59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обзор древнейших памятников города

Возле величественных руин Библиотеки Адриана поговорим о старейшем месте для раздумий и духовного отдыха, построенном древнеримским императором. Вы осмотрите первую метеорологическую станцию в мире и интересное архитектурное сооружение — Башню ветров. Познакомитесь с историей древнейшего античного театра под открытым небом Театра Диониса, возникшего в 5 веке до нашей эры и до сих пор действующего в качестве творческой площадки. А также изучите храм Гефеста, где немного поговорим о древнегреческих культах.

Многовековая атмосфера афинских уголков

Чтобы в полной мере ощутить особый эллинский дух, вы отправитесь гулять по старейшему району Афин на склоне Акрополя — Плака, пропустившему через себя многие годы и века греческой жизни. Пройдете по атмосферной Анафиотике под стенами Акрополя, где я расскажу о крошечном и очень колоритном районе города. Также в программе — Римская Агора — форум, появившийся в эпоху римского владычества. У знакового холма Ареос Пагос вы узнаете о первом суде старейшин в мире и оцените панорамные виды на Афины. И, кроме того, посетите древнейший центр светской и общественной жизни — Древнюю Агору.

Бары, кафе и таверны

На самой туристической площади Афин — Монастыраки — вы погрузитесь в водоворот сувенирных магазинов и шумных традиционных таверн. Я также покажу старейший бар и винокуренный завод Афин — Бреттос, где с 1909 года производятся греческие бренди и ликеры, а дизайн заведения сделал это место одним из самых часто фотографируемых в столице. И чуть позже я отведу вас в колоритное местечко, которое любят исключительно местные жители — в Псири вас будут ждать вереницы душевных таверн и аутентичных кафетерий, где заведем разговор о местном менталитете и привычках.