ветров. Познакомитесь с историей древнейшего античного театра под открытым небом Театра Диониса, возникшего в 5 веке до нашей эры и до сих пор действующего в качестве творческой площадки. А также изучите храм Гефеста, где немного поговорим о древнегреческих культах.

Многовековая атмосфера афинских уголков
Чтобы в полной мере ощутить особый эллинский дух, вы отправитесь гулять по старейшему району Афин на склоне Акрополя — Плака, пропустившему через себя многие годы и века греческой жизни. Пройдете по атмосферной Анафиотике под стенами Акрополя, где я расскажу о крошечном и очень колоритном районе города. Также в программе — Римская Агора — форум, появившийся в эпоху римского владычества. У знакового холма Ареос Пагос вы узнаете о первом суде старейшин в мире и оцените панорамные виды на Афины. И, кроме того, посетите древнейший центр светской и общественной жизни — Древнюю Агору.

Бары, кафе и таверны
На самой туристической площади Афин — Монастыраки — вы погрузитесь в водоворот сувенирных магазинов и шумных традиционных таверн. Я также покажу старейший бар и винокуренный завод Афин — Бреттос, где с 1909 года производятся греческие бренди и ликеры, а дизайн заведения сделал это место одним из самых часто фотографируемых в столице. И чуть позже я отведу вас в колоритное местечко, которое любят исключительно местные жители — в Псири вас будут ждать вереницы душевных таверн и аутентичных кафетерий, где заведем разговор о местном менталитете и привычках.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа
Исторические Афины за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Монастыраки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я живу в Афинах 19 лет. Я замужем за греком 17 лет и считаю Грецию второй родиной. С удовольствием покажу вам интересные места современных и античных Афин. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!
Напишите мне

59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
8 марта 2020
Мария в 2 часа вместила максимум интересной и полезной информации. Отдельное спасибо, что щабрала нас от отеля
2 марта 2020
Замечательная экскурсия! Мария прекрасный рассказчик. Экскурсионный маршрут был построен таким образом, что даже 8летний ребенок не устал за два часа пешей прогулки.
Благодаря Марии мы увидели город таким, каким сами бы его не увидели никогда. Огромное спасибо!
25 февраля 2020
Прекрасная экскурсия с гидом Марией. Интересно и познавательно. По мимо истории рассказали о самых популярных и вкусных кафе и ресторанчиках на данный момент. Мария также вошла в положение (у меня была травмирована нога) и экскурсию провела в удобном для всех темпе. Огромное спасибо. Очень рекомендую.
14 февраля 2020
было увлекательно, интересно, лекго воспринималось и время в прогулке по городу прошло совершенно незаметно. Спасибо Марии
7 февраля 2020
Мария прекрасный рассказчик и приятный человек. С удовольствием отвечает на дополнительные вопросы и даёт полезные советы по посещению интересных мест. Бродили по узким улочкам, в которые вряд ли забрели сами. Вынуждены были гулять под дождём при + 6,но отлично провели время. Рекомендую
24 января 2020
Все очень понравилось .
Гид Мария интересно рассказала и показала исторические места,,там где без гида никогда не будешь сам
16 января 2020
Волшебная экскурсия от человека который заряжает и вдохновляй своей любовью к этому городу и стране.
Лучщий гид.
8 января 2020
Отличная экскурсия, нам с друзьями очень понравилось! Я бы сказала, Мария тот гид, который может легко подстроиться под интересы группы. Кроме необычного маршрута, Мария дала нам много советов, что ещё можно посмотреть в Афинах. Если хотите хорошую обзорную экскурсию в короткое время - рекомендуем :)
4 января 2020
MARIA is very helpful and experienced,we appreciated two excursions with her
29 декабря 2019
Мария проявила себя как отличный рассказчик. Экскурсия была очень интересной, не перегруженной детальной информацией и полезной: помимо самой экскурсии мы также узнали, какие места стоит посетить в Афинах.

Мария, спасибо и всего Вам хорошего!
Ещё 49 отзывов

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Афины как на ладониАфины как на ладониАфины как на ладони
91 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
Вы посетите старинные живописные районы Афин: Монастираки, Плака, Анафиотика и Псири. Насладитесь шикарным видом на исторический центр с холма Ареопаг и узнаете самые интересные мифы и легенды древнего и современного города.

Обзорные экскурсии в Афинах

Афины — город вечной красоты и свободыАфины — город вечной красоты и свободыАфины — город вечной красоты и свободы
скидка20%
€106
85 за экскурсию
3 часа
83 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце. В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов. По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра. Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе. А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсияАфинский калейдоскоп. Обзорная экскурсияАфинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
79 за экскурсию
3.5 часа
96 отзывов
История и мифы города холмов на насыщенной пешеходной прогулке
Слово «калейдоскоп» происходит от греческих слов «красивый», «вид» и «смотрю» — на моей экскурсии вы погрузитесь в красоту Афин и в историю древнего города. Любуясь видами с Акрополя и Ареопага, услышите легенды и мифы афинских холмов. В старинном районе Плака прогуляетесь по живописным улочкам и заглянете в византийские церкви. Понаблюдаете за эвзонами на площади Синтагма, вспомните Шлимана и поймёте, как устроены Афины.
Древние Афины: погружение в историю ГрецииДревние Афины: погружение в историю ГрецииДревние Афины: погружение в историю Греции
89 за экскурсию
3 часа
180 отзывов
Разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Древней Греции
Афины... здесь все началось! Без преувеличения можно сказать, что Афины стали местом рождения драматургии, демократии, системы водоснабжения, европейской архитектуры, философии... Чтобы разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Греции 5 века до н.э., я предлагаю вам посетить со мной центр античных Афин.
Афины: три тысячелетия за три часаАфины: три тысячелетия за три часаАфины: три тысячелетия за три часа
скидка15%
€70
60 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Обойти главные памятники, взобраться на холмы, погрузиться в прошлое и найти связь с настоящим
Основанные древними греками, Афины пережили римское, франкское и турецкое владычество — и стали столицей нынешнего государства. Вы разберетесь в событиях непростой истории этого города. Пройдете по уютным улочкам Анафиотики и услышите об Олимпийских играх у стадиона Панатинаикос. А с холмов мы полюбуемся на близкий древний Акрополь и далёкий Культурный центр Ставроса Ниархоса.
Афины и афинянеАфины и афинянеАфины и афиняне
65 за экскурсию
2.5 часа
21 отзыв
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Добро пожаловать в Афины — колыбель западной цивилизации! На моей экскурсией вы влюбитесь в этот город: увидите Акрополь и площадь Монастираки, побываете в нетуристических уголках и услышите о жизни Сократа и Перикла. Я помогу вам исследовать город и понять, чем сегодня живут потомки древних эллинов.
Афины за 3 часа — на электросамокатеАфины за 3 часа — на электросамокатеАфины за 3 часа — на электросамокате
120 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
С ветерком прокатиться по главным местам античной столицы и услышать их историю
Афины — хранилище тысячи мировых событий, сформировавших нынешний облик города и Европы. Вы прокатитесь по важнейшим местам столицы и охватите необъятное благодаря электрическому самокату. А я поделюсь значимыми фактами прошлого и подарю незабываемый опыт прогулки по древнему городу.

Выбирайте и другие экскурсии в Афинах

Музеи и искусствоАкропольХрам ЗевсаАнафиотикаВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городОдеон Герода АттикаАреопагИстория и архитектураГрупповыеДля детейКвестыЭрехтейонАрголидаСо скидкойПешкомОбзорныеГастрономическиеПарфенонТеатр ДионисаМикеныНа автобусеНеобычные маршрутыБары и ночная жизньХрам ГефестаПанатинаикосЛикавитосНа автомобилеНа кораблике